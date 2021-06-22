Беременные Арзамасова и Горбань померялись животиками на премьере фильма

На премьере Лиза сияла счастливой улыбкой и колечком с бриллиантом на безымянном пальце - подарком мужа на свадьбу. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В столичном киноцентре «Октябрь» 21 июня прошла премьера фильма «Проклятый чиновник» режиссёров Сарика Андреасяна и Гевонда Андреасяна. В прокат искрометная комедия о госслужащем, внезапно потерявшем способность брать взятки, выходит с 24 июня. А пока картину представили ее создатели и исполнительница одной из главных ролей – Лиза Арзамасова.

26-летняя актриса вышла в свет на солидном сроке беременности. Как раз накануне стало известно, что Лиза и ее муж, продюсер Илья Авербух ждут мальчика. Будущая мама так и сияла – счастливой улыбкой и колечком с бриллиантом, который муж подарил ей на свадьбу.

Актриса призналась, что во время съемок "Проклятого чиновника" ей пришлось научиться скрывать токсикоз в кадре. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В соцсетях Лиза рассказывала, что съемки в комедии давались ей не так уж и легко.

- Пришлось научиться скрывать токсикоз в кадре. В связи с новым для меня физическим состоянием я наверняка была странненькой. То излишне медлительной. То, наоборот, в приливе восторга, то засыпающей между дублями. Только слышу команду «стоп, снято!» - моментально спать, - делилась актриса.

На премьере «Проклятого чиновника» появилась еще одна глубоко беременная актриса –Мария Горбань. 34-летняя звезда сериала «Кухня» пришла в сопровождении мужа, оператора Кирилла Зоткина. Увидев Лизу Арзамасову, Мария нежно обняла ее и, конечно, не преминула погладить по животику. Трогательное общение будущих мамочек запечатлели фотографы. Пока что Горбань не раскрывает пол своего малыша. Первого ребенка, дочку Стефанию, актриса родила от бывшего мужа, осветителя Олега Филатова.

На премьере «Проклятого чиновника» появилась еще одна глубоко беременная актриса – Мария Горбань. Фото: Борис КУДРЯВОВ

После премьеры «Проклятого чиновника» Лиза Арзамасова собирается надолго уехать из Москвы в Сочи. Там Илья Авербух покажет свой новый ледовый спектакль «Анна Каренина». Премьера постановки по бессмертному творению Льва Толстого состоится 9 июля в Сочи. «Анна Каренина» будет идти на курорте до 18 сентября.

Увидев Лизу Арзамасову, Мария нежно обняла ее и, конечно, не преминула погладить по животику. Фото: Борис КУДРЯВОВ

48-летний фигурист и звезда сериала «Папины дочки» поженились в декабре прошлого года. И с тех пор стали одной из самых обсуждаемых пар отечественного шоу-бизнеса. Причина – большая разница в возрасте: целых 22 года. К тому же влюбленные не афишировали своих отношений, справедливо полагая, что счастье любит тишину. Они до последнего держали новость о беременности Лизы в тайне. И решили рассказать ее, когда животик будущей мамы стал уже сильно заметен. Видимо, супруги рассудили, что все равно долго не смогут сохранять беременность Лизы в секрете.

34-летняя звезда сериала «Кухня» пришла в сопровождении мужа, оператора Кирилла Зоткина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сейчас Илья и его молодая жена живут вместе с сыном продюсера Мартином. Лиза и Мартин сдружились и отлично ладят, тем более, что разница в возрасте между актрисой и ее 16-летним пасынком не так уж и велика. С матерью мальчика фигуристкой Ириной Лобачевой Авербух развелся 13 лет назад, супруги прожили вместе 12 лет.

48-летний фигурист Илья Авербух и звезда сериала «Папины дочки» поженились в декабре прошлого года. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Илья Авербух - один из самых высокооплачиваемых российских продюсеров. По оценкам экспертов, на ледовых шоу он зарабатывает не менее 2,3 миллиона долларов в год. Ради молодой жены и будущего ребенка Илья затеял строительство нового дома на Истринском водохранилище.