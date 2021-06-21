Украина пригрозила турецкими беспилотниками Bayraktar

Турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2. Фото: EAST NEWS

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба рассказал турецким журналистам, что Киев купил у Анкары ударные беспилотники Bayraktar. Те самые, которые использовались в Карабахе.

- Они необходимы для сдерживания России, - заливался главный украинский дипломат. - Чтобы она дважды подумала, прежде чем планировать крупномасштабное нападение или еще что-то против Украины.

Обещают, правда, не просто купить, но еще и доработать - поставят свои двигатели, да и собирать будут на Украине.

Не будем оценивать вероятность двум регулярным армиям встретиться на одном поле боя, которую все время видят в непонятных фантазиях украинцы. Бред - штука тонкая. Но все же: что представляют собой эти самые Bayraktar ТВ2?

- Настоящие возможности этих беспилотников никто не знает. Почти нет опыта их использования против современной армии, - рассказал КП обозреватель Российского совета по международным делам Илья Крамник. - Даже Карабах не показатель. Там плохо управлялось ПВО, да и материальная часть устарела еще к развалу СССР. Неудивительно, что Армения не смогла защититься.

Более того, Крамник привел лишь один случай успешного нападения подобных аппаратов на современную армию. В 2019 году дроны атаковали нефтяной завод в Саудовской Аравии. Американские комплексы ПВО Patriot не смогли отбить налет.

- Но даже и этот случай не совсем показатель: техника у саудитов современная, а организация хромает, - заметил эксперт.

Беспилотники не раз бросали и на наш Хмеймим в Сирии. Но и там результата не было, напомнил Крамник.