В Кубинке реконструировали события начала Великой Отечественной войны

Фото: Минобороны РФ

Военно-историческая реконструкция событий начала Великой Отечественной войны прошла в музее под открытым небом "Поле Победы" в подмосковной Кубинке. Военно-историческая реконструкция, проведена под руководством главного военно-политического управления Вооруженных сил России, описывает ряд эпизодов начального периода Великой Отечественной войны - с 22 июня до середины июля 1941 года.

- В частности, были воссозданы оборонительные операции на заставах Белорусского пограничного округа 22 июня 1941 года, когда Германия, вероломно нарушив договор о ненападении, начала войну против СССР, - сообщает Минобороны России.

Фото: Минобороны РФ

В ведомстве отметили, что военно-историческая реконструкция основана на документальных источниках Центрального архива Министерства обороны России. В организации и проведении реконструкции приняли участие 250 человек, в том числе военнослужащие Военного университета и представители военно-исторических клубов России.

Фото: Минобороны РФ

- Важность реконструкции заключается в том, что в год 80-летия начала Великой Отечественной войны мы должны вспомнить от тех людях, которые ценой своей жизни позволили сегодня жить нам, нашим детям. Память об этом должна передаваться из поколения в поколение, как всегда это было в России, - сказал после завершения мероприятия начальник кафедры истории воин и военного искусства Военного университета Минобороны РФ Александр Маклачков.

Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ