Россия победила на Кубке Европы по самбо среди юниоров Фото: Александр КУДЕЛЯ.

20-21 ноября На Кипре прошел чемпионат мира по самбо среди мастеров (ветеранов), а 22 ноября — Кубок Европы среди юниоров до 24 лет. Соревнования под эгидой Международной федерации самбо (FIAS) прошли на арене «Аполлон» в Лимасоле и завершились триумфом россиян, которые являются родоначальниками этого вида спорта. За несколько дней до старта состязаний мероприятие оказалось под угрозой срыва из-за позиции местных властей, рекомендовавших допустить россиян и белорусов к соревнованиям только в нейтральном статусе без национальной символики, несмотря на снятие ограничений со стороны FIAS.

Напомним, в июле 2026 года Международный олимпийский комитет (МОК) отменил свои рекомендации по ограничениям в отношении российских спортсменов, передав решения о допуске международным федерациям. В течение последнего месяца ряд стран ЕС заявили, что не будут выдавать визы российским спортсменам, даже если соответствующие федерации позволяют им принять участие в соревнованиях. FIAS с 2026 года также допускает самбистов из России и Беларуси под национальном флагом. Например, в соседней Греции в октябре без каких-либо ограничений в отношении спортсменов состоялось молодежное первенство мира в Салониках.

Однако Кипрская спортивная организация (KOA) по итогам консультации с местным МИД и другими ведомствами настаивала на сохранении ограничений для российских и белорусских спортсменов, ссылаясь на подписанные ранее декларации ограничительного характера.

Кипрская федерация самбо выразила протест, назвав позицию властей дискриминационной, а также подняла вопрос об отмене соревнований на острове в ближайшем будущем. Посольство РФ на Кипре также обратилось за разъяснениями в местный МИД.

«Прогрессивная партия трудового народа Кипра» (АКЭЛ), вторая по популярности политическая сила на острове, потребовала от властей пересмотра решения. «Совершенно непонятно, почему даже в спорте правительство руководствуется навязчивыми идеями относительно внешней политики страны. Такими действиями и решениями руководство страны лишь подрывает свой международный авторитет и ограничивает свою способность выступать в качестве площадки для проведения международных соревнований глобального масштаба» — подчеркивается в заявлении АКЭЛ.

Фото: Александр КУДЕЛЯ.

Триумф российских спортсменов

В итоге российские и белорусские атлеты были допущены и представляли свои страны без ограничений. По итогам Чемпионата мира среди мастеров, в котором приняли участие более 200 самбистов из 17 стран, россияне возглавили общий командный зачет, завоевав 42 медали — 17 золотых, 13 серебряных и 12 бронзовых. Второе место в общем таблице занял Казахстан, а третье Грузия. В число призеров также попали спортсмены из Германии, Франции, Болгарии, Украины, Молдовы, Польши и Монголии. Судейский корпус был представлен специалистами международной категории из 10 стран. На Кубке Европы среди юниоров до 24 лет сборная России также стала лидером, завоевав 21 золотую медаль.

Фото: Александр КУДЕЛЯ.

Спорт выше политики

Президент Кипрской федерации самбо Мариос Андреу в комментарии KP.RU отметил растущую популярность этого вида спорта на Кипре, благодаря тому, что остров не первый раз становится площадкой для международных соревнований, и выразил удовлетворение, что соревнования все же состоялись:

— Мы не в первый раз проводим на Кипре крупные международные соревнования по самбо, которые пользуются успехом и среди спортсменов, и среди зрителей, а также служат популяризации самбо на Кипре, а с другой стороны, Кипра в мире самбо.

Учитывая решения МОК и FIAS, а также недавний опыт других стран, в том числе, Греции, несмотря на рекомендации местных властей, решили провести соревнования как положено, дав равную возможность спортсменам представлять свои страны. Напомню, что в 2025 году чемпионат Европы по самбо проходил с учетом ограничений, но с тех пор позиция международных спортивных федераций изменилась и нет причин сохранять дискриминационный подход.

Пока не ясно, будут ли какие-то последствия у этого решения со стороны кипрских властей, но мы взяли на себя эту ответственность. Отмена соревнований в последний момент стала бы большим ударом по спортсменом, которые уже все спланировали, получили визы, оплатили билеты и проживание.

Фото: Александр КУДЕЛЯ.

Посол России на Кипре Мурат Зязиков, который приехал на соревнования поддержать спортсменов, в беседе с корреспондентом KP.RU отметил растущий от года к году уровень проходящих на Кипре международных соревнований по самбо:

— Отрадно видеть, как наш национальный вид спорта активно пускает корни на Кипре и других странах. География участников соревнований постоянно растет, сегодня в зале представители не только стран бывшего СССР, но и ЕС, а также Египта, Исландии, Израиля. Настоящий праздник спорта. Я приехал поддержать наших ребят, которые, к счастью, вновь могут гордо стоять на пьедестале с флагом России под звуки нашего гимна. Поздравил их с личными победами и лидерством в общем зачете. Должен отметить и успехи ветеранов из других стран, которые показали очень высокий уровень подготовки.

Хотел бы также поблагодарить Международную федерацию самбо (FIAS) и всех организаторов соревнований за то, что они ежегодно на высоком уровне проводят крупные соревнования на острове. Они приложили огромные усилия, чтобы этот праздник спорта состоялся без каких-либо ограничений, противоречащих спортивному духу. Спорт выше политики! Он наравне с культурой является уникальной объединяющей силой даже в условиях непростой международной обстановки.

Результаты российских самбистов в очередной раз красноречиво доказали бессмысленность попыток изоляции спортсменов из нашей страны. Участие только в соревнованиях среди мастеров более 200 спортсменов из 17 стран наглядно демонстрирует объединяющую силу спорта и доказывает несостоятельность попыток его политизировать. Рассчитываем, что Кипр и в дальнейшем будет регулярно будет становится крупной международной площадкой, на которой российские спортсмены смогут себя проявить, а наша многочисленная русскоязычная диаспора оказать им теплый прием.

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