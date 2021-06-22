Нужно ли детям учиться на каникулах и как это делать: объясняют психологи

Если ребенка все лето заставлять учиться, то к началу учебного года у него сформируется стойкое отвращение и неприязнь к учебе Фото: Евгения ГУСЕВА

Не успели школьники выйти из-за парт, как уже прошел первый месяц каникул. За это время многие так ни разу и не открыли книжку, а некоторые вряд ли откроют и к концу июля. Родители пытаются усадить чадо за учебник и, естественно, наталкиваются на возмущения из серии “У меня сейчас каникулы, нужно же мне хоть когда-то отдыхать”. Так может, школьники правы и взрослым, действительно, стоит оставить их на лето в покое? Об этом мы расспросили детских психологов и педагогов.

3 месяца отдыха - это много или мало?

Российские школьники отдыхают летом целых три месяца. Возникает вопрос - а не растеряют ли они за лето все, что с таким трудом учили за партами?

- Нет, три месяца - это не много. Это, как раз тот оптимальный срок, за который ребенок сможет восстановиться. Дело в том, что, кроме школы, у детей есть еще и многочисленные кружки, дополнительные занятия, секции. Поэтому нагрузка в течение девяти месяцев на ребенка колоссальная, - говорит семейный психолог Анна Девятка, - тут есть еще один важный момент: наши психические функции развиваются скачками. И лето как раз нужно ребенку, чтобы побыть в равновесии. Вот он перешел в седьмой класс, и ему потребуется какое-то время, чтобы закрепиться на этой ступени, осознать себя как семиклассника.

Да и потом, нам только кажется, что дети все лето отдыхают. На самом деле они просто заняты другой работой. Общение с разными людьми, опознавание себя, своих способностей - это все тоже деятельность.

Нужно ли заставлять ребенка учиться летом?

Психологи в один голос твердят, что заставлять ребенка точно не надо. Мотивировать, объяснять, разговаривать, но не заставлять.

- Расхожее мнение, что лето - это “пятая четверть” во многом порождается острой неуверенностью в завтрашнем дне самих родителей. Когда мама или папа понимают, что они, такие как есть, в любой момент рискуют остаться невостребованным на рынке труда. Нередко, заставляя детей учиться всё больше и больше, мы транслируем им вовсе не интерес к знаниям, а страх. Мы как будто каждый раз говорим: ты, тот, который есть – не нужен обществу, ты должен стать другим и тогда, может быть, кто-нибудь признает твою ценность. Но страх не помощник в учебе! - объясняет психолог по работе с родителями Благотворительного фонда «Здесь и сейчас» Елена Кандыбина - Если ребенком в учебе руководит страх, то в какой-то момент он просто устает бояться. И тогда мы видим подростка (а порой и вполне взрослого человека), который говорит: «Я не буду, и ничего вы мне не сделаете».

Мотивация родителей очень даже понятна - мамы и папы не хотят, чтобы в сентябре ребенок сел за парту с пустой головой и принес домой букет двоек. Но как бы взрослые не старались, это так не работает.

- Если ребенка все лето заставлять учиться, то к началу учебного года у него сформируется стойкое отвращение и неприязнь к учебе. И его успеваемость в моменте, наоборот, снизится. Или обратная ситуация: ребенок все-таки растерял за лето какие-то знания, но в сентябре пришел отдохнувшим и мотивированным, тогда он все быстро догонит, - отмечает Анна Девятка.

Заниматься нужно, но в меру

Это не значит, что летом вовсе не надо учиться. Три месяца безделья тоже никому на пользу не пойдут.

- Лучше всего выделить один месяц полностью на отдых. Никакой учебы, никаких занятий, никакого принуждения - это такое возвращение в счастливое безмятежное детство. В оставшиеся два месяца уже можно уделить время учебе. Но только по тем предметам, где у ребенка есть пробелы. Понятно, что с младшими школьниками стоит заниматься в игровой форме, с подростками - уже более серьезно. Главное - не учиться каждый день и делать перерывы. Еще очень важно хвалить ребенка, как только он усвоил какой-то материал, то есть как-то положительно это подкреплять. Это касается и подростков: например, выучил материал - в качестве поощрения сходил в кино, - считает психолог, преподаватель НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» Анастасия Пономаренко, - Любой навык формируется от частоты повторения, а не от длительности. Это работает и в учебе. Поэтому лучше заниматься несколько дней в неделю по часу, чем один день по пять часов.

Читать - обязательно!

От чтения никуда не уйдешь. Хочешь не хочешь - а книжку периодически открывать стоит.

- Когда мы читаем большие тексты, в нашем мозге строятся новые нейронные связи. Это тренировка так называемой интеллектуальной мышцы. И то, что сейчас все уходит в развлечения и гаджеты - это, мягко говоря, не очень хорошо. Уже есть исследования, которые говорят о том, что, начиная с 1990-х годов, креативность у людей начинает постепенно падать (речь идет о знаменитом исследовании креативности американского психолога Кюнг Хи Ким). Другое дело, что совсем не обязательно читать весь список литературы. Можно выбрать то, что по душе, - продолжает Анастасия Пономаренко

Как быть с подростками?

Если младших школьников еще можно заинтересовать веселой игрой, интересной книжкой, то с подростками все не так просто.

- Личность рождается дважды: в три года, когда ребенок говорит “я сам” и в подростковом возрасте, когда ребенок осознает, что он отдельная личность. Дети-подростки уже достаточно взрослые по своему психическому развитию для того, чтобы вести со взрослым диалог. Поэтому с ними нужно договариваться: сколько время он сможет выделить на учебу, какие именно предметы готов подтягивать, - рассказывает Анна Девятка, - это воспитывает ответственность. Подросток должен понимать, что это не взрослые заставляют его учиться, а это нужно, прежде всего, ему самому.

Планирование - наше все

- Здесь самое главное - планирование. Утром подросток должен просыпаться и понимать, что он сегодня будет делать. Неважно, что это будет - работа, какая-то поездка, саморазвитие, - поясняет Анастасия Пономаренко.

Необычное задание на лето от итальянского учителя

Не так давно в соцсетях стал вирусным пост некоего итальянского учителя Чезаре Ката. Он дал своим ученикам на лето крайне необычное домашнее задание. Всего список состоит из 15 пунктов. Вот некоторые из них:

1. Гуляйте по утрам вдоль берега моря (или реки) в полном одиночестве, смотрите на блики солнца на воде и думайте о том, что делает вас счастливыми

2. Танцуйте и не стесняйтесь ничего. Везде, где угодно: хоть на танцполе, хоть в своей комнате в одиночестве. Лето — это танец, и глупо не принимать в этом участия.

3. Хотя бы один раз сходите встретить рассвет. Стойте молча и глубоко дышите. Закройте глаза и почувствуйте благодарность.

4. Смотрите хорошие фильмы с глубокими эмоциональными диалогами (если можете, по-английски), чтобы одновременно улучшить свой английский и развить способность чувствовать и мечтать.

5. Читайте! Много, сколько сможете. Но не потому, что вы обязаны это делать. Читайте, потому что лето вдохновляет на мечты и приключения, а чтение — это как полет. Читайте, потому что это лучшая форма бунта (за советом, что именно читать, приходите ко мне).

Целиком список можно посмотреть здесь (первоисточник, на итальянском) и на русском.

Пост набрал десятки тысяч лайков и репостов. И не зря. Психологи уверяют, что такие задания - лучшее, что можно дать школьникам на лето, и не только школьникам.

- Список итальянского учителя хорош уже тем, что ставит в центр внимания самого ребенка, а не учебу, достижения и прочие несомненно полезные занятия. Лето – это возможность быть собой, ты ценен сам по себе, со своими мыслями и своими любимыми занятиями, даже если они не выглядят, как полезные, - заключает Елена Кандыбина.

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