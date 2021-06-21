Без паники: «Комсомолка» запускает новый психологический проект в социальной сети «Одноклассники»

В прямом эфире вы сможете задать им любые интересующие вопросы и получить на них ответ

Сколько стоят услуги качественного психолога, как побороть депрессию и справиться с трудным ребенком - на вопросы подписчиков «Комсомолки» в прямом эфире в «Одноклассниках» ответят практикующие психологи и специалисты.

Пандемия ударила не только по физическому, но и психологическому здоровью россиян. Оставшись на самоизоляции, один на один со своими проблемами в четырех стенах, многие начали испытывать тревожность, страх и депрессию, а беспрерывные контакты с близкими уже не приносят столько радости.

Чтобы помочь россиянам поправить свои отношения с близкими, наладить общение со своим внутренним «я», вернуть спокойствие и позитивный настрой, «Комсомольская правда» запускает серию онлайн-лекций в социальной сети «Одноклассники», где психологи в прямом эфире ответят на интересующие вопросы: как выйти из депрессии, побороть прокрастинацию, и пережить измену любимого человека и многие другие.

В прямом эфире вы сможете задать им любые интересующие вопросы и получить на них ответ! Оставляйте также свои вопросы в комментариях к этой статье и получите ответ на них в рамках лекций.

Смотрите онлайн-лекции в группе «Комсомольской правды» в «Одноклассниках» по вторник в 17:00.

22 июня 17:00:

Тема: Психолог: мифы и стереотипы

Спикер: Митина Ольга - клинический психолог, кандидат психологических наук

29 июня 17:00

Тема: Неуверенность в себе: как прокачать харизму и избавиться от стеснительности

Спикер: Анна Львова, журналист, коуч-тренер

6 июля 17:00

Тема: Существует ли лень? Как бороться с прокрастинацией

Спикер: Елена Садыкова, практикующий психолог-психотерапевт

13 июля 17:00

Тема: Измена любимого: как поддержать себя во время кризиса

Спикер: Бекенова Ксения, психолог практикующий методы экзистенциального анализа в терапии

20 июля 17:00

Тема: Депрессия: как помочь самому себе и близкому

Спикер: Ольга Корженко, Клинический психолог, психоаналитический терапевт и семейный консультант

27 июля 17:00

Тема: Низкая самооценка подростка: что делать родителю, учителю и самому ребёнку

Спикер: Зинатуллина Азалия Маратовна, психолог, руководитель проекта Росмолодежи «Родительский университет»

3 августа:

Тема: Созависимость: как распознать сложные отношения

Спикер: Наталия Кудинова, практикующий психолог-консультант, магистр богословия