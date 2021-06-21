В Гатчине заложили Мемориал жертвам фашистского геноцида

Мемориал, посвященный мирным советским гражданам, погибшим от рук фашистов в годы войны, будет построен возле деревни Дони Гатчинского района. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

В Ленинградской области накануне 80-летия начала Великой Отечественной войны заложили первый камень мемориала жертвам фашистского геноцида. В торжественной церемонии 21 июня приняли участие председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента РФ Владимир Мединский и губернатор региона Александр Дрозденко. Мемориал, посвященный мирным советским гражданам, погибшим от рук фашистов в годы войны, будет построен возле деревни Дони Гатчинского района.

Идея создать мемориальный комплекс, который увековечил бы память миллионов мирных жителей СССР, появилась в декабре прошлого года. С инициативой создания такого памятника выступили Российское историческое и Российское военно-историческое общества. Проект получил поддержку президента Владимира Путина. Узнав об этой инициативе, губернатор Александр Дрозденко предложил построить монумент в Ленинградской области. Во время церемонии закладки первого камня глава региона напомнил о том, что на ленинградской земле три года велись непрерывные бои. Местом закладки мемориала не случайно стал именно Гатчинский район. Фашисты устроили здесь многочисленные лагеря для военнопленных и донорские лагеря для советских детей.

По словам губернатора Александра Дрозденко, мемориал будет включен в основные туристические маршруты Ленинградской области. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

- Когда мы узнали о том, что в России ищут площадку для мемориального комплекса жертвам геноцида, мы предложили Ленинградскую область. Один из аргументов в том, что наш регион был местом непрерывных боев с начала июля 1941 года по август 1944 года, - рассказал Александр Дрозденко. - В Гатчинском районе в годы войны фашисты уничтожили все усадьбы и памятные места, здесь оккупанты создавали концлагеря для военнопленных, детские донорские лагеря, жестоко убивали мирных жителей. Об этом мы должны помнить. Мы сделаем все возможное, чтобы каждый, кто придёт сюда, к мемориалу, вспоминал о произошедшей трагедии и помнил, что такое больше не должно повториться.

Концлагеря располагались в селе Рождествено, деревнях Старо-Сиверская и Малая Выра, посёлках Тайцы и Торфяное, Вырице. Всего за время фашистской оккупации в гатчинских лагерях от голода, пыток и казней погибли почти 80 тысяч военнопленных.

- То, что здесь происходило с мирными жителями, у этого есть только одно название - геноцид, - подчеркнул председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента России Владимир Мединский. - Геноцид, как целенаправленная, осознанная и каждодневно проводимая политика военных и гражданских властей фашистской Германии по отношению к нашим людям.

Участниками торжественной церемонии стали помощник президента РФ Владимир Мединский и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

Владимир Мединский отметил, что фашисты прошли огнем и мечом не только по Гатчинскому району, но и по всей Ленинградской области. Большая часть региона во время войны была оккупирована, а в блокадном Ленинграде от голода и болезней умерли около миллиона человек.

- Мы не знаем точно, сколько погибло на территории Ленинградской области, но мы точно знаем, что ситуация в области мало отличалась. – рассказал Владимир Мединский. - В Шлиссебурге немцы просто отобрали все продовольствие, которое могли найти, поэтому там умер каждый второй.

В ближайшее время будет объявлен творческий конкурс на лучший проект мемориала жертвам геноцида и обустройство территории вокруг памятника. По словам Александра Дрозденко, Ленинградская область примет участие в финансировании создания мемориала. Комплекс расположится в стратегически важном месте – рядом с федеральной трассой Р-23, ведущей из Санкт-Петербурга через Псков к границе с Республикой Беларусь. В будущем мемориал планируют включить в основные туристические маршруты Ленинградской области.