Чернокожая певица Мэйси Грей призвала переделать американский флаг Фото: GLOBAL LOOK PRESS

52-летняя Мэйси Грей, в 2001 году получившая «Грэмми» в категории «Лучшая поп-певица», написала колонку в издание Market Watch. Она обратилась к президенту Байдену, вице-президенту Камале Харрис и конгрессменам с предложением радикально переделать американский флаг, потому что нынешняя версия не отвечает текущему положению дел в США и актуальной повестке.

«[Флаг] больше не представляет демократию и свободу. Он больше не представляет ВСЕХ нас», - пишет Грей. - «Это несправедливо, что нас заставляют его чествовать. Пришло время для нового флага».

Во-первых, Грей не нравится, что на флаге всего 50 звезд, а не 52. В число штатов до сих пор не включены Пуэрто-Рико и округ Колумбия, в котором расположена столица страны, Вашингтон. А пора бы.

Во-вторых, Грей не нравится цвет белых полос на флаге. «Они символизируют чистоту и невинность. Америка - великая. Она прекрасна. Но она не чиста. Она разбита, она в обломках. Что, если бы полосы были не совсем белыми, сероватыми? Что, если бы было 52 звезды, в том числе две, символизирующие округ Колумбия и Пуэрто-Рико? Что, если бы звезды были цвета нас ВСЕХ - цвета моей кожи и вашей, отражающими все уровни меланина (пигмента, определяющего окраску кожи. - Ред.)?»

По счастью, у Мэйси Грей нет претензий к остальным цветам флага. «Синий квадрат символизирует бдительность и стойкость, красные полосы - доблесть. Все это присуще Америке. Что, если все эти элементы останутся?»

Актуальный американский флаг по версии Мэйси Грей

На прилагаемой к колонке картинке Грей предъявила вариант идеального, с ее точки зрения, флага: со звездами разных оттенков розового и коричневого цветов и грязно-серыми полосами вместо белых.

Хотя некоторые (например, актрисы Дафна Рубин-Вега и Джоди Сутин) поспешили поддержать мыслителя и дизайнера Мэйси Грей, большинство комментаторов оказались против. В соцсетях раздаются грубые предложения «покинуть страну», если ей не нравится флаг. А губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм написала в твиттере: «Новый флаг?! Нет, спасибо. «Старая Слава» (название звездно-полосатого флага, появившееся еще в 1831 году. - Ред.) все еще развевается как символ свободы и правосудия для всех».