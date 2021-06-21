Директор СВР: Сталин узнал об военной угрозе фашизма до прихода Гитлера

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Советские нелегалы еще в 1932 году получили первые сведения об военной угрозе фашизма за девять месяцев до прихода Адольфа Гитлера к власти в Германии. Об этом рассказал в своей "В войну разведка вступила первой" на страницах журнала Национальная оборона директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Этот материал он посвятил 80-летней годовщине начала Великой Отечественной войны.

ЗА 9 ЛЕТ ДО ВОЙНЫ

"Первые сведения о появлении признаков военной угрозы со стороны Германии внешняя разведка получила летом 1932 года, за девять месяцев до прихода Гитлера к власти. ИНО (Иностранный отдел - первое название внешней разведки - прим. ТАСС) ОГПУ сообщало, что правительство Франца фон Папена инициировало начало секретных переговоров с Францией и Польшей по созданию наступательного союза против СССР", - рассказывает в статье Нарышкин.

Тогда же начальник ИНО ОГПУ Артур Артузов решил усилить резидентуры для работы в условиях войны Германии против СССР.

"К середине 30-х годов относится начало сотрудничества с группами антинацистского движения Сопротивления в европейских странах – "Красная капелла". В Германии группой руководили Арвид Харнак ("Корсиканец") и Харро Шульце-Бойзен ("Старшина"). В середине 30-х годов в Центре и загранаппаратах работало около 450 разведчиков и их "помощников". С сегодняшних позиций можно уверенно сказать, что внешняя разведка СССР приобрела статус одной из самых эффективных в мире", - отмечает автор.

Наша разведка, имевшая в Германии в ту пору сильные оперативные позиции, сообщала об интригах Гитлера.

"С началом гражданской войны в Испании обстановка в Европе изменилась. Страны Антанты пытались найти компромисс с фашистами, задабривая Гитлера кредитами и сырьем взамен на "гарантии мира", под чем фактически понимался разворот агрессивных устремлений на Восток", - объясняет Нарышкин.

ИНТРИГИ В ЕВРОПЕ

Гитлер умел блефовать и шантажировать других глав государств, также обещал после войны преференции отдельным бизнесменам за помощь его армии. В качестве примера глава СВР привел полученный разведкой отчет о беседе Гитлера со швейцарским бизнесменом Буркантом 11 августа 1939 года: "Если Запад настолько глуп и настолько слеп, чтобы напасть на Германию, то я вынужден буду объединиться с Россией, чтобы разгромить Запад... Затем, еще усилив свою мощь в итоге победы на Западе, я нападу на Россию. Все мои планы и замыслы в принципе направлены против России".

По данным главы СВР первые распоряжения, которые прямо говорили о нападении на СССР, Гитлер отдал своему Генштабу летом 1940 года, следом после окончания исхода англо-французских войск из Дюнкерка.

"Первыми сведениями об этом можно считать сообщение нашей резидентуры во Франции от 4 августа 1940 года о начале переброски высвободившихся гитлеровских войск с западного фронта к советским границам", - указывает на даты донесений Сергей Евгеньевич.

В материале также говорится, что сведения о военных приготовлениях Германии к нападению на СССР шли в Центр из нескольких резидентур и с июля 1940 по июнь 1941 г. только внешняя разведка направила советскому руководству более 120 информационных сообщений. За рубежом также в это время действовали военные разведчики, которые дублировали эту информацию.

"В срочном донесении резидента разведки НКГБ в Финляндии Е.Т. Синицына 11 июня 1941 года была названа точная дата начала агрессии. Резидентурой были получены сведения о подписании 11 июня в Хельсинки тайного соглашения между Германией и Финляндией об участии финских вооруженных сил в предстоящей войне, и прямо указан срок вторжения. Помимо точной даты агрессии Германии против нашей страны крайне важна была информация о том, как поведут себя в нарастающем и вышедшем за пределы Европы конфликте США и Великобритания. И об этом разведка доложила точно", - отмечается в материале.

Также Нарышкин напоминает известное донесение о полете "парламентера" Рудольф Гесса на британские острова 10 мая 1941 года.

"А уже 18 мая в Москву ушло сообщение Кима Филби, полностью раскрывающее цель визита высокопоставленного фашиста в Англию и реакцию Черчилля на "мирные предложения" Гитлера", - пишет Нарышкин и отмечает, что тогда же советским разведчикам удалось получить информацию и о том, что Япония не намерена немедленно вслед за Германией напасть на СССР и будет занимать выжидательную позицию.

И именно эти донесения, по мнению ряда военных историков, позволят руководству Советского Союза перебросить значительные ресурсы и силы с дальневосточных рубежей на советско-германский фронт.

270 РАЗВЕДЧИКОВ РАССТРЕЛЯЛИ

Нарышкин подчеркивает, что "важнейшим получателем донесений советской внешней разведки был Иосиф Сталин", который не спешил верить каждому докладу. Разведчики все чаще становились жертвами репрессий, которые запускали как внутренние, так и внешние враги. По этим причинам к 1938 году служба лишилась большей части своих резидентов и офицеров.

Иосиф Сталин, 1935 год. Фото ТАСС

"Трагическая полоса для нашей внешней разведки пришлась на период политических репрессий в СССР в 1935-1938 годах. В результате "чисток" более 270 сотрудников были объявлены "врагами народа" и репрессированы. Не своей смертью погибли все начальники разведки этого периода – А.Х. Артузов, А.А. Слуцкий, С.М. Шпигельглаз, З.П. Пассов. Из резидентур были отозваны большинство руководителей и сотрудников, в легальных оставалось лишь по несколько человек – как правило, молодых и малоопытных работников на технических должностях. Было ликвидировано значительное число нелегальных резидентур, причем как в Европе, так и в других взрывоопасных регионах мира. В Центре оставалось менее половины личного состава, особенно острым был дефицит руководящих кадров, - пишет Нарышкин.

Он напоминает, что обескровленной нелегальная разведка оказалась в самый неподходящий момент: "канун мировой войны – аншлюс Австрии, Мюнхенский сговор о разделе Чехословакии, агрессия Японии против Китая, японские провокации на советском Дальнем Востоке и Монголии".

Об этих трагических событиях повествует также книга Владимира Лота "Резидент особого калибра Елена Феррари", которая вышла в прошлом году в издательстве "Комсомольская правда". https://shop.kp.ru/Rezident-osobogo-kalibra-Elena-Ferrari-Poetessa-razvedchica-ili-terrorist-713416.html

Феррари была одна была одной из тех, кто успел заложить основу для новых резидентур, которые успешно действовали в Европе и США в начале Великой Отечественной войны.

АМНИСТИЯ ДЛЯ ГЕРОЕВ

"Серьезные перемены к лучшему произошли в 1939-40 годы, когда был организован набор молодых, талантливых людей из партийного и комсомольского актива, научных учреждений, производственных организаций. Учитывая острую нехватку кадров, в 1938 году было принято решение о создании Школы особого назначения (ШОН). Сроки подготовки были минимальными. Время тревожное, молодежь быстро училась, постигая опыт старших товарищей", - пишет Нарышкин.

Из материала становится известно, что летом 1941 года из тюрем стали возвращаться первые из целой плеяды разведчиков, репрессированных в 1937-1938 гг: создатель и бессменный (до ареста в ноябре 1938 года) руководитель первой в истории ИНО "Особой группы" нелегалов-боевиков Яков Серебрянский, освобожденный в августе 1941 года из камеры смертников; ветеран ИНО Иван Каминский, который с 1922-го года до ареста в 1938 году проработал легальным резидентом в Латвии, Италии и Финляндии, а затем нелегальным – в Германии и Франции. И еще ряд чекистов- "штрафников", с лихвой искупивших в годы войны свои и чужие былые проступки.

Они вливаются в службу, организовывают разведывательно-диверсионную работу в тылу врага, формируют партизанские отряды.

"К этому сухому тексту следует добавить, что бесценный боевой опыт отряда "Митя" его командир Дмитрий Медведев успешно использовал в период с июня 1942 года по февраль 1944 года в лесах и болотах Ровенщины на Западной Украине, возглавляя легендарный отряд особого назначения «Победители». Бойцы провели более 120 операций, уничтожив до 12 тысяч вражеских солдат и офицеров, а также 11 генералов и высших государственных чиновников фашистской Германии. Подрывники взорвали 81 эшелон противника с живой силой и техникой. По результатам боевой работы "Победителей" сам Медведев и воевавший в отряде легендарный разведчик Николай Кузнецов (он же по легенде "офицер вермахта Пауль Зиберт") были удостоены в 1944 году званий Героев Советского Союза. В 1940-41 гг. были возвращены в строй находившиеся в опале опытные кадры, восстановлена нормальная работа около 45 легальных и 14 нелегальных резидентур. В ключевых странах (Германия, Англия, Франция), наряду с «легальной» резидентурой, действовало от 2 до 4 нелегальных.

Заместитель руководителя берлинской резидентуры А.М. Коротков, будущий руководитель советской нелегальной разведки в 1946-53 гг., восстановил оперативный контакт с "Корсиканцем" и "Старшиной", а также с Вилли Леманом ("Брайтенбах"), агентом советской разведки с 1929 года, служившим в гестапо. Лондонская резидентура восстановила связь со всеми членами "Кембриджской пятерки" и наладила бесперебойное получение от них ценнейшей информации. Заметно эффективней заработали загранаппараты советской разведки в странах-союзниках Германии, в оккупированных Гитлером европейских государствах, на Ближнем и Дальнем Востоке, в Северной и Южной Америке", - перечисляет заслуги разведчиков Нарышкин.

ПРОЩАЙ, ТОВАРИЩ!

Добывать разведывательные сведения нелегалам часто приходилось ценой собственной жизни. Нарышкин привел пример, как 80 лет назад, 17 июня 1941 года на стол Сталина легло сообщение от немецкого агента советской разведки обер-лейтенанта люфтваффе Харро Шульце-Бойзена, который тогда был известен в СССР под агентурным псевдонимом "Старшина".

В нем говорилось, что все военные мероприятия Германии по подготовке вооруженного выступления против СССР "полностью закончены, и удар можно ожидать в любое время".

Осень 1941 г. Немецкий генерал Вальтер Крюгер на наблюдательном пункте под Ленинградом. Фото: ТАСС

Из материала Нарышкина: "Сталин вызвал в Кремль наркома госбезопасности Н.В. Меркулова и начальника разведки НКГБ П.М. Фитина. Вождь хотел лично и в деталях узнать, насколько надежен источник. Сообщение, которое было направленно из берлинской резидентуры 16 июня, лежало на его рабочем столе. П.М. Фитин взял на себя ответственность уверить Сталина в абсолютной надежности "Старшины". Внимательно выслушав объяснения, вождь реагировал резко: "Дезинформация. Можете идти. Такой жесткой реакции вождя П.М. Фитин не ожидал, но, похоже, правильно понял. Сталин нацелил руководство разведки на принятие максимальных мер по верификации добытой информации, требовал других, дополнительных доказательств. П.М. Фитин сразу же отправил в берлинскую резидентуру приказ о проверке. Также дал указание провести анализ сообщений "Старшины" и "Корсиканца" за последний период. Первый в истории внешней разведки добротный аналитический документ получил название "Календарь сообщений "Корсиканца" и "Старшины". Доложить его Сталину уже не успели. На последней встрече с сотрудником берлинской резидентуры Б.Н. Журавлевым вечером 19 июня 1941 г. Вилли Леман («Брайтенбах»), подвергая себя смертельной опасности, сообщил о приказе Гитлера, объявленном сотрудникам центрального аппарата гестапо, начать военные действия против СССР после 3 часов утра 22 июня. «Прощай, товарищ!», – вздохнув, добавил ценнейший источник советской внешней разведки".

19 декабря 1942 года Военный Суд Рейха приговорит Харро Шульце-Бойзена к повешению, а его жену обезглавят на гильотине. Тела супругов отдадут на опыты немецким патологоанатомам.

В ЭТО ВРЕМЯ

Подробнее о действиях нелегалов и военных разведчиков можно узнать из книги историографа ГРУ Владимира Лота "ГРУ на острие Победы. Военная разведка СССР 1938-1945" издательства АО "Издательский дом "Комсомольская правда", которая вышла к 80-летию Победы в Великой Отечественной войны.

В книге "ГРУ на острие Победы. Военная разведка СССР 1938-1945" военный разведчик, писатель и ученый Владимир Лота всесторонне осветил исторические события в Европе и США и соотнес их с военными операциями советской разведки. Это позволяет современному читателю осознать логику многих решений руководства СССР.

"Прочитав "ГРУ на острие Победы", вы узнаете, как немецкие руководители разделили Европу еще в 1938 году, почему Сталин не смог объективно оценить степень военной угрозы со стороны фашистской Германии, а Берия не доверял донесениям нелегалов, благодаря чему СССР выдержал сокрушительной удар Третьего рейха, как военные разведчики предотвратили химическую атаку Гитлера и достали материалы американского атомного проекта. И еще очень много интересного!", - говорится во вступлении к повествованию.