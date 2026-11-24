В сериале Андрея Кончаловского «Хроники русской революции» Ленин купается в Разливе. Фото: кадр из фильма.

Купание по холодному в стране вечнозеленых помидоров - это не хайп, это образ жизни. В День моржа, который отмечается 24 ноября, многие клубы закаливания официально открывают зимний купальный сезон. Поэтому «КП» решила вспомнить про лидеров страны - от царей до генсеков и президентов, - с большей или меньшей охотой, ну либо по необходимости, нырявших в ледяные волны и проруби.

У ЦАРЕЙ ВСЕ НЕПРОСТО

Отпетых моржей, нырявших в прорубь постоянно и с удовольствием, среди венценосных особо не отмечено. Хотя в холодную воду погружаться то и дело приходилось многим из отечественных правителей до 1917 года.

С одной стороны, с подачи императора Петра I в нашей стране был создан первый российский курорт - «Марциальные воды». И где - в перманентно холодной Карелии. Но там речь шла о теплых минеральных ваннах, а не о ледяных.

С другой стороны, есть упоминания о привычке Петра к контрастному закаливанию. То есть к сочетанию нагретой до предела бани и купания в холодной до зубовного скрежета воде. Об том писал, например, камер-юнкер Берхгольц: «Русские, и сам царь, часто бросались нагими из жарких бань в холодную воду, даже в начале зимы, когда вода еще едва ли замерзла». При том придворный лекарь Христофор Паульсен, находившийся при российском правителе до самой его кончины зимой 1725-го, вспоминал о «лихорадочных судорогах у царя после переохлаждения».

Это было связано в том числе с участием императора в спасении тонущих солдат и матросов в ноябрьской Неве 1724-го во время страшного наводнения.

Получается, самодержец не отрицал контрастные водные процедуры, но моржевание как таковое особо не привечал.

Его потомку через полтора века, Александру III, повезло с закаленной супругой. Которую будущему царю доставили из Дании, когда Саша еще был цесаревичем, а его невеста уже прошла испытание холодной Балтикой. В юности датская принцесса Минни (будущая императрица Мария Федоровна) и ее сестра Аликс бежали после завтрака на берег пролива Эресунн, где шведская пловчиха Нэнси Эдберг учила принцесс не бояться низких температур.

Сам же будущий император оставил такую запись в дневнике от 27 августа 1867 года: «Мы все отправились в ванну в Клампенборге. Вода была особенно глубока и холодна, но было приятно».

В 1912-м Николай II во время семейной поездки в Финляндию купался обнаженным, как и его жена, но на другом берегу... m.russiainphoto.ru

Его сын, Николай II, рассекал на пляжах Финского залива почти в любую погоду. 6 июня 1905 года последний российский император записал в дневнике, что семья «купалась в Балтийском море, несмотря на холод». Сам он ледяной воды не смущался и регулярно устраивал заплывы с офицерами императорской яхты «Штандарт» в финских шхерах, причем голышом. А в Петергофе до сентября купались на Менажерийном пруду, где роскошная купальня была обустроена еще при Екатерине II - ею пользовалось несколько поколений Романовых.

БРЕЖНЕВ ОДОЛЖИЛ ПЛАВКИ КАНЦЛЕРУ

Владимир Ульянов-Ленин был закален не только ссылкой в сибирское Шушенское, где он рассекал на коньках. В Швейцарии он, по воспоминаниям супруги, Надежды Крупской, с удовольствием плавал в озерах, каждое утро начинал с зарядки.

В конце сентября 1971-го приехавшему в Крым канцлеру ФРГ Вилли Брандту (справа) Брежнев предложил заплыв в бассейне.Владимир МУСАЭЛЬЯН/ТАСС

В июле - сентябре 1917 года Ленин скрывался сначала в Разливе, а потом в Гельсингфорсе и Выборге. О тех днях Лидия Парвиайнен, жена финского большевика Эйно Рахья, телохранителя Ильича, вспоминала так: «Ленин остается у нас. Он очень хорошо плавал… Мои братья были страшно удивлены. Он им говорил: я буду долго здесь отдыхать. Обязательно научу вас плавать. А плавал он в трусиках и кепи».

В конце августа - начале сентября температура воды в финских водах не поднимается выше 15 - 17 градусов. Ленин не моржевал, но плавал в холодной воде не без удовольствия.

У Никиты Хрущева первый же день в отпуске, проходившем обычно в Крыму, начинался с бассейна. Первый секретарь ЦК КПСС завзятым пловцом не был. Нередко он даже использовал резиновый круг, при том любил и купаться в море, и плавать в бассейне. Плавок не признавал - в воду входил в черных сатиновых трусах. В 1961 году на Южном берегу Крыма на госдаче № 1 «Глициния» в Нижней Ореанде под Ялтой для него выстроили крытый бассейн с морской водой и автоматически раздвигавшимися стеклянными стенами. Температура там была не для моржей - 24 - 25 градусов. А в холодное после шторма море Хрущев обычно не ходил.

Леонид Брежнев в той же «Глицинии» с удовольствием плавал и в августе, и в сентябре. В конце сентября 1971-го даже привлек к заплыву канцлера ФРГ Вилли Брандта, по легенде, одолжив тогда лидеру Западной Германии свои плавки.

Впрочем, погружаться в холодеющие воды Черного моря Леонид Ильич не любил. Возможно, из-за тяжелых воспоминаний о страшной высадке на Малой земле в Новороссийске весной 1943-го. 17 апреля катер, на котором шел десант с полковником Брежневым, подорвался на мине. Комиссар тогда помог матросам выбраться на берег, однако, как вспоминал юнга Иван Соловьев, Брежнев, хоть и держался бодро, но «было заметно, что он от ледяной воды изрядно замерз».

РОССИЯ - МОЛОДАЯ И ХОЛОДНАЯ?

Ельцин (справа) моржует с начальником охраны Коржаковым в январе 1991-го.Семейный архив

Борис Ельцин, как уроженец Урала, к холодной воде привычен был с детства.

Начальник его охраны Александр Коржаков вспоминал: «Испытанием для нас стала любовь Ельцина к плаванию в холодной воде. По инструкции полагалось заранее заходить в воду и дожидаться, пока шеф неспешно погрузится туда. Охраннику в ожидании приходилось постоянно совершать энергичные телодвижения».

Личный фотограф первого Президента России Дмитрий Донской о зиме 1991-го говорил так: «Ходили слухи, что у Ельцина больная спина, он чуть ли не в корсете. Но он был в такой форме, что купался в море среди зимы!»

- У Ельцина было титаническое здоровье до первого инфаркта, - рассказывал Шамиль Тарпищев, бывший советником по спорту российского лидера в начале 1990-х.

7 марта 1993-го Тарпищеву, которому тогда исполнилось 45, позвонил Ельцин.

- И говорит: «Пошли купаться». Вода - 7 градусов! Дождь со снегом! На воде - каша из снега! Ну, мы пошли купаться... Борис Николаевич прыгнул в воду. А мы окунулись и вышли. Ельцин босиком по гальке, полотенцем обтерся, говорит: «Ну что, по второму заходу?» - вспоминал Тарпищев.

И добавил про дыхалку у Ельцина: «Он в такой холодной воде дыхание держал под две минуты. Под водой, нырнув…»

Владимир Путин не раз в Крещение погружался в ледяную купель.Алексей ДРУЖИНИН/Пресс-служба Президента РФ/ТАСС

Сменивший Ельцина на посту президента уроженец Северной столицы, Ленинграда, Владимир Путин также моржует, и давно.

В январе 2024-го пресс-служба Кремля опубликовала фото, как Путин в ночь на 19 января участвовал в крещенских купаниях. Пресс-секретарь Дмитрий Песков на вопрос о том, как давно президент практикует купание в проруби, сказал: «Он традиционно это делал по случаю Крещения». Песков уточнил, что Путин окунался в прорубь и в предыдущие годы - например, в 2018-м и 2023-м. Лидер России следовал этой традиции и ранее. Но делал это в непубличной обстановке, участвуя в крещенских купаниях, как правило, на малых водоемах в ближнем Подмосковье.

Также известно, что в августе 2017-го Путин купался в ледяной горной реке в Туве, где температура воды и в жаркие дни редко превышает 14 градусов, а в озерах - не более 16.

Пушкин предпочитал ванны со льдом

Военачальник Александр Суворов регулярно обливался холодной водой.

Ныряли в прорубь генерал Михаил Скобелев и адмирал Степан Макаров.

Александр Пушкин принимал по утрам ванны со льдом.

Лев Толстой с ранней весны и до выпадения снега ходил босиком.

Баснописец Иван Крылов и художник Илья Репин зимой окунались в прорубь, как и Николай Чернышевский - даже находясь в ссылке в ледяной Якутии.

Первый русский лауреат Нобелевской премии, физиолог Иван Павлов купался в Неве до поздней осени почти до 80 лет - в любую погоду.