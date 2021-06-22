«Аэрофлот» изменил правила перевозки животных: до трех котов в один самолет

Авиакомпания утвердила новые правила перевозки животных Фото: ТАСС

Теперь в самолет «Аэрофлота» можно взять не одного, а двух или трех питомцев - котов, собак и даже птиц! Животные должны быть старше шести месяцев. Таковы новые правила перевозки животных, которые утвердила авиакомпания.

Правда, брать всех трех в салон нельзя. У вас есть выбор:

- Двоих отправить в багажный отсек (каждого в отдельном контейнере), одного взять в салон в переноске. Его вес вместе с переноской не должен превышать 8 кг.

- Одного питомца сдать в багаж, двоих взять в салон. При этом оба должны лететь в одной переноске. Общий вес обоих питомцев вместе с переноской - не больше 8 кг.

Также изменилось время, за которое вы должны подать запрос в авиакомпанию на перевозку животных. Если раньше нужно было сообщить об этом в «Аэрофлот» за 24 часа до вылета, то теперь – за 6 часов. Оповестить перевозчика можно по телефону или через офис продаж.

Еще одно изменение – авиакомпания сократила список потенциально опасных пород собак, которых запрещено перевозить. Раньше их было 75, теперь - 12. Например, теперь можно перевозить мопсов, боксеров, бульдогов, пекинесов. Кроме того, теперь при регистрации на рейс животное будут фотографировать, а на переноску прикрепят наклейку с данными питомца и телефоном хозяина.

В остальном правила остались прежними. Как и раньше, питомцев можно брать на борт как в мягких сумках-переносках, так и в твердых – например, из пластика. Максимальные габариты жесткого контейнера: длина – 44 см, ширина – 30 см, высота – 26 см. Размер мягкой сумки-переноски в сумме трех измерений не должен превышать 126 см.

Для путешествия у вас должен быть ветеринарный паспорт с отметками о прививках, сделанными не раньше, чем за 14 дней до полета. Цена перевозки животного зависит от расстояния и стартует от 3750 рублей. Более подробные правила путешествий с домашними животными уточняйте в специальном разделе на сайте «Аэрофлота».

Кстати, многие читатели могли бы подумать, что на эти послабления «Аэрофлот» пошел из-за громкого скандала с толстым котом. Напомним, полтора года назад при посадке на рейс Москва – Владивосток пассажиру Михаилу Галину не разрешили взять на борт своего кота Виктора: вес не в меру упитанного питомца превышал допустимые 8 кг. Михаилу предложили сдать Виктора в багаж, но тот боялся, что такое путешествие плохо отразится на физическом и психическом здоровье усатого друга. И хозяин пошел на хитрость: принес на взвешивание другого, более стройного кота, а на борт отправился с Виктором и благополучно пролетел в его компании над всей страной. О чем не преминул рассказать в соцсетях.

Узнав о подмене, компания «за нарушение правил перевозки» аннулировала 370 тысяч бонусных миль, которые Михаил копил 14 лет. Скандал тогда грянул нешуточный, о нем писали и российские, и зарубежные СМИ. Формально «Аэрофлот» ничего не нарушил, но многие посчитали, что можно было бы не идти на принцип и не карать Михаила так строго. И вот правила перевозки животных изменились... Однако для толстых котов (а также собак и птиц) никаких поблажек не сделано: в салон все так же пускают с животными, чей вес вместе с контейнером не превышает 8 кило. Так что и по старым, и по новым правилам лететь Виктору положено в багажном отсеке.

КСТАТИ

Маленьких котят везти не хотят?

В порядке исключения вы можете попросить авиакомпанию перевезти совсем маленьких щенков или котят в возрасте от 8 недель до 6 месяцев. Кроме того (опять же, в порядке исключения), можно перевозить больше трех животных. Для этого не позднее, чем за трое суток до вылета, нужно отправить запрос на animals@aeroflot.ru