Во время съемок фильма журналистам «КП» посчастливилось увидеть нескольких самок с детенышами. Фото: Александр ШИРКОВ

Каждый из этих гигантов способен прожить больше двух веков — растить детенышей, вносить свой вклад в экосистему и петь, рассекая морские волны. Но сегодня охотоморская популяция гренландских китов оказалась на грани исчезновения: в ней осталось всего около 250 взрослых особей.

О том, как ученые пытаются спасти этих удивительных гигантов, рассказывает документальный фильм «Киты и люди», который «Комсомольская правда» сняла в рамках одноименного медиапроекта — он был реализован с использованием гранта Президента РФ, предоставленного Президентским фондом природы.

Премьера фильма прошла в медиацентре «Комсомольской правды». Фото: Ксения ХМЕЛЬКОВА

Этот проект объединил ученых, журналистов, общество… Словом, всех, кому не безразлична судьба охотоморских гренландцев. Команда «КП» даже присоединилась к экспедиции сотрудников Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН и отправилась к Ульбанскому заливу, что на юге Охотского моря. Путь к месту съемок занял 32 часа по тяжелой грунтовке через перевалы: от Хабаровска до залива почти 1000 километров.

Ульбан в переводе с эвенкийского означает «богатый рыбой». А еще, как утверждают ученые, этот залив — ясли для гренландских китов. И наша экспедиция это еще раз доказала: за две недели мы встретили здесь четырех мам-китов с детенышами!

Ульбанский залив — и не скажешь, что на дворе лето. Фото: Андрей МИНАЕВ

Главный герой картины — охотоморский гренландский кит, второе по массе животное на планете после синего кита. Эти гиганты весом до 100 тонн и длиной до 19 метров способны жить более 200 лет, а самки могут рожать детенышей в возрасте старше ста лет.

— Эта популяция — самая маленькая и, вероятно, полностью изолированная в мире, — рассказывает в фильме ведущий инженер ИПЭЭ РАН Милена Морозова. — Эти киты обитают на самой «южной» для своего вида территории. Вокруг них кипит хозяйственная деятельность людей, а климат здесь теплеет быстрее, чем в других частях Тихого океана.

Занесенный в Красную книгу России с тревожным статусом «на грани исчезновения» охотоморский гренландец не встречается со своими сородичами и всю жизнь проводит в российских водах. В XIX веке этих китов почти полностью истребили иностранные браконьеры: только североамериканские китобои за 14 лет добыли в Охотском море «трофеев» на 130 млн долларов — с учетом цен того времени даже представить страшно, сколько это животных…

Журналисты «КП» ради китов отправились буквально на край света. Фото: Ксения ХМЕЛЬКОВА

Сегодня — через десятилетия после запрета промысла — восстановлению популяции мешают, в том числе, низкие репродуктивные способности китов: детеныши у них появляются раз в три года и по одному. Среди основных внешних угроз, о которых говорится в фильме, — изменение климата (сокращение ледового покрова, который защищает китов от косаток), шумовое воздействие от судоходства, риск столкновения с судами и запутывание в сетях.

При этом важно отметить, что местные рыбаки, принимавшие участие в съемках фильма, относятся к китам с уважением и соблюдают меры предосторожности. «Они здесь дома, мы здесь в гостях. Не трогай ты его: ты ему не нужен, и он тебе не нужен», — говорит в ленте соучредитель предприятия «Санджа» Игорь Корнеев.

Работать над фильмом — даже в июле — приходилось не только среди волн, но и среди льдов. Фото: Андрей МИНАЕВ

Исполнительный директор РОО «Совет по морским млекопитающим», младший научный сотрудник ИПЭЭ им. А.Н. Северцова РАН Дмитрий Глазов отметил, что история изучения гренландских китов в Охотском море началась с курьеза.

— В 2007 году ночью два рыбака вместе с капитаном и его сыном наехали на кита, — рассказал ученый. — Лодка перевернулась. Это был залив Николая. Позже они написали об этом в социальных сетях. Мы это увидели, работая на Сахалине, и заинтересовались: киты приходят, а известно о них до обидного мало. Так, потихоньку, с 2007 года мы и развиваем этот проект. Исследования скрупулезные, каждый год приносят понемногу нового, без всяких скачков: здесь детеныши, там каких-то китов встретили повторно, здесь смогли поставить передатчик, здесь еще что-то. Это каждый раз небольшой набор знаний, которые мы потом можем использовать, чтобы рассказать про этих животных и чтобы защитить их.

Руководитель программы по сохранению животного мира фонда «Природа и люди» Ирина Онуфреня подчеркивает, что фильм «Киты и люди» призван привлечь внимание общества к проблеме исчезновения арктического гиганта.

— Наша основная задача — это сохранение китов, а не только изучение, — отметила она. — Но сейчас жизнь так устроена, что, несмотря на XXI век, искусственный интеллект, на то, что мы вообще многое знаем, к сожалению, практически любой редкий вид, который мы берем, — оказывается, что ничего мы про него не знаем. И как охранять его, мы тоже не знаем. Команда Института проблем экологии и эволюции берет на себя нелегкий труд и из года в год приносит нам все больше и больше знаний о том, что там происходит. И огромное спасибо, что вы сняли этот фильм. Теперь больше людей знают об этой работе и, возможно, больше людей захотят каким-то образом помогать сохранять этих прекрасных животных.

Над проектом работала большая команда — это еще далеко не все! Фото: Ксения ХМЕЛЬКОВА

Напомним, что фильм «Киты и люди» — часть большого мультимедийного проекта «Комсомольской правды» и Президентского фонда природы. На днях «КП» запустит сайт, где можно будет не только посмотреть документальную ленту, но и узнать самые интересные факты об охотоморской популяции гренландских китов.