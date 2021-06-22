Баррель опять по 75: чем это выгодно России и не пора ли слезать с «нефтяной иглы»

Высокие цены на нефть выгодны России. Чем дороже нефть, тем больше доходов получает наш бюджет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ШАГ НАЗАД И ДВА ВПЕРЕД

На торгах 22 июня цена нефти, как принято говорить у экономистов, «пробила психологически важную отметку» в $75 за баррель. Это случилось впервые с апреля 2019 года. Нефть дорожает уже больше полугода: в ноябре она стоила меньше $40 за баррель и с тех пор цена поднимается по принципу «шаг назад и два вперед».

По мнению экономистов, на сегодняшний день есть две главных причины подорожания нефти.

1. Нефтедобыча падает, а спрос на черное золото в развитых странах растет. Вакцинация набрала обороты, в Европе и Америке просыпается экономический рост, а подъем спроса на топливо - неизбежный спутник экономического роста. Вслед за вакцинацией и падением заболеваемости потихоньку расправляет плечи даже международный туризм - отрасль, которую в прошлом году успели похоронить и отпеть. Люди на Западе все чаще ездят за границу на поездах, летают на самолетах, а значит, топлива требуется все больше.

2. Новости о том, что с Ирана снимут санкции. В эти дни в Вене проходят международные переговоры по «иранской ядерной сделке». Смысл – в том, что Тегеран должен ограничить свою ядерную программу в обмен на снятие с Ирана санкций, в том числе на свободную торговлю нефтью. Переговоры идут долго и со скрипом, но пока надежда на снятие санкций остается, нефть на радостях потихоньку дорожает.

Многие экономисты считают, что цены продолжат расти. По прогнозу Bank of America, уже нынешним летом баррель черного золота подорожает как минимум до $80. И на этом не остановится.

- По нашему мнению, нефть снова будет стоить $100 за баррель в следующие три года. Это случится уже в 2022 или в 2023 году, - цитирует американский телеканал CNBC Франсиско Бранча, стратега Bank of America по продуктам общемирового спроса и сырьевым товарам.

Эту же цифру называет Турбьерн Торнквист, директор международной энергетической группы Gunvor - его слова приводит Financial Times.

Все это, конечно, очень здорово... Для нефтедобывающих компаний. Но главный вопрос – хорошо это или плохо для российской экономики, которая сильно зависит от нефтяных доходов?

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ВЫСОКОЙ ЦЕНЫ

- Высокие цены на нефть выгодны России. Чем дороже нефть, тем больше доходов получает бюджет. А значит, у государства будет больше денег для национальных проектов, инвестиций, поддержки бизнеса. А также для решения социальных вопросов: возможно, наконец будет решена проблема индексации пенсий работающим пенсионерам (их не повышают уже пять лет, - Ред.). Кроме того, часть нефтедолларов у нас направляется в Фонд национального благосостояния. Эти деньги государство тоже сможет использовать на разные цели, в том числе на социальные выплаты для поддержки людей в пандемию, - говорит Наталья Мильчакова, заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари».

Есть и другой момент: когда дорожает нефть, растет курс рубля к доллару. Правда, сейчас вряд ли стоит ожидать серьезного укрепления нашей валюты. Наталья Мильчакова напоминает, что над нами нависла угроза новых санкций, да и сам доллар укрепляется, поскольку в Америке наконец-то заговорили об остановке печатного станка. Все это может понизить курс рубля. Но в любом случае дорогая нефть поможет удержать нашу валюту от более серьезного падения.

Впрочем, если «черное золото» дорожает, это еще не значит, что нефтедоллары сами потекут в российский бюджет. Многие страны просто не станут покупать много нефти по высокой цене.

- Когда прошлой весной нефть провалилась ниже 30 долларов за баррель, Китай начал скупать ее в огромных масштабах для своих резервов, - рассказывает Наталья Мильчакова. - А сейчас Китай замедлит закупки нефти. То же самое можно сказать про Индию. К тому же в Индии сейчас свирепствует новый штамм коронавируса. Поэтому спрос на нефть в двух самых населенных странах мира может снизиться. Кроме того, многие западные страны сейчас серьезно снижают закупки нефти из-за перехода на зеленую энергетику. Все это может привести к снижению цены на нефть.

Когда дорожает нефть, растет курс рубля к доллару. Правда, сейчас вряд ли стоит ожидать серьезного укрепления нашей валюты. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- А может, и пусть себе дешевеет? Существует мнение, что Россия сидит на нефтяной игле и поэтому у нас слабо развивается и малый бизнес, и остальные отрасли – ведь проще грести нефтедоллары, чем развивать экономику...

- Да, есть такое мнение: «вот откажемся от нефти, и тогда все начнет развиваться». Но это не так. Нефтяная отрасль приносит огромные деньги и компаниям, и бюджету. Во многом за счет этих денег финансируются и наука, и поддержка бизнеса, и развитие других отраслей. Чтобы развивался малый и средний бизнес, нужно создавать условия, чтобы в эти сферы приходили инвестиции. Надо менять законодательство, налоговые условия и т. д. И это никак не связано с «нефтяной иглой». Более того: если бы у страны не было нефтяных доходов, то и остальные отрасли, а также малый и средний бизнес зарабатывали бы меньше и развивались медленнее.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Цены на черное золото за последний год

По данным Московской биржи.

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