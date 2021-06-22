10 тысяч за выброшенный окурок: Кому выпишут новый автомобильный штраф

В России предложили наказывать владельцев машин за свинство на дороге Фото: Shutterstock

ВИНОВАТ СОБСТВЕННИК АВТО ИЛИ ЕГО ПАССАЖИР?

В правительстве одобрили инициативу депутатов Мосгордумы и Мособлдумы о введении нового наказания для нечистоплотных водителей. Автолюбителей, которые выбрасывают во время движения любой мусор, вплоть до окурков, предложили штрафовать. При первом нарушении на 10 тысяч рублей, при повторном - на 20 сяч. В случае с грузовым транспортом наказание может возрасти до 100 тысяч рублей для первого раза и 150 тысяч — за рецидив. Планируется, что нарушителей будут выявлять при помощи камер фотовидеофиксации. Соответствующие поправки планируют внести в КоАП.

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин считает, что такой большой штраф справедлив, хоть и абсолютно непропорционален всем остальным штрафам.

- Кто будет администрировать выброс мусора на ходу — для меня большой вопрос. Камера вряд ли сможет уловить такой мелкий предмет, каким является окурок. Кроме того, камеры фиксируют только номер автомобиля, а собственник автомобиля может не иметь никакого отношения к тому, кто выбрасывает мусор, - заметил Шапарин. - Пока это юридически не проработанная инициатива.

ПОМОЧЬ МОГЛИ БЫ «НАРОДНЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ»

Автоэксперт Андрей Ломанов также считает, что возложить контроль за мусорящими водителями на электронику будет сложно. К тому же в большинстве городов России нет видеокамер на дорогах в достаточном количестве.

- Поймать на выброшенном окурке может постовой или наряд полиции. Но оштрафованы за это будут единицы. Вы видели, сколько гаишников у нас сейчас на дорогах? Они патрулируют небольшое пространство, сопровождают делегации и проводят рейды. А так их на улицах почти нет, - говорит Ломанов. - Возможно, помогла бы «система частных наблюдателей» — обычных людей, которые снимают на видео нарушения водителей. Но как показывает практика с программой «Помощник Москвы» мы хлебнули горя - начались судебные разбирательства: где камера снимала, монтировалось видео или нет.

Ломанов считает, что нужно не штрафовать, а проводить профилактику. Но ждать такого же эффекта, как в Европе, быстро нельзя.

- В Германии, в Центральной Европе, в Прибалтике не мусорить — это традиция, которой более сотни лет. И варварские штрафы в районе 100 евро (около 9 тысяч рублей) введены для того, чтобы приучить к этим традициям мигрантов, заполонивших города. К тому же в Европе очень много пешей полиции.

БОРЬБА С НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫМИ СВАЛКАМИ

Разработчик ГОСТа для дорожных камер Григорий Шухман считает, что инициатива в первую очередь направлена не на частных водителей, а на водителей коммерческих грузовиков, которые сгружают отходы на несанкционированные свалки. Для них будут делать своего рода «фотоловушки», считает эксперт.

- Зафиксировать окурок или другой мелкий мусор на расстоянии 50-100 метров (рабочая дистанция камеры) для комплекса видеофиксации будет проблемой. Хотя пустой пакет из фастфуда будет заметен, - считает Шухман. - В любом случае не стоит овчинка выделки, так как потребуется затратная разработка нового программного обеспечения. Ни у одного производителя дорожных камер сейчас такой функции нет.

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