В Москве запустили услугу по сопровождению школьников до учебных заведений. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Москве появился необычный сервис для родителей, которые не всегда могут лично отводить детей на занятия. Теперь младших школьников до учебных заведений могут сопровождать старшеклассники. Такая помощь предоставляется за плату. Сейчас услуга стоит от 327 до 420 рублей. Сайт KP.RU спросил у читателей, провожают ли они своих детей в школу.

44% респондентов ответили, что продолжают лично сопровождать детей до школы. Для многих родителей это привычная часть повседневной жизни, особенно пока он учится в младших классах. При этом читатели рассказали, что стараются постепенно приучать детей к самостоятельности, но не забывают о контроле.

«Не бойтесь давать детям самостоятельность, но, конечно, под вашим контролем. А они потом будут учить младших сестер и братьев тому, чему научили их вы, и помогать вам», – поделился один из участников опроса.

«Старшую удалось водить в первый класс, так как была в декрете с младшей. Младшую уже водила старшая...», – добавила другая участница.

Некоторые родители выбирали разные способы сопровождения детей в зависимости от обстоятельств. Например, пользовались часами с функцией отслеживания местоположения и до сих пор могут проверять, где находятся дети, с помощью специальных приложений.

«Слава богу, мои почти выросли. И часы были с отслежкой, и до сих пор приложения с локацией есть», – поделилась еще одна читательница.

При этом 50% участников опроса признались, что больше не сопровождают детей до школы. По их словам, дети уже достаточно подросли, чтобы самостоятельно ходить на занятия.

«Уже нет, дочка большая, сама ходит», – написал читатель.

«В началке провожала и встречала. В 12 лет сама ходит», – поделилась участница опроса.

«Сначала переживала и каждый день провожала до школы, но постепенно привыкла отпускать одного. Главное – объяснить ребенку правила безопасности и убедиться, что он знает дорогу», – добавила другая.

Еще 6% выбрали вариант «другое». Некоторые участники опроса увидели в новом сервисе практическую пользу. Платная услуга может стать еще одним вариантом для семей, которым нужна помощь в организации школьных будней. При этом другие уверены, что сопровождение до школы не обязательно превращать в платную услугу.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и МАКС. Участие в исследовании приняли 1624 человека.