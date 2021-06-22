Цены на отдых в Турции в 2021 году: туры дешевле, чем в прошлом году

Несмотря на новый виток пандемии в стране, россиян не надо было долго уговаривать отправиться за шоколадным загаром и прелестями отдыха “все включено”. Фото: Shutterstock

Несмотря на новый виток пандемии в стране, россиян не надо было долго уговаривать отправиться за шоколадным загаром и прелестями отдыха “все включено”.

В первый же день возобновления авиасообщения с Турцией на берегах Антальи на 44 самолетах высадились 12 200 российских отпускников. Но это только первый десант, дальше размах паломничества на главный турецкий курорт будет только нарастать. По оценкам координатора туроператора PEGAS Touristik по рынкам стран СНГ и Центральной Азии Орхана Санджара в июле аэропорт Антальи будет принимать по 160 рейсов из России в день!

Мощность потока бледнолицых братьев, устремившихся к пляжам Кемера и красотам Каппадокии, аналитическая служба Ассоциации туроператоров России оценивает в три миллиона человек. Именно столько туристов по мнению экспертов готовы лететь на отдых в Турцию с 22 июня 2021 и до конца сентября. Сюда же входят и те, граждане, которые покупали путевки еще апреле-мае, но не смогли улететь из-за ковидных ограничений

- Сразу после объявления об открытии Турции спрос на туры в эту страну стал ажиотажным, – рассказали в пресс-службе туроператора TEZ Tour.

Россияне скупают все и в дешевых и в дорогих сегментах. Яркий пример: за сутки после решения Оперштаба о возобновлении авиасообщения с Турцией россияне выкупили 100 номеров в одном из самых дорогих отелей Антальи Regnum Carya Golf&Spa Resort 5* (тур на двоих на конец июня длительностью 7 дней/6 ночей здесь может достигать 400 тысяч и выше).

Но главный вопрос - сколько теперь стоит Турция в массовом сегменте? По данным АТОР сейчас, на старте продаж, отдых по системе «все включено» в турецком отеле “5 звезд” на 9 ночей обойдется минимально от 58 300 рублей на двоих. Недельные туры в отели “4 звезды” – от 42 000 рублей на двоих. Это примерно на 20 процентов дешевле, чем летом прошлого года, когда Турция впервые открылась после спада заболеваемости.

Самые “вкусные” предложения на рынке выглядели так:

- У «Интуриста» тур в отель 3* с питанием по системе «все включено» в Кемер с вылетом 24 июня сейчас можно купить по цене от 40 748 рублей на 7 ночей на двоих, такой же тур в отель 5* – от 50 362 рублей на двоих.

- У TEZ Tour сейчас можно приобрести туры “все включено” в отель 4* с заездом до конца июня на 10 ночей по цене от 57 050 рублей на двоих, и от 74 000 рублей на двоих – в отеле 5*.

- Тур TUI Россия с вылетом 24 июня из Москвы на курорты Антальи в отель Noxinn Deluxe предлагают по цене 5*от 84 848 рублей на двоих.

Однако этот аттракцион невиданной щедрости продлится недолго. По мере наплыва туристов цены будут расти, считают эксперты.

Некоторые участники рынка утверждали, что после открытия Турции снизится интерес к перегретым внутренним курортам - Крыму и Сочи, и туристы начнут массово сдавать выкупленные уже путевки. Напомним, что в условиях полной неопределенности в отношении Турции и других зарубежных пляжных направлений, туры на российское побережье Черного моря были выкуплены до августа включительно. Однако реальных случаев перебронирования России на Турцию - единицы. Это связано с тем, что туристам в этом случае необходимо возместить фактически понесенные расходы туроператора. Кроме того, многие туристы просто не хотят менять свои планы. Остается надеяться, что астрономические цены на отдых в Крыму и Сочи вернет на свое место невидимая рука рынка.