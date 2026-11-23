Источник фото: ИРПО

Соревнования пройдут по 35 компетенциям: 34 из них представлены в основной категории, одна – в юниорской. Основные направления: образование, сервис, производство, медицина, строительство и инженерные технологии.

«По поручению Президента России Владимира Путина мы развиваем чемпионатное движение в рамках национального проекта «Молодежь и дети». В 2026 году оно охватило более 550 тыс. конкурсантов из России и 41 иностранного государства – это рекордный масштаб за всю историю. В этом году финал чемпионата «Профессионалы» в Санкт-Петербурге пройдет по ключевым направлениям – от образования и медицины до строительства и инженерных технологий. В нем примут участие свыше 20 тыс. человек из 89 регионов России и 40 дружественных стран. Уверен, что финалисты покажут высокий уровень мастерства, а представители предприятий увидят молодых перспективных специалистов, которые могут стать частью их команд», – заявил заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Деловая программа финала чемпионата посвящена теме «Профессионалы 2026: единство образования и индустрии». Мероприятия пройдут по четырем ключевым трекам: «Воспитание человека труда», «Кадры и образование», «Технологии и инновации» и «Глобальное партнерство».

«Единство образования и индустрии – это главный принцип, по которому сегодня живет система среднего профессионального образования. За последние годы СПО стало осознанным выбором сильных ребят: сегодня в колледжах и техникумах учатся 3,9 миллиона студентов – это рекордный показатель за последние 50 лет. Порядка 63% выпускников девятых классов выбирают колледжи. Чемпионат «Профессионалы» собирает таких людей вместе: здесь формируется сообщество, где опыт передается от мастера к студенту, а отраслевые стандарты становятся частью учебного процесса. Для нас принципиально важно, чтобы этот диалог продолжался и на площадке чемпионата, и в повседневной жизни образовательных организаций», – прокомментировал Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Программа финала включает также профориентационные, культурные и выставочные мероприятия.

Основной площадкой финала станет концертно-выставочный центр «Экспофорум», соревнования пройдут также в аэропорту Пулково, Автомеханическом колледже и Колледже автоматизации производственных процессов и прикладных информационных систем.

Источник фото: ИРПО

«Наш Президент Владимир Путин не раз отмечал, что подготовка кадров – ключевой вопрос для развития экономики страны. В условиях технологической трансформации нам нужно отвечать на сложнейшие кадровые вызовы. Одним из таких эффективных ответов становится чемпионатное движение. Финал Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» – это больше, чем соревнование. Это пространство для обмена опытом, новых знакомств, вдохновения и роста. Здесь встречаются талантливые и целеустремленные люди, готовые продемонстрировать свои знания и навыки и сделать свой следующий шаг в будущее. Мы рады вновь принимать финал чемпионата «Профессионалы» и считаем его проведение в Северной столице признанием заслуг города в развитии среднего профессионального образования», – отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Партнерами финала выступят более 300 предприятий реального сектора экономики, в числе которых ОАО «РЖД», ПАО «Северсталь», ПАО «Корпорация ВСМПО АВИСМА», ПАО «ГМК «Норильский никель», ПАО «Челябинский кузнечно прессовый завод», ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», АО «Авиакомпания «Россия», ПАО «ДОМ.РФ» и другие.

«Число партнеров-работодателей чемпионатного движения растет с каждым годом, и в этом году оно достигло 10 тысяч компаний. Это активное сотрудничество: работодатели участвуют в разработке компетенций и заданий, оценивают студентов на площадках, приглашают лучших на стажировки и вакансии. Для нас как федерального оператора главный результат такой совместной работы – живая связка между предприятием и колледжем: программы обновляются под реальное производство, а выпускник выходит на рынок труда с актуальными навыками», – подчеркнул ректор Института развития профессионального образования Сергей Кожевников.

По итогам проведения финала чемпионата победители, призеры и эксперты-наставники получат премии в объеме от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Движение «Профессионалы» направлено на поддержку талантливой молодежи, укрепление кадрового потенциала и обеспечение технологического лидерства России. Оно организовано при поддержке Минпросвещения России и реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.

Чемпионат «Профессионалы» – самое масштабное соревнование по профессиональному мастерству, перечень компетенций формируется в соответствии с запросами реального сектора экономики. В 2026 году финал чемпионата проходит в трех городах (Нижний Новгород, Калуга, Санкт-Петербург). Основными результатами для конкурсантов станут стажировки и трудоустройство в ведущие компании страны, а для экспертов наставников и преподавателей колледжей – повышение квалификации, освоение актуальных отраслевых стандартов и знакомство с передовыми производственными технологиями.