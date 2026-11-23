Даниил Егоров доложил президенту о налоговых сборах за 2026 год: больше всего за 10 месяцев выросли отчисления по НДС - на целых 33 процента. Пресс-служба Президента РФ

НАЛОГ - ДЕЛО ТОНКОЕ

Гость начал беседу с приятных цифр. Налоговые поступления в бюджет выросли на 11%. За 10 месяцев казна пополнилась 54,6 триллиона рублей.

- Но что особенно приятно - это рост ненефтегазовых доходов, - подсказал Путин. - Там сколько рост? Свыше 20 процентов?

- Да, Владимир Владимирович, - кивнул Егоров. - Если общий бюджет у нас рос на 5,4 триллиона рублей, то федеральный бюджет - на 2,2 триллиона рублей, и это, конечно, ненефтегазовые доходы. 24% - рост ненефтегазовых доходов.

Сильнее всего выросли поступления в бюджет за счет НДС. Егоров объяснил важность темы - в прошлом году, когда повышали ставку налога для предпринимателей, были споры - не приведет ли это к тому, что бизнес начнет уходить в серую зону. Не привело.

- Будет побольше, чем в прошлом году, чуть-чуть, но будет, по году? - спросил Путин.

- Ну, как чуть-чуть, 33 процента рост, 32,5 - 33, можно сказать. Я считаю, ничего себе результат.

- Хороший, - одобрил глава государства.

Егоров продолжил: поступления от налога на прибыль выросли на 12%. Это больше всего радует регионы, где этот налог - одна из ключевых составляющих бюджета.

- А что такое рост прибыли? Это, естественно, инвестиции в основной капитал, это предпосылка для инвестиций, а значит, и для будущего роста экономики, - подчеркнул Егоров.

ЛЬГОТА НЕ ВОЛК

Отчитавшись о государственной кубышке, Егоров подчеркнул: для граждан тоже многое делается. В первую очередь - 98% льгот переведены в «цифру».

- Что это значит? Раньше люди собирали документы, для того чтобы подтвердить свое право на льготы. В этом году - и спасибо нашим партнерам, 17 ведомствам, - мы обеспечили систему автоматического предоставления льгот для 35,5 миллиона граждан.

Оставшиеся 2% льгот, пообещал глава ФНС, оцифруют в следующем году. Кроме того, переделана система обратной связи для россиян - чтобы, если где-то в налоги закралась ошибка, быстро ее оспорить и исправить.

Переработана и система долгов по налогам. Если раньше человек забывал оплатить, пока шли суды, сумма возрастала в полтора раза. А сегодня, если ты забыл, нужную сумму списывает банк. В случае ошибки это можно оспорить. Но не приходится таскаться по судам и переплачивать 50%.

- В этом году количество должников уменьшилось на 7 миллионов человек. Второе - учитывая, что мы примерно в течение месяца взыскиваем, рост долга - в пределах 2% у людей. И судов стало в разы меньше: в прошлом году было 3,8 миллиона, в этом - 120 тысяч.

НОВАЯ СИСТЕМА

Последними Егоров рассказал подробности введения системы СПОТ (система подтверждения ожидания поставки товаров). Она работает на всех таможнях с июня.

Бизнесмен из-за рубежа заранее в электронной форме предупреждает о поставке товара. А это позволяет и таможню быстрее пройти, и товаропоток «обелить».

- С ее введением тоже были связаны тревожные ожидания, - вспомнил Путин.

- Совершенно верно. Говорили, что это не сработает. И здесь налоговая служба собирает данные у наших импортеров, получает обеспечительный платеж, формирует QR-код (для прохождения таможни). И неплохо работает - на сегодня рост товаропотока из стран ЕАЭС: с июня на 18%.

- Это значит, что просто легализация произошла? - спросил президент.

- Конечно, наверняка есть и просто рост товаропотока, хотелось бы в это верить. Но основная часть абсолютно точно - легализация. Более того, мы видим, что и ввоз из третьих стран через нашу границу увеличивается - плюс 14%. И рост, соответственно, налогов - более 30%, - подытожил Егоров.