Дай миллион: Сорвавшего джекпот в лотерею атакуют просители

Победителю причитается $731 миллион – самый крупный выигрыш в истории штата и пятый по величине в США Фото: Shutterstock

Жители американского городка Лонаконинг (штат Мэриленд) с населением около 1200 человек узнали, что среди них находится счастливчик, сорвавший джекпот в лотерее Powerball.

Победителю причитается $731 миллион – самый крупный выигрыш в истории штата и пятый по величине в США, сообщает The Washington Post.

Согласно законам, победитель лотереи в Мэриленде (равно как и еще в ряде штатов) имеет право на анонимность. И, пользуясь этим правом, счастливчик не спешит себя являть миру.

В связи с этим жизнь в городе сильно изменилась – соседи стали внимательно приглядываться друг к другу, а малейшее изменение в привычках служит поводом для подозрений в неожиданном богатстве.

Лонаконинг - ничем не примечательный городок: когда-то здесь добывали уголь, позже плавили стекло. Но эти времена давно прошли, производства закрылись, а уровень бедности в городе составляет 24%, что вдвое превышает показатель для штата, и на бесплатную раздачу еды выстраивается длинная очередь.

Однако теперь у жителей Лонаконинга, который они сами ласково называют «Кони», есть надежда – они уверены, что победитель не сможет скрываться вечно, а как только он объявится, жизнь в городе изменится.

Самые нетерпеливые горожане уже требуют, чтобы счастливчик пожертвовал городу солидную сумму. А поскольку имени победителя никто пока не знает, все со своими просьбами и требованиями отправляются к Ричарду Равенскрофту – владельцу магазина, в котором был продан лотерейный билет. К нему же идут и путешественники из далеких мест, которые услышали о выигрыше. Они просят дать им денег на спасение разоренной фермы, покупку дома мечты, оплату путешествия, о котором мечтали всю жизнь и так далее.

Мэр Лонаконинга Джон Кобурн заявил, что город уже победил, поскольку выигрыш «нанес его на карту» и сделал знаменитым.

– Мы получили известия от приютов для бездомных, центров беженцев, людей, желающих построить церковь. Люди просили у меня новую машину. Я попытался быть вежливым, но мне пришлось сказать: «Пожалуйста, прекратите звонить». Это действительно показало мне другую сторону людей, имеющих право на получение помощи, – рассказал Кобурн в беседе с журналистами The Washington Post.

Победитель пока упорно хранит молчание, но люди уверены – нельзя получить миллионы и не начать их тратить. И продолжают следить друг за другом.

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