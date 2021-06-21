Светлана Крючкова: «Когда режиссер сказал, что я будут петь песню «Rammstein», я подумала: он сошел с ума»

Актриса Светлана Крючкова во время юбилейного вечера, приуроченного к ее 70-летию, на сцене концертного зала "Зарядье". Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Знаменитый питерский театр привез в Москву два спектакля в постановке Романа Мархолиа: «Игрок» и «Жизнь впереди». В обоих занята народная артистка России Светлана Крючкова.

Светлана Николаевна должна была приехать на гастроли еще год назад – на своё 70-летие. Но пандемия нарушила эти планы.

Оказывается свой творческий путь на сцене Крючкова начинала именно во МХАТе.

- В 1974 году было закончено строительство МХАТа на Тверском бульваре, и Светлана Николаевна после Школы-студии пришла аккурат в это новое здание, - рассказал художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков. - Её пригласил Олег Ефремов. Но вскоре она вышла замуж за кинооператора Юрия Векслера и уехала за мужем в Ленинград. Ее возвращения мы ждали долго...

Художественный руководитель Московского Художественного академического театра имени М. Горького Эдуард Бояков. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Да, я уехала из Москвы 46 лет назад. Но часто приезжаю с сольными вечерами, где я пою, читаю, что-то рассказываю, и, конечно, с поэтическими программами, - перед началом гастролей Светлана Крючкова пообщалась с журналистами. - Но на эти встречи приходит совершенно другая публика. Теперь, наконец-то, пройдут мои гастроли, посвященные моему 70-летию. Я всегда делала свои юбилеи в театре, всегда отчитывалась перед своим зрителем, потому что актеры работают для зрителя. Мои зрители должны знать, что последние пять лет я не стояла на месте.

На сцене МХАТ имени Горького 22 и 23 июня покажут спектакль «Игрок» по Достоевскому, где Крючкова играет две роли — крупье в казино и Бабуленьку, и даже поет песню группы Rammstein «Mein Herz Brennt». 26 и 27 июня - спектакль «Жизнь впереди», поставленный режиссером Мархолиа по роману французского писателя Эмиля Ажара.

- В «Игроке» у меня совершенно неожиданная роль, - рассказала Крючкова. - Не изменены текст и смысл Достоевского, все соблюдено, но подано другим театральным языком, более доступным даже современному поколению.

Когда Рома (режиссер Мархолиа) мне сказал: «Вы, Светлана Николаевна, будете петь песню группы «Rammstein», – я сказала: «Рома, ты сошел с ума». Мало того, что я эту группу не воспринимала никак, но я же еще немецкого языка не знаю. Но так вот Бог распорядился, что меня унесло в Германию, потому что здесь (в Петербурге – Ред.) меня просто откровенно проворонили (Светлана Николаевна имеет в виду онкологическое заболевание). В Германии мне сделали операцию, и на 3 месяца я там осталась на лечение. И каждый день я пела эту песню, глядя в листочек… и вдруг, в конце пребывания в Германии, все буквы стали на свои места, я пою и все понимаю…

Журналисты про ее болезнь не спрашивали, но она сама почему-то решила рассказать. Оказалось, что одной из возможных причин онкологического заболевания, которое у нее обнаружили пять лет назад, было отравление ртутью.

- У нас в доме нашли ртуть, 400 граммов обнаружили на полу, - вспомнила Крючкова. - Все жильцы были отравлены ее парами. В моей квартире было превышение нормы в 256 раз. Мой сосед умер. И моя болезнь - это результат страшного отравления.

Светлана Крючкова вспомнила свою жизнь в начале 90-ых. Призналась, что у нее сложный характер. Как она о себе говорит: «Я человек прямой, что думаю, то и говорю». И это не всем нравится. После того, как в 1989 году ушел из жизни главный режиссер БДТ Георгий Александрович Товстоногов, у которого Крючкова была занята почти в каждом спектакле, ее коллеги по театру решили: «Давайте мы ей покажем, кто она тут на самом деле». И забрали у нее все спектакли. Только приезжие московские режиссеры брали ее в свои работы.

- Но я не сидела и не ждала, когда мне предложат роль. Никто не придет, и никто ничего не предложит. В этот период я стала готовить свои поэтические программы, - рассказала Крючкова.

Она объяснила, почему, с её точки зрения, иностранным актрисам сложно играть русскую классику:

- Ни одна иностранная артистка не может сыграть Раневскую («Вишнёвый сад»). Потому что под дулом пистолета она не скажет: «Серебра нет, ну все равно, вот вам золотой». Нет никакого расчета, все по сердцу…Ни одна иностранка никогда этого не сделает. Золотой вместо серебра – никогда.

Рассказала она и о том, что "держит на дистанции" и не дает с неё сойти:

- Мои дети, ответственность за них. Я их очень поздно родила. Старшего сына родила в 31 год, младшего - в 40. Иногда находит такое настроение, что хочется повернуться лицом к стенке, закрыть глаза и сказать: всё, я устала, больше не хочу. Но в этот момент я думаю о том, что будут делать без меня мои дети и мои внуки. Я их поддержка...