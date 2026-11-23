Фото: Максим БАЕВ

С актрисой Лукерьей Ильяшенко мы порассуждали о новых и старых технологиях в жизни артистов. И узнали о закулисье актерского успеха.

«Я за прогресс»

- Остается месяц до Нового года. Что нового и интересного принес уходящий год в вашу жизнь?

- Наверное, более тесный контакт с собой. Я перестала стараться быть всем удобной, многие люди отвалились. Но я воспринимаю это не как потерю, а как чистку пространства вокруг. Мне вообще стало казаться, что человек изначально счастлив. А несчастным (если мы не говорим про клиническую депрессию или какие-то трагедии) человека делают люди вокруг - токсичные, манипулятивные. Полезно подчистить собственное окружение, разобраться в делах, которые висят на тебе мертвым грузом, решить насущные проблемы свои. И в целом больше ничего для счастья и не надо. Я вдруг поняла, что я по умолчанию счастливый человек. Веселый и радостный. И все, что делает меня депрессивной и периодически пессимистичной, это влияние обстоятельств и людей вокруг.

- Еще говорят, что полезно пробовать все новое. Как раз сейчас на ТНТ идет проект «На высоте» про современные технологии. Что вы узнали интересного и полезного для себя на этих съемках?

В шоу «На высоте» с Лукерьей испытывает дроны вице-президент федерации гонок дронов Свердловской области Владислав Одиноков. Канал ТНТ

- Это конкретный пример, как здорово развиваются технологии. Это все приближает нас к реальности с летающими автомобилями, и я очень надеюсь на своем веку застать весь этот технологический прогресс. Я вообще за прогресс, и в медицине, и в технике, и в науке. Это все дико интересно и вдохновляет. Хочется увидеть, на что мы еще способны.

- Как думаете, угрозы актерам нет со стороны современных технологий и ИИ?

- Я посмотрела казахский фильм (речь о первом в истории кинематографа фильме, целиком созданном ИИ. - Ред.), он идет 80 минут. Кадры, которые длятся пару секунд, выглядят реалистично. Как только герои начинают разговаривать, ты теряешь интерес, потому что не можешь к ним подключиться. На биологическом уровне понимаешь, что это не живое существо и ты не можешь начать ему сопереживать. Это как эффект зловещей долины (психологический феномен, когда человек испытывает дискомфорт при взаимодействии с объектами, которые почти, но не совсем похожи на людей. - Ред.). Мы все хорошо считываем микромимику людей. ИИ не может этого передать, он не угроза искусству, хотя помощник во многих сферах. В кино он помощник, например, в плане графики. Пока так.

«Просто надо трудиться»

- В сериале ТВ-3 «Дубровский. Русский Зорро» 16+ вы разбойница Агафья - дерзкая барышня. Вам ближе поведение такой активной и дерзкой женщины или воспитанной и интеллигентной барышни, как Маша?

- Я в высшей степени воспитанный человек, но и активной была всегда. И тут дело не в дерзости, а в том, что под лежачий камень вода не течет. Я это поняла сызмальства. Все, что происходит в твоей жизни, происходит благодаря тебе. Ты сам обустраиваешь процессы взаимодействия и с людьми, и профессиональные, и духовные. Поэтому, конечно, Агафья мне ближе, чем Машенька. Агафья - борец, она пытается что-то изменить. Я бы не смогла просто 15 лет ждать любимого. Я бы либо сама отправилась на его поиски, либо нашла себе другого.

- Сейчас модно отдавать девочек с юных лет в балет. До того, как стать актрисой, вы были профессиональной балериной. Это не только престижно, но и тяжело. Тем родителям, которые делают за девочек такой выбор, вы бы какой совет дали?

- Балет - это великое искусство и большой труд. Действительно, начинать надо рано, если есть данные, пока можно выучить тело. Но к этому моменту у ребенка может не быть ответа на вопрос, хочет ли он заниматься этим в будущем. Получается, чтобы успеть, надо идти против воли ребенка. А это неправильно. У меня в итоге было недостаточно данных, поэтому балет не стал делом моей жизни. Но я с детства поняла, как важно идти к своей цели, как сильно это наполняет твою жизнь, - это дала мне балетная школа. А также дисциплину и возможность превозмогать себя во многих вещах.

Да, это престижно, но если бы у меня был ребенок и он хотел заниматься балетом, а я понимала, что для этого нет данных, то не отговаривала бы, а объяснила, что в этом деле добиться успеха не получится. А если бы девочка с хорошими данными не хотела идти в балет, я бы была на ее стороне: «И не надо! Хочешь, иди на уроки кройки и шитья. Главное, чтобы ты была счастлива от этих занятий».

- У вас был комплекс из-за нестандартной внешности. Девочек в школе дразнят из-за этого. Что помогло поверить, что вы красивая и нравитесь людям?

- Я балетный ребенок, и я ребенок матери, которая постоянно говорила, что красивое лицо - это симметричное лицо, и вообще непонятно, почему тебя взяли… В балетном училище нам говорили: «Вы такая страшная, толстая...» Конечно, когда ты выходишь в мир с таким количеством установок, тебе сложно поверить в то, что ты на самом деле хороша собой. Понадобилось время, чтобы просто возыметь собственное мнение, чуть-чуть подзабить на мнение тех, кто некогда был авторитетом. Сейчас начинаю понимать смысл выражения «взрослый человек - не значит умный человек». Вообще никакой корреляции интеллекта, ума и возраста нет. В какой-то момент появились собственное мнение и собственные критерии: какие люди красивые или некрасивые. Сравнивая себя с ними, понимаешь, что ты на самом деле классная, необычная. И вот если бы сейчас меня кто-то спросил, хотела ли бы я какое-то другое лицо, я бы сказала: «Нет, ни в коем случае!»

- У вас в фильмографии разноплановые роли и проекты. О таких мечтают многие ваши коллеги и юные актеры. Что помогает актеру попасть в большое кино? И чего было больше в вашей истории - трудолюбия или удачи?

- Давайте сначала скажем, что помогает обычному человеку стать актером. Фактура, подвижная психика и умение слушать, сопереживать и реагировать. А удача? При чем тут удача-то? Если у тебя есть те составляющие, которые я привела выше, надо просто трудиться. У меня фильмография большая. И сейчас кто-то считает меня достаточно большой артисткой. Если вы посмотрите эту фильмографию, она не вся целиком соткана из хитов, есть и средние, и посредственные, и плохие проекты. Я, когда читаю сценарий, понимаю, хороший проект или плохой. Кто-то плохие просто не берет. А я всегда воспринимала плохие проекты не только как средство зарабатывания денег, но в большей степени как тренинг. А вот ты попробуй - и в заданных условиях сделай хорошо. Тогда это рост и труд. Я не верю, что без усилий, без труда можно вообще чего-то добиться. На этот счет - удачная цитата Черчилля: «Успех - это умение двигаться от неудачи к неудаче, не теряя энтузиазма». Вот такая профессия.

«На высоте» 16+

По воскресеньям/9.00