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Агентство кредитных рейтингов АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «А7» на уровне AА(RU) со стабильным прогнозом. Как поясняют аналитики, оценка отражает адекватный уровень бизнес-профиля, удовлетворительный риск-профиль и адекватную позицию по фондированию и ликвидности. При этом умеренное негативное влияние на оценку собственной кредитоспособности (ОСК) оказывает фактор достаточности капитала. Кроме того, АКРА применила индивидуальную повышающую корректировку за имеющееся у компании конкурентное преимущество.

Платежная система, созданнакя в условиях внешних ограничений

Платежная система учреждена в 2024 году и является головной организацией одноименной группы. Структуры А7 помогают российским компаниям, ведущим нешнеэкономическую деятельность, качественно проводить международные расчеты в условиях внешних ограничений — и в максимально короткие сроки. Сегодня компания работает также с физлицами и иностранными клиентами.

Деятельность группы сопоставима с работой расчетных небанковских кредитных организаций — именно это определяет подходы АКРА к расчету ОСК.

Очень высокая степень поддержки со стороны поддерживающего лица (ПЛ) обусловлена существенным акционерным и операционным контролем с его стороны, а также наличием сильной ассоциативной связи между компанией и ПЛ. Ресурсы ПЛ, по мнению АКРА, позволяют оказать поддержку платежной системе без использования внешних источников ликвидности — в том числе с учетом масштабов деятельности компании.

При этом агентство обращает внимание на активное увеличение масштабов бизнеса ООО «А7», в том числе в последние месяцы, что свидетельствует о ее растущей стратегической значимости для ПЛ. Деятельность компании является профильной для ПЛ.

Кредитный рейтинг самого ПЛ — ААА(RU), прогноз «Стабильный» — отражает его тесные взаимосвязи с государством и высокую системную значимость.

Бизнес-профиль: скорость, цена и узнаваемый бренд

За достаточно короткое время функционирования компания стала лидером на рынке трансграничных расчетов — за счет конкурентного преимущества: возможности быстрого и беспрепятственного перевода средств в интересах своих клиентов и за очень низкую (относительно среднерыночного уровня) комиссию. Это особенно важно в условиях санкционных ограничений и высокой потребности во внешнеэкономической деятельности российского бизнеса.

Бренд платежной системы хорошо узнаваем, объем операций и клиентской базы растет, деятельность является прибыльной, при этом имеется широкий географический охват рынка. Диверсификация доходов компании по направлениям бизнеса за девять месяцев 2026 года оценивается как достаточно высокая. Качество управления оценивается как удовлетворительное, а оценка стратегии учитывает подверженность ее реализации рискам операционной среды.

Оценка позиции по капиталу оказывает умеренное негативное влияние на ОСК. Причина — относительно низкое, по расчетам АКРА, соотношение капитала и активов (за вычетом денежных средств и денежных эквивалентов) на уровне 3,8%. Вместе с тем рентабельность капитала компании по итогам 2025 года и трех кварталов 2026 года превышает 20% и оценивается как высокая.

Риски под контролем

Оценка риск-профиля — удовлетворительная. Доминирующая часть активов компании состоит из займов и дебиторской задолженности, оборачиваемость которой находится на высоком уровне. При этом нарушения исполнения обязательств со стороны дебиторов минимальны (менее 0,1% капитала), а по займам — отсутствуют.

АКРА применяет индивидуальную повышающую корректировку ОСК ООО «А7» на одну ступень за имеющееся у компании конкурентное преимущество. Оно определяется широким набором каналов продвижения предлагаемых услуг, что способствует укреплению бизнес-модели компании и ее устойчивости.