Сын не пришел: день рождения знаменитого «Дома моды» для Вячеслава Зайцева организовали друзья

Из-за серьезных проблем со здоровьем Вячеслав Зайцев тяжело ходит и почти не говорит, но день рождение своего детища он пропустить просто не смог. Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Знаменитому «Дому Моды Вячеслава Зайцева» 19 июня исполнилось 39 лет. В этот день, в 1982 году на Проспекте Мира перерезали символическую красную ленту на входе в новенькое десятиэтажно здание, с которого без преувеличения началась история русской моды. Уже через пару лет Вячеслава Зайцева весь мир будет звать Red Dior (Красный Диор). Так имя простого парня из Иваново встанет в один ряд с Пьером Карденом и другими законодателями моды. Само же здание на долгие годы станет центром притяжения всех советских, а потом и российских модниц, которые часами стояли в очереди, чтобы попасть в фирменный магазин и урвать наряд от самого Вячеслава Зайцева.

В ГОСТЯХ - КИРКОРОВ И КУКЛАЧЕВ

О том, что сейчас здание кусками сдают в аренду, магазин закрыт, а производственные цеха превратились в склады, «Комсомолка» уже рассказывала. В само здание не впускают не только журналистов, но и бывших сотрудников, многие из которых до массовых увольнений, которые случились прошлым летом, проработали тут по 30 и более лет. Но чем день рождения Дома Моды не повод устроить день открытых дверей? Во всяком случае до последних дней ветераны моды ждали приглашения в свою святая святых. Не дождались.

- Каждый год мы 19 июня собирались в Доме моды. Поздравляли Вячеслава Михайловича, вспоминали былые времена, приглашали молодых модельеров. В этом году за всю историю, которой вот-вот 40 лет исполнится, это не случилось, - посетовала Ираида Нартикова, с 1982 по 2020 год возглавлявшая салон индивидуального пошива Дома моды Вячеслава Зайцева.

Ждал этого дня и 83-летний кутюрье. Из-за серьезных проблем со здоровьем Вячеслав Зайцев тяжело ходит и почти не говорит, но он человек публичный, и до сих пор любит быть на виду. И день рождение своего детища он пропустить просто не смог. Вот только отметить его пришлось не в «Доме моды», а на арендованной площадке.

Вечером в воскресенье, 20 июня, близкие друзья кутюрье собрались в ресторане Яръ на Ленинградском проспекте. Сам модельер в своем фирменном красном расшитым вышивкой костюме и черной фетровой шляпке с какой-то детской заразительной улыбкой лично встречал гостей.

- Спасибо что пришли, - с трудом выговаривал простые слова модельер.

Впервые за 39-летнюю историю день рождения Модного дома Вячеслава Зайцева отметили на арендованной площадке. Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

В списке приглашенных были бывшие сотрудники «Дома моды», любимые манекенщицы кутюрье, друзья, в числе которых народный артист России Бедрос Киркоров, знаменитый дрессировщик кошек Юрий Куклачов.

СЫН НЕ ПРИШЕЛ НА ПРАЗДНИК ЗНАМЕНИТОГО ОТЦА

Нашлось местечко за праздничным столом и для семья тиктокеров Гарафутдиновых, после роликов которых с участием Вячеслава Зайцева разразился грандиозный скандал. Рядом с Вячеславом Михайловичем весь вечер был Николай Головин, экс-генеральный директор «Дома моды». А вот единственного сына кутюрье Егора Зайцева, который уже около года занимает пост руководителя «Дома моды», и его заместителя Расула Умарова не было. Оказалось, что к организации дня рождения «Дома моды» они не имеют никакого отношения.

- Они просто забыли, а возможно и вообще не знали об этой традиции, которой в следующем году будет 40 лет. А мы просто понимаем, насколько это важно для Вячеслава Михайловича, поэтому и организовали для него этот праздник. Конечно, он должен был пройти в «Доме моды», но, увы, сейчас это просто невозможно, - объяснил в интервью «КП» Николай Головин, возглавлявший «Дом Моды» с 2003 по 2007 и с 2010 по 2013 годы.

Вечером 20 июня близкие друзья Вячеслава Зайцева собрались в ресторане Яръ на Ленинградском проспекте. Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

- Но почему сын не пришел хотя бы в качестве гостя? – спрашиваю.

- Он вообще редко на публичных мероприятиях появляется. На презентации новой книги отца его тоже не было. А так, это не мне, это ему такие вопросы нужно задавать, - отмахнулся от ответа Николай Головин.

Но про день рождения «Дома моды» Егор Зайцев и его команда все-таки не забыли. В этот день журналистам разослали пресс-релиз о запуске нового производства под брендом Вячеслава Зайцева. Обещают, что это будет не только одежда, но и фарфор, постельное белье и обои. Правда, пока даже образцов изделий нет.

Модельер Егор Зайцев. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Я вообще не верю в эти обещания. Они уже говорили, что в мае возобновят производство одежды. И что? В десятиэтажном здании сидит один Расул Ахмедов: кто там и что будет производить, - развел руками Головин.

- Неужели шансов все наладить нет? - спрашиваю.

- Все возможно, но для этого нужна команда. Они всех уволили, теперь потребуется много времени, чтобы собрать новых людей, - поделился своим видением Николай Головин.

- Среди гостей многие удивлены, что именно Вы сейчас рядом с Зайцевым? Ходят слухи, что вы вернетесь в «Дом моды». Это правда?

- Говорят, дважды в одну реку не войдешь, но у меня это получилось. Я два раза приходил в «Дом моды». Третьего раза не будет. Хотя предложения такие мне каждый день поступают. Я сейчас тут не из-за бизнеса, а из-за своего друга Вячеслава Зайцева, которому нужна поддержка и нужны эти праздники. Он любит быть на публике, любит смотреть на свои платья, когда в них по сцене ходят манекенщицы, - добавил Головин.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

И такая возможность у кутюрье в праздничный вечер была. Гостям показали платья из коллекций Зайцева, а потом на сцене прошел ежегодный конкурс молодых дизайнеров.

Что до судьбы «Дома моды», о ней на мероприятии речи не шло. Остается только надеяться, что свой юбилей Красный Диор в следующем году отметит в «Доме моды».

Напомним, ранее Егор Зайцев ни раз публично высказывался против участия отца в массовых мероприятиях. Свою позицию он связывал с опасениями за его здоровье в период пандемии.