«Макеева нашла мужа, который ей не изменит!»: психолог пообещал звезде скорый развод, а соперница – убрать с ТВ

Анастасия Макеева и Роман Мальков объединились в борьбе с первой женой молодожена Фото: Instagram.com

Месяц назад 39-летняя актриса Анастасия Макеева вышла замуж за 37-летнего владельца строительной компании Романа Малькова. Для Макеевой это четвертый брак, детей от предыдущих отношений у артистки нет. Мальков женился первый раз, оставив жену, которая родила ему четверых детей. Старший сын 16-летний Андрей Мальков решил жить с отцом и мачехой. Трое детей живут с матерью Светланой Мальковой в Словении, куда семья переехала из-за того, что Роман открыл там бизнес. Бывшая и нынешняя жена Романа Малькова развязали войну, а недавно даже подрались за кулисами «Прямого эфира». Что же будет дальше?

Конфликтует Светлана с экс-мужем и Анастасией Макеевой из-за того, что публично обвиняет Романа в нежелании содержать детей. Мальков настаивает на возвращении Светланы с детьми в Россию – здесь жизнь дешевле. Однако Светлана хочет остаться на ПМЖ в Словении – а там аренда дома и прочие расходы на европейском уровне. Естественно, что Малькова рассчитывает на прежний уровень жизни, а у Малькова теперь еще и Настя появилась. Макеева зарабатывает больше нынешнего мужа, и живут они то в ее московской квартире, то в подмосковном доме. Настя водит Рому по клиникам и салоном красоты, накупила ему дорогой одежды. Мальков на всех гастролях и съемках рядом с женой – работает онлайн. Экс-жена не сдается – готовится запустить петицию: призывает не приглашать Макееву в спектакли, мюзиклы, на ТВ из-за ее аморального поведения. Светлана Малькова обещает на следующей неделе опубликовать компромат на актрису Макееву. Светлана считает, что артистку Макееву нужно запретить из-за того, что она увела мужчину из многодетной семьи. В то время, как Роман заявляет – он давно собирался развестись.

Светлана Малькова сообщила, что Макеева спровоцировала драку за кулисами «Прямого эфира». Фото: Instagram.com

Петиция – очередной пиар-ход обиженной женщины, которая привлекает внимание, чтобы заработать выступлениями на ток-шоу. А Анастасия Макеева тоже не сдается – регулярно провоцирует публику.

В конце этой недели после съемок в Москве Светлана Малькова улетела к детям в Словению: «Побитая, с травмами, с гематомами, с угрозами закрыть мне выезд, я благополучно прошла границу». Малькова, придя в себя после съемок, выдала впечатление от общения в студии с бывшим мужем и его новой женой Макеевой: «Пока мой муж 17 лет спал в соседней комнате, я рожала детей соседу. Примерно так, я полагаю, выглядела наша семья по мнению Анастасии и обновлённой версии моего экс-супруга. Ненавистная жена-инкубатор, горы кошачьей шерсти, запрет на все оранжевое и 16 лет самой паскудной жизни, которую только может заслужить человек. «Четыре ребёнка не обязывают меня жить с женщиной до самой старости» — как Боженька молвил Роман, постигший дзен в объятьях опытной новобрачной. Но, как и полагается мученикам, долгие годы терпеливо влачил своё жалкое существование и вынашивал в единственной футболке не только своё бренное тельце, но и мысль о побеге… А если серьезно, то время все расставит на свои места!» Малькова не верит в долгосрочный союз ее экс-мужа с Макеевой.

Такое же мнение и у профессионала. На отношения пары по нашей просьбе посмотрел специалист. Психолог Максим Алябьев сделал такие выводы: «Длительность законного брака этой пары будет исчисляться, скорее всего, месяцами. Эти отношения распадутся по инициативе Анастасии Макеевой. Несмотря на популярность идей эмансипации и женского реваншизма, по-прежнему работать биологическая закономерность из животного мира: чтобы создать потомство и обеспечить его выживание, самка будет выбирать себе максимально ресурсного и сильного самца из доступных ей в данный момент времени. Для людей ресурсность измеряется количеством денег, влияния. В данном браке перевес на женской стороне. Этот союз вряд ли станет полноценной семьей, но вполне может быть ярким романом или приключением. Семья будет подконтрольна решениям актрисы, а когда ей перестанет это быть интересным и удобным, она все прекратит. Роману необходимо быть личностью исключительных масштабов, чтобы нести подлинную ценность для своей успешной спутницы, компенсируя свою нересурсность. Пока же мы объективно видим, что главным критерием выбора мужа была безопасность. Анастасия нашла себе без преувеличения доброго, привлекательного мужчину, который никогда не изменит ей и не уйдет. Можно пожелать только удачи и терпения молодым людям!»