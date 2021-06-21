Наталья Стришняя и Вячеслав Цеповяз – заказчики убийства Бориса Москвича?

Вячеслав Цеповяз

Киллер в маске выпустил в него пять пуль, две попали в цель… Первое покушение на Москвича не удалось – граната, прикрепленная к его калитке, не взорвалась. А вот от пули киллера уклониться уже не получилось… До сих пор это убийство не раскрыто, хотя кто заказал и совершил это убийство в Кущевской знают многие.

До массовой трагедии в Кущевской в ноябре 2010 года – убийства 12 человек в доме фермера Ахметова членами банды Цапки и их главарем Сергеем Цапок, убийство Москвича никто не собирался раскрывать. Его записали в висяк, так как правоохранители и прокуроры изначально знали, что расследовать это дело им не дадут по причине того, кто стоял за этим убийством.

После массового убийства 12 человек в Кущевской и приезда Председателя СКР Александра Бастрыкина, стали поднимать и ранее не раскрытые преступления, и вот уже в конце 2010 года, убийство Бориса Москвича, которое не могли раскрыть восемь лет, было «раскрыто» - 29 ноября 2010 года Вадим Палкин был задержан, ему было предъявлено обвинение в убийстве главы Кущевского района Бориса Москвича.

Говорят, что на Палкина указали доброжелатели из семьи Цеповяз и Цапка и почему они это сделали, - стало ясно позже.

Подозреваемого оправдали

По версии следствия, мотивом преступления стало то, что отец подозреваемого, Валерий Палкин, который с 1996 года был главой Кущевского района, на выборах 2001 года проиграл Борису Москвичу. "Чтобы отвести от своей семьи подозрения, подозреваемый инсценировал нападение на своего отца - 31 мая 2002 года он установил растяжку с гранатой на лестничной площадке в доме, где проживал его отец", но при этом, сделал так, чтобы граната не взорвалась, - сообщили в пресс-службе СКР.

После ареста Палкин «признался» в убийстве Николая Цапка в ноябре 2002 года и создании банды в количестве 4-х человек. В сентябре 2012 года всем членам «банды» Вадима Палкина было предъявлено обвинение в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе в убийстве лидера конкурирующей банды Николая Цапка (Коля Бешеный). Решив отомстить за Бешеного, его брат Сергей Цапок организовал серию убийств в Кущевской, в том числе 12 человек в доме фермера Аметова.

Как установило следствие, сын главы райадминистрации Вадим Палкин вскоре после проигрыша отца на выборах 2000 года организовал банду с целью содействия его возвращению в должность. В группировку вошли местные жители Александр Шаль, Александр Мамаев и Игорь Погосян. Для начала Палкин-младший решил устранить действующего главу администрации Кущевского района Бориса Москвича.

Борис Москвич

5 ноября 2001 года участники банды установили возле дома чиновника гранату Ф-1 на растяжке из рыболовной лески, однако взрывное устройство было вовремя обнаружено и обезврежено. На этом Вадим Палкин не успокоился. Рано утром 31 января 2002 года после месяца слежки он расстрелял господина Москвича из пистолета "Вальтер" во внутреннем дворе здания кущевской администрации.

Скрыться с места преступления киллеру помогли на машине Шаль. Он же осуществлял наблюдение за жертвой и страховали убийцу "на случай непредвиденных обстоятельств". По данным следствия, отправляясь на дело, сам Палкин для конспирации надел шапочку-маску с прорезями для глаз, а также перчатки.

Затем Палкин-младший "с целью поднятия рейтинга своего отца" решил устроить инсценировку покушения на его убийство, установив растяжку с гранатой перед дверью его квартиры. Минирование в ночь с 30 на 31 мая 2002 года произвел Алексей Мамаев. Причем граната по договоренности с Палкиным-младшим была установлена таким образом, чтобы она ни при каких условиях не взорвалась.

Следующим убийством, которое совершила банда Палкина, стал расстрел лидера "цапковских" Николая Цапка. По мнению Палкина, Коля Бешеный слишком сильно распространял свое влияние на территории Кущевского района. Кроме того, он считал, что Николай Цапок "был человеком Москвича".

В октябре 2002 года Вадим Палкин вместе Шалем разработал план убийства конкурента. Несколько недель они следили за передвижениями Николая Цапка. 24 октября 2002 года сообщники приехали к дому Палкина и сообщили ему о том, что автомобиль Николая Цапка находится в Кущевке возле продовольственного киоска, расположенного на пересечении улиц Свердлова и Ленина.

Решив, что это подходящий случай для убийства, Палкин вместе с подельниками забрал из тайника, устроенного среди бетонных плит возле кафе "Забава", пистолет ТТ, вязаную шапку-маску и перчатки. Подъехав к продовольственному киоску, Палкин, заранее надевший шапочку-маску, заглянул в окно киоска и, убедившись, что Николай Цапок и сопровождавший его Вячеслав Рябцев все еще находятся в магазине, открыл по ним огонь. Цапок был убит, а Рябцев тяжело ранен.

В октябре 2004 года члены банды Палкина установили растяжку уже возле дома председателя территориальной избирательной комиссии Кущевского района Алексея Дубины – тестя Андрея Цеповяз. Целью преступления следствие назвало "оказание психологического воздействия" на председателя избиркома для беспрепятственного избрания отца Палкина на должность главы администрации.

Однако все попытки Вадима Палкина вернуть отца в руководство района оказались безуспешными. В результате в 2005 году "в связи с отсутствием финансового стимулирования членов банды организатором и отсутствием конечного результата" банда Палкина прекратила свое существование.

Тем не менее, по мнению следствия, преступная деятельность банды нанесла населению станицы Кущевской "существенный моральный вред, выразившийся в формировании у населения чувства страха и незащищенности перед бандитским беспределом, в подрыве доверия населения к правоохранительным и другим государственным органам".

В окончательной редакции обвинения Палкину и его подельникам следователи СКР инкриминировали создание банды (ч. 1 ст. 209 УК РФ), участие в банде (ч. 2 ст. 209 УК РФ), незаконный оборот оружия и боеприпасов (ч. 3 ст. 222 УК РФ), убийства и покушения на них (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также хулиганство с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Однако, вскоре от «признательных» показаний Вадим Палкин отказался и заявил, что к нему применялись меры физического и психологического воздействия, однако представитель СУ СКР по Краснодарскому краю Андрей Маслов решительно отверг эти заявления и заявил, что именно Палкин организовал убийство Бориса Москвича и Николая Цапка, чему есть все доказательства. Что касается потерянных вещдоков, то, по мнению представителя СКР, факт их утраты не может свидетельствовать о непричастности Палкина к инкриминируемым ему преступлениям. Следствие и сейчас придерживается именно этой версии.

Уголовное дело Вадима Палкина и его сообщников Александра Шаля и Игоря Погосяна рассматривал суд присяжных, которые в 7 июня 2013 года неожиданно для СК и прокуратуры признали их невиновными. 10 июня 2013 Краснодарский краевой суд постановил подсудимых оправдать и признать за ними право на реабилитацию.

С приговором суда не согласилось следствие и прокуратура, а также Надежда Цапок и Наталья Цапок, которые считали, что Никалая Цапка и Бориса Москвича убил именно Вадим Палкин. Об этом же на суде заявлял и Сергей Цапок.

Их жалобу рассмотрел Верховный Суд, который оставил в силе решение суда о невиновности Палкина и его друзей. И вот теперь у следователей появились новые сведения, проливающие свет на убийство Москвича

О возможных преступлениях заявил в правоохранительные органы Вова Беспредел.

На имя Генерального прокурора и Председателя СКР поступило заявление от бывшего активного члена банды Владимира Алексеева (Вовы Беспредела).

Владимир Алексеев

По его словам, в убийстве повинны те, кто в 2000 году организовал мошеннические действия с землями совхоза «Степнянский» и колхоза им. Кирова. Это Николай и Сергей Цапок, Вячеслав Цеповяз, который отвечал в банде за экономические вопросы и члены их семей. Кража активов совершалась при участии руководителя АО «Степь» (правопреемник совхоза «Степнянский» ) Сергея Тесли и его брата Вячеслава Тесли (кличка «Кислый»).

В мошеннических действиях активно принимали участие мать братьев Цапок – Надежда Алексеевна, жена Вячеслава Цеповяза – Наталья Цеповяз (Стришняя), ее брат Иван Стришний. Они решили присвоить себе земли бывшего совхоза «Степнянский», который был переименован в АО «Степь» в 1998 году.

Под руководством бывшего агронома совхоза Сергея Тесли финансовое состояние предприятия резко ухудшилось: махинаторы создавали левые договоры на поставку топлива, а продукция на этом основании присваивалась.

Под предлогом ухудшения финансового состояния ОАО «Степь» Тесля заключил договоры, по которым земли сельскохозназначения предприятия (около 20 тыс. га) распределялись между ООО «Артекс», (принадлежащим Цапку), ООО «Слава» (Цеповязу).

За это данные предприятия были обязаны погасить задолженность перед ГУП «Кубанский Продовольственный Фонд» (г. Краснодар), которое предоставляло для АО «Степь» товарные займы (семена, удобрения и т.п.). Поручителем по этим сделкам выступила администрация Кущевского района.

В итоге всю прибыль от сельскохозяйственной деятельности АО «Степь» стали получать члены семей Цапок и Цеповяза, а убытки списывались на предприятие. При этом никаких долгов отдавать они не собирались. Преступлению пытался помешать глава администрации Кущевского района Борис Москвич, который в декабре 2000 года стал главой администрации. Он потребовал пересмотра раздела земель совхоза «Степнянский», и поставил вопрос перед правоохранительными органами и прокуратурой о проверке его финансово-хозяйственной деятельности.

Для воспрепятствования этому злоумышленники осенью 2001 года организовали поджог здания конторы ОАО «Степь», куда целенаправленно были перемещены все документы по земле, в частности, оригиналы списков пайщиков ОАО «Степь» и вторые экземпляры свидетельств о праве собственности на земельные доли пайщиков. В деловые бумаги впоследствии были внесены имена подставных лиц.

Решение убить Бориса Москвича члены этих семей Цапок и Цеповяза приняли после того, как глава администрации стал для них угрозой, отказавшись от «сотрудничества» с Цапками и Цеповязами. Они опасались того, что будут лишены земли, а, следовательно, и колоссальных доходов.

Детали убийства Николай Цапок, Сергей Цапок, Вячеслав Цеповяз, Наталья Цеповяз, Иван Стришний, обсуждали в совместном офисе на улице Свердлова станицы Кущевская ООО ОПХ «Слава Кубани», как все вместе, так и по отдельности. А исполнителем преступления, стал Виталий Иванов по кличке «Витамин», ныне покойный.

Наталья Цеповяз

Приблизительно весной 2008 года в сауне Лабиринт в Ростове-на-Дону, Сергей Цапок, находясь в состоянии опьянения заявил своему окружению, что именно Витамин – Иванов «сделал все красиво». В продолжении разговора Цапок пояснил, что «на крючке» он держит Вячеслава и Наталью Цеповязов, так как по Москвичу решение принимали все вместе и они могут получить пожизненное.

Убийство Москвича позволило семьям Цапок и Цеповяз прекратить проверки по земле АО «Степь». В дальнейшем эти семьи стали монополистами земель сельхозназначения в Кущевском районе. Под их контролем оказалось 70 000 гектаров. Все имущество обанкроченного предприятия было выкуплено за бесценок. Преступники не понесли никакого наказания ни за мошенничество, ни за убийство главы администрации, который пытался им помешать, подставив под уголовку Вадима Палкина.

Теперь у краснодарского следствия есть все основания уже спустя 20 лет раскрыть убийство Бориса Москвича, благо мотив убийства уже известен. Дело находится на контроле Председателя СКР Александра Бастрыкина.