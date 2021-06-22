Аксенов поблагодарил Шойгу и военных за помощь жителям Крыма

В Крыму в настоящее время создана группировка МО РФ по борьбе с последствиями стихийного бедствия в количестве 21 600 человек Фото: ТАСС

- Для организации межведомственного взаимодействия и координации деятельности сегодня в Крым вылетает замминистра обороны Дмитрий Булгаков, чтобы на месте координировать все действия сил и подразделений ВС РФ, а также для работы с губернатором Крыма. В Крыму в настоящее время создана группировка МО РФ по борьбе с последствиями стихийного бедствия в количестве 21 600 человек и более 1300 единиц техники, - заявил министр обороны России Сергей Шойгу во вторник на совещании по ситуации с ликвидацией последствий паводка в Крыму.

По его словам, в результате аномального количества осадков в Крыму оказались подтопленными девять городов и 27 населенных пунктов. По поручению президента России в Минобороны была сформирована группировка, в которую вошли подразделения материально-технического обеспечения, медицинского обеспечения, инженерные войска, войска РХБ защиты, войска связи Южного военного округа, Черноморского флота, Воздушно-десантные войска.

- Взаимодействие на самом высоком уровне организовано, только слова благодарности лично вам и личному составу Вооруженных сил. С командующим флотом и командующим 22-м корпусом все время на связи. Лично руковожу полностью распределением сил и средств. Никаких вопросов нет, поручения ваши и президента РФ выполняются, - сказал присутствовавший на совещании по видеоконференцсвязи губернатор Крыма Сергей Аксенов и высказал слова благодарности военным и министру за помощь республике и местному населению.

Министр также отметил на селекторе, что в Вооруженных силах России от коронавируса уже привиты 910 тысяч человек.

- Мы завершили еще месяц назад вакцинацию в наших основных подразделениях (речь идет о Силах специальных операций, Военно-морском флоте, Воздушно-десантных войсках, силах постоянной готовности авиации), - отметил Шойгу.

По словам главы ведомства, продолжается работа по вакцинации призывников весеннего призыва.