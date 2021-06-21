Главная победа Усейна Болта. У Молнии родились сыновья-близнецы

Усейн Болт и Каси Беннетт Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Самый быстрый человек планеты Усейн Болт поделился своей радостью – выставил в Инстаграм фото своей разрастающейся семьи. На нем его подруга Каси Беннетт, и уже трое детей – годовалая дочь Олимпия и двое новорожденных близнецов Тандер и Сент-Лео. Ямайский спринтер, по прозвищу Молния, подписал фото:

Olympia Lightning Bolt (Олимпия Молния)

Saint Leo Bolt (Святой Лев Болт)

Thunder Bolt (Удар грома)

Напомним, что Усейн Болт в 2017 году завершил карьеру легкоатлета и попытался стать футболистом. Сыграл даже несколько матчей за австралийский клуб «Сентрал Кост Мэринерс», но о постоянном контракте так и не договорился.

Что касается «забегов» на любовном фронте то, Усейн остановился на Каси Беннет шесть лет назад. Но о своей избраннице, которая работала фэшн-блогером и моделью, Болт рассказал только в 2016 году. Усейн выставил их совместное фото и подписал: «Президент и Первая Леди».