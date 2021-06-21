Айза Долматова: «Мы сошлись с Лешей. Я снова жена Гуфа»

Телеведущая и блогер дала первому мужу второй шанс Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

36-летняя Айза Долматова призналась, что снова состоит в отношениях с рэпером Алексеем Долматовым, известным как Гуф. Они были женаты с 2008-го по 2014-й, в 2010-м у пары родился сын Сэм. Айза ушла от мужа, устав от его алко- и наркозагулов.

«Меня недавно спросили, кто мой новый мужчина. И я сказала, что это моя судьба. Да, мы снова сошлись с Лешей. Я снова жена Гуфа. Ну, еще не жена - баба Гуфа», - рассказала Айза в проекте «Исповедь» онлайн-кинотеатра Premier, поделившись новыми для себя ощущениями: «...Будто я целуюсь с родственником. Но мне понравилось, это было классно. Мы лежали долго в обнимку, ставили друг другу свои любимые песни».

Подругу бывшего мужа она не считает препятствием: «Девушка не стенка. Юля глупая, пустая и поверхностная. Леша заслуживает только самого лучшего — меня».

После разрыва с Долматовым Айза вновь вышла замуж — за серфера Дмитрия Анохина, в этом браке родился сын Элвис. Эти отношения были очень токсичными: «...я извинялась, протягивала ему руки, а он по ним бил кулаком». В какой-то момент она нашла в себе силы уйти от Дмитрия. Проблема была в том, что их связывал общий бизнес — салон красоты: «2 миллиона вложила я, а 13 - он. И он меня попрекал этими бабками на протяжении долгого времени. В итоге я ему отдала эти миллионы и осталась без денег вообще».

Не нашла счастья Айза и с певцом Олегом Майами: «Олег считал, что я вульгарная и пошлая. Мне нельзя было петь другие песни, слушать других музыкантов кроме него». Когда женщина забеременела, она поняла, что не хочет ребенка от этого мужчины, и сделала аборт: «Мне кажется, что я совершила ошибку, я никогда не смогу простить себя. Я очень хочу дочку, но не уверена, что я ее заслужила».

Чрезмерных ожиданий от воссоединения с Гуфом у Айзы нет. Она надеется, что отец ее старшего сына навсегда порвал с наркотиками и не будет злоупотреблять алкоголем: «Влюблена ли я в Лешу? Да. Но это какое-то новое чувство, я как будто не помню ничего плохого, как будто и не было ничего. Конечно, мне страшно. Я не знаю, будем мы вместе долго или нет. Я не знаю, как будет. Сейчас я хочу находиться в моменте, я просто хочу любить».