YouTube опубликовал топ-10 самых популярных рекламных роликов

YouTube опубликовал список топ-10 роликов международного фестиваля рекламы «Каннские львы 2021». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

YouTube опубликовал список топ-10 роликов международного фестиваля рекламы «Каннские львы 2021», в которых представлены самые востребованные продукты в пик периода коронавирусной инфекции в мире - с 1 июня 2020 года по 30 мая 2021 года. В общей сложности эти рекламные ролики набрали более 635 млн просмотров.

Первый топ-5 распределился между рекламными роликами из Кореи, Египта, Индии, США и Швейцарии. Организаторы подчеркивают, что это доказывает востребованность качественной рекламы по всему миру.

В хит-параде этого года можно увидеть много звезд. Среди них Майкл Б. Джордан в рекламе колонки Alexa от Amazon, Роберт Де Ниро, ищущий драмы в рекламе MySwitzerland с Роджером Федерером, группа BTS, которая признается в любви планете Земля вместе с Hyundai Motor Company, а также легенды спорта Серена Уильямс, Леброн Джеймс и Криштиану Роналду в рекламе Nike.

Итак, что же по версии жюри стало самой острой темой, и какие продукты более всего ожидали люди на планете в период пандемии коронавируса.

Одна из самых животрепещущих для потребителей тем — путешествия. Это подтверждают рекламные ролики Imagine Your Korea и MySwitzerland.

В период неопределенности покупатели обращались к брендам Amazon, Oppo и Apple, поместившим свои продукты в центр внимания.

Google и YouTube уже более 10 лет тесно сотрудничают с фестивалем «Каннские львы».