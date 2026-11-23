Умер один из крупнейших российских литературоведов и критиков Сергей Чупринин. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Сергей Чупринин родился 29 ноября 1947 года, - до своего 79-летия он не дожил всего несколько дней. На свет появился далеко от Москвы - в деревенском лагерном лазарете близ города Вельска в Архангельской области (его отец был ссыльнопоселенцем, трудился на строительстве железной дороги). Когда Сергей был подростком, переехал с семьей в Ростовскую область, там и закончил школу, а потом стал студентом филологического факультета Ростовского университета. В 22 года начал публиковаться, а в 70-е годы стал москвичом, членом Союза писателей СССР и обозревателем «Литературной газеты»; многие его называли одним из самых блестящих молодых критиков страны.

Он автор множества книг. В одной из них, «Признательные показания», рассказывал о русских авторах прошлого - и немного о себе: писал, что «лет с двенадцати в районной библиотеке прилежно конспектировал черные тома «Большой советской энциклопедии», выбирая те статьи, что про литературу», и говорил, что участь его как будущего литературоведа была решена уже тогда; что первую поэтическую книгу, «Нежность» Евтушенко, купил в 14 лет и сразу выучил наизусть; что прочитанные в молодости стихи до сих пор «помнит километрами». И что в качестве критика, «если и писал когда о писателях былого, то не о Достоевском, например, а о Боборыкине, Николае Успенском, Куприне или Власе Дорошевиче, не о Блоке, а о Гумилеве или Леониде Мартынове. То есть писателях, с аристократической точки зрения, безусловно второго, а то и третьего, четвертого ряда. Уделить им внимание и, соответственно, привлечь к ним интерес мне всегда казалось важнее, чем прибавить собственное тысячепервое мнение к тысяче уже высказанных мнений о «Братьях Карамазовых» или о «Двенадцати».

В 1989 году он стал заместителем главного редактора журнала «Знамя», который тогда возглавлял писатель Григорий Бакланов. В 1993 году сменил его на посту главреда, и оставался им до конца жизни. А еще продолжал писать книги. Одним из главных его произведений, вышедшим уже в 2020-е, стала монументальная «Оттепель»: в каждом из первых ее томов - «События. Март 1953 - август 1968 года» и «Действующие лица» - больше тысячи страниц. В интервью Чупринин говорил, что и сам ощущает себя «поздним шестидесятником», пусть 60-е застал совсем молодым человеком; оттепель он называл одним из трех самых важных периодов в истории русской культуры ХХ века, наряду с Серебряным веком и перестройкой (про общественную и литературную жизнь в 1985-1991 годах он тоже написал огромную книгу). Кроме того, он автор нескольких крупных исследований, таких как «Русская литература сегодня: большой путеводитель» и «Журнальный век: Русская литературная периодика, 1917-2024». Его дочь Юнна - журналистка, сын Константин - культуролог, журналист, редактор и экскурсовод, рассказывающий о жизни писательского поселка Переделкино и его прославленных обитателей.

Сообщается, что Сергею Ивановичу стало плохо в его московской квартире, прибывшие врачи диагностировали отек легких на фоне хронического заболевания.