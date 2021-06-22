Как прошел ВолгаФест 2021 в Самаре: фестиваль, который меняет Поволжье

Фестиваль собрал на набережной сотни человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 7 по 20 июня в Самаре проходил “ВолгаФест” 2021 - удивительный фестиваль, собравший на набережной Волги оригинальные, зрелищные, амбициозные, знаковые, легендарные проекты из области культуры и искусства. Намеренно растянутый на две недели ради того, чтобы рассеять людские потоки, в погожие выходные он собирал на главном городском променаде тысячи гостей. И им порой приходилось делать непростой выбор относительно того, как распорядиться фестивальным временем. Ведь интересные события происходили порой на десятках площадок одновременно.

Каждый день для зрителей устраивали театрализованные представления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

7 июня “ВолгаФест” начался в “легком” режиме - павильоны и арт-объекты на набережной еще только монтировались, на огороженном пляже рос загадочный Фестивальный городок, но по вечерам на сцене “Волна” в лучах закатного солнца проходили концерты. И выбор артистов был, что для “ВолгаФеста” традиционно, незаурядным. Например, в четверг играла культовая серф-группа Messer Chups, а на следующий день - значимый для жанра sovietwave коллектив “Артек Электроника”.

12 июня на территории "ВолгаФеста прошло заседание комиссии Госсовета

В полную силу “ВолгаФест” стартовал 12 июня, в День России. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров не просто поучаствовал в церемонии открытия, примерив роль бурлака. Он также провел на фестивале совещание комиссии госсовета по культуре. Речь шла о поддержке и развитии креативных индустрий и о работе Президентского фонда культурных инициатив, который готов в форме грантов профинансировать полторы тысячи творческих команд на общую сумму 3,5 млрд. руб. Также Дмитрий Азаров обратился с инициативой к основательнице агентства “Творческие индустрии” Елене Зеленцовой вместе проводить образовательные программы. “Предлагаю теорию и практику объединить и внедрять на самарской земле – стать пилотным регионом”, – сказал он. Фактически, заседание госсовета с участием глав регионов, сотрудников минкульта РФ, парламентариев позволило “ВолгаФесту” укрепиться в статусе фестиваля, где принимаются судьбоносные для культуры России решения.

Для детей было много возможностей проявить себя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вместе с открытием 12 июня началась и жизнь Фестивального городка. Это было особое фестивальное пространство на пляже, созданное при участии выдающегося режиссера Владимира Гурфинкеля. Рядом с разукрашенным ретро-пароходом разместилась плавучая сцена “Главная палуба”. На берегу перед ней вырос амфитеатр, на котором могли разместиться зрители. В центре поляны горел огромный костер, а по краям, на песке, расположились диковинные плавательные судна, тоже возрастом в десятилетия. Дополняли эту впечатляющую картину перфомансы с участием артистов театров, студентов СГИКа, училища культуры и искусств. Фестивальный городок оказался населен голосистыми бурлаками, забавными чайками, измученными стиркой волжанками, певучими язычницами, духами стихий. А Капитан городка Черепок регулярно совершал обход своей вотчины в компании веселого оркестра. “Такое комплексное арт-пространство наш город видит впервые”, - говорил о Фестивальном городке руководитель “ВолгаФеста” Михаил Савченко.

Каждый вечер на сценах выступали модные группы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На набережной Самары также появились арт-объекты, достойные восхищения. Гости охотно фотографировались в ванных, заглядывали в “Бинокль”, блуждали меж дверей “Портала” и гладили верблюда их стрейч пленки. Первые выходные “ВолгаФеста” могли запомниться зрителям спектаклем “Официального оркестра Картонии”, экскурсиями и лекциями в “Резиденциях волжских городов”, мастер-классами на танцевальной площадке и представлениями на Хореографической сцене. Самым востребованными концертом несомненно стало выступление группы “Альянс” на плавучей сцене. Недавно вернувшиеся к творческой деятельности легенды “новой волны” 80-х признались, что в Самаре прежде никогда не были - им доводилось выступать только в Куйбышеве.

На набережной появились удивительные артобъекты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Будни второй недели “ВолгаФеста” были более насыщенными, чем первой. Днем работала интерактивная выставка “Знаки губернии” от музея им. Алабина, в 15.00 начиналась покраска забора ГРЭС в предварительно выбранные самарцами цвета, а ближе к концу рабочего дня просыпался Фестивальный городок, детский проект “Сказки Чижика”, “Резиденции волжских городов”. Концертов также стало больше, плюс к ним добавились поэтические дуэли. Одним из наиболее ожидаемых в будни было выступление Kate NV, но группа приехать не смогла и ее подменили местные герои VLNY.

Зрителей радовали спектаклями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пик событий пришелся на выходные 19 и 20 августа. В работу включились площадки художественного музея и Третьяковки, образовательный проект “Волжские практики”, Международная площадка. В небо поднялись воздушные змеи, один из символов “ВолгаФеста”. Кроме того, фестиваль как бы вобрал в себя еще и другие фестивали - книжный “ВолгаБукФест” и айтишный 404fest. Да и происходящее в Порте Картонии тоже походило на отдельный фест - там вовсю готовился к воскресному параду Флот.

Фриди Кюне прошел по канату над набережной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несомненно самым ожидаемым событием был переход австрийского канатоходца Фриде Кюне через Волгу. Вся Самары следила, как по берегам реки устанавливают высоченные краны… Но довольно интенсивный ветер над водной поверхностью внес коррективы в планы, шоу пришлось перенести на 20 июня. Зато состоялся концерт “сборной петербургского рока” Optimystica Orchestra — ценимого широкими кругами меломанов проекта Евгения Федорова. Более того, фронтмен коллектива охотно принял участие в церемониях Фестивального городка.

Финал “ВолгаФеста” получился ударным. Сначала прошел театрализованный Парад Картонии с его сотнями и тысячами объектов, созданных за десять дней фестиваля. А сразу затем в путь по канату отправился Фриди Кюне. Правда, не через Волгу. Эквилибрист шел вдоль берега, над головами зрителей, потом взобрался на самую высокую точку крана и спрыгнул с нее с парашютом. “Я хотел бы перейти через Волгу, но некоторые мечты должны оставаться мечтами”, - позже прокомментировал Кюне об изменениях в планах. Однако самарцы все равно застали незабываемое зрелище.

Парад Картонии собрал в строю десятки увлеченных человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Но и это было еще не все. Одни зрителей отправились смотреть спектакль-лауреат Золотой Маски “Кафе Идиот”, другие - на концерт группы “Самое большое простое число”. А завершился же “ВолгаФест” в Фестивальном городке эффектно срежессированным прощанием с символическим тушением костра и последним спуском флагов.

Финальный аккорд мероприятия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как всякий масштабный фестивальный проект с огромным количеством именитых участников, “ВолгаФест-2021” не был безупречным. Но можно смело говорить, что он стал уникальным для России мероприятием, которому удается играючи совмещать развлекательную и просветительскую составляющие. При этом где только возможно избегать формальностей и популизма, предлагая гостям свежим взглядом взглянуть буквально на все - искусство любых видов, на города, на людей и, конечно, на Волгу.