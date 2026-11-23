Андрей Чибис задержан по делу о мошенничестве. ФОТО: Игорь Громов/ Правительство Мурманской области.

Вечером в понедельник 23 ноября появилась информация о задержании губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Сейчас с ним ведутся следственные действия в Москве. Политика заподозрили в хищении 39 млн рублей и растрате средств на сумму свыше миллиарда рублей. Подробности о том, что происходит с главой региона - в материале KP.RU.

Последние новости о задержании губернатора Мурманской области Андрея Чибиса

Буквально сегодня утром, 23 ноября, Андрей Чибис проводил оперативное совещание в областном правительстве. Обсуждали ситуацию с льготным лекарственным обеспечением, эффективность деятельности органов местного самоуправления за прошлый год, отработку обращений жителей и другие актуальные вопросы. Позже губернатор вылетел в столицу, а вечером появилась информация, что он дает показания следователям.

Позже стало известно, что правоохранители общаются с Андреем Чибисом не просто так. У них возникли вопросы по поводу методов работы губернатора . В сети появились новости о задержании политика по подозрению в хищениях, но сначала в областном правительстве развели руками:

- Губернатор Мурманской области Чибис дает показания, информация о его задержании не подтверждается.

Впрочем, вскоре в МВД РФ все-таки подтвердили - Чибис задержан по делу о мошенничестве на крупную сумму. И действовал он не один, а в составе группы. Сейчас расследование продолжается.

За что задержан губернатор Мурманской области Андрей Чибис

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что Следственный департамент ведомства проводит предварительное расследование уголовного дела по обвинению группы лиц, которым вменяют целый ряд преступлений. Среди фигурантов и Андрея Чибис, губернатор Мурманской области.

"Им инкриминируется хищение бюджетных денежных средств Министерства строительства региона в сумме свыше 39 миллионов рублей, растрата бюджетных средств Министерства транспорта региона, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты – Кировск в сумме свыше 1 млрд рублей, а также незаконные валютные операции", - рассказала Волк.

Полиция подтвердила, что Чибис задержан 23 ноября. Параллельно появилась информация, что в здании правительства Мурманской области проводятся следственные действия. Сотрудникам силовых структур оказывается содействие.

Что известно о губернаторе Мурманской области Андрее Чибисе

Андрею Чибису 47 лет. Вместе с женой Евгенией, которая возглавляет Единый волонтерский центр региона, у них двое детей - дочь Елизавета и сын Владимир.

Юрист по образованию, карьеру он начинал в команде первого президента Чувашии, затем работал в Минрегионе и заместителем министра строительства и ЖКХ РФ (курировал «Умный город»). Губернатором Мурманской области является с 2019 года. В 2024-м Чибиса переизбрали с более 70% голосов.

Андрей Чибис после нападения в апреле 2024 года. ФОТО: Правительство Мурманской области.

В апреле 2024 года на Чибиса с ножом напал 42-летний монтер из Апатитов. Губернатора доставили в больницу на вертолете и прооперировали; он выжил и заявил, что продолжит работу.

Еще одним ярким эпизодом жизни политика являются его съемки в кино в 2021 году Чибис сыграл самого себя (главу северного региона) в художественном фильме «Иван» режиссера Владимира Щеголькова.

Чибис на съемках фильма. ФОТО: Фото: vk.com/northern_character

Съемки эпизода проходили в его реальном рабочем кабинете в здании правительства. Позже картина стала сериалом «Везет».