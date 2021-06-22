Ядовитые плоды Ходорковского: Необходимо продолжить демонтаж иностранной «агентуры влияния» в секторе НПО

Следует отметить, что подрывной деятельностью в гуманитарной и общественной сферах особенно отметился беглый экс-олигарх Михаил Ходорковский. Фото: DPA/TASS

Как уже неоднократно подтверждалось опытом многих стран мира, особенно тех, что стали объектами приложения деструктивных методов проекции «мягкой силы» различных западных структур и государств как таковых, именно сектор общественных организаций зачастую является той «отмычкой», посредством которой взламывается все здание государственных институтов и идет последующее политическое переформатирование и фрагментация в интересах иностранных акторов процесса. Ни одно уважающее себя государство и народ, осуществляющий высшую суверенную власть в таком государстве, не могут себе позволить существование созданной извне прослойки псевдо-НКО, ставящих своей целью изменение конституционного строя, смену вектора ее внешней и внутренней политики. Не может себе такое позволить и Россия – именно поэтому последовательно принимаются законы, которые с одной стороны направлены как на выявление и «опубличивание» деятельности аффилированных с иностранными юрисдикциями НКО, СМИ и физлиц, так и на прямой запрет деятельности таких структур на территории России посредством признания их нежелательными.

Следует отметить, что подрывной деятельностью в гуманитарной и общественной сферах особенно отметился беглый экс-олигарх Михаил Ходорковский. Основанный им еще в начале 2000-х годов фонд «Открытая Россия» вел до недавнего времени как активную работу как «хаб» для медийных проектов Ходорковского, так и занимаясь непосредственным рекрутингом в студенческой среде и среди актива различных НКО. Генеральная прокуратура, напомним, еще в 2017 году признала на территории России нежелательными три структуры под брендом «открытки – собственно саму «Открытую Россию», зарегистрированное в Великобритании сетевое движение «Открытая Россия», а также так называемый «Институт современной России» в США, оформленный на имя сына Ходорковского Павла. Как уже отмечалось выше, де-факто подрывные структуры Ходорковского работу в России не прекратили, и решили «проложиться» различного рода НКО-посредниками, о которых речь и пойдет дальше.

Начать стоит с того, что сегодня Минюст России как раз внес в список НКО-иноагентов организацию под названием «Лаборатория социальных наук». Мотивировка решения о включении этой вроде бы внешне «исследовательской» НКО в соответствующий реестр позволит нам размотать клубок, непосредственно ведущий к зловещей фигуре лондонского заговорщика Ходорковского.

Предваряя дальнейшее изложение фактуры, следует сказать о том, что большую работу по противодействию иностранному вмешательству провели профильные комиссии Совета Федерации и Госдумы, а также их председатели Андрей Климов и Василий Пискарев соответственно. Так, в частности, Василий Пискарев напомнил о том, что «недавно палата внесла в законодательство поправки (проект № 1165650-7) в которых Комиссия предложила признавать деятельность иностранной НПО нежелательной, если она оказывает уже признанной таковой организации посреднические услуги, включая операции с денежными средствами или иным имуществом».

«Это вызвано тем, что, во избежание попадания в поле зрения российских правоохранительных органов, сторонникам нежелательных организаций рекомендовано отказаться от получения привычных грантов и направлять заявки в не известные для властей НПО, чем и пользуются активно злоумышленники. Такой же приём (обходной маневр?) применяется и в отношении так называемых «проплаченных» общественных наблюдателей на выборах, и множества экспертов и лидеров общественного мнения, нацеленных на срыв и дискредитацию предстоящих выборов в Госдуму. Вступление нашего закона в силу сделает подобные ухищрения бесполезными» - резюмировал Василий Пискарев.

Аналогичную позицию занимает и глава комиссии СовФеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации Андрей Климов, который отмечает, что «действия Ходорковского и его людей координируются Вашингтоном в первую очередь с участием структур государственного департамента США. По имеющимся в нашем распоряжении данным, общий объем средств, выделяемых через подконтрольные ему и его людям счета таких организаций как «Фонд Ходорковского», «Оксфордский российский фонд» и «Фонд будущее России» (Великобритания), составляет в рублевом эквиваленте до миллиарда рублей в год». Климов также указывает на тот факт, что «в распределении (средств Ходорковского - прим.) на территории России участвуют такие структуры, как, например, Автономная некоммерческая организация «Лаборатория социальных наук (ее директор - сотрудница лондонского офиса «Открытой России» гражданка Таранова)».

Давайте теперь повнимательнее присмотримся к этим структурам и восстановим соответствующий контекст. Итак, выясняется, что в качестве источников финансирования «Лаборатории социальных наук» самой НКО указывается британский фонд Oxford Russia Fund. При этом целями деятельности являются «оказание влияния на выработку и реализацию государственной политики, формирование государственных органов, органов местного самоуправления, на их решения и действия». Собственно говоря, и сама так называемая «Лаборатория» пишет у себя на сайте о том, что является исследовательским и образовательным проектом по изучению общественных процессов, который в партнерстве с Оксфордским российским фондом проектирует и организует стипендиальные и грантовые программы для молодых исследователей в области социальных наук Oxford Russia Fellowship, Oxford Russia Scholarship, Oxford Russia Postdoc.

Вообще про этот пресловутый «Оксфордский» фонд (не имеющий естественно никакого отношения к уважаемому британскому университету) и связанные с ним аффилированные структуры стоит поговорить отдельно. Следует отметить, что из отчётности британского «Фонда Ходорковского» в соответствующих реестрах Великобритании можно узнать о том, что составы советов попечителей двух фондов совпадают, а «Российский Оксфордский фонд» является способом для осуществления работы по поддержке «российского образования и российских университетов» внутри России. При этом указывается, что фонд имеет так называемый «эндаумент» (целевой капитал некоммерческой организации) в размере порядка 500 миллионов долларов, доходы от инвестиций которых идут на «поддержку развития гражданского общества» внутри России. Как отмечали российские СМИ еще в 2017 году, согласно отчётности головного «Фонда Ходорковского», «Российский Оксфордский фонд» в 2017 году выдал персональные стипендии 2065 студентам и 120 аспирантам в 20 российских университетах.

Но и это еще не все. Из британской системы отчетности компаний, можно почерпнуть сведения о том, что грант в размере 344 732 фунтов стерлингов, что эквивалентно приблизительно 31,3 миллиона рублей, был выделен в 2016 году фондом Future of Russia Foundation организации «Институт современной Росси», основанной и формально возглавляемой сыном Михаила Ходорковского Павлом. Эти данные содержатся в отчёте о деятельности фонда Future of Russia Foundation за 2016 год, который был опубликован 23 августа 2017 года на сайте Палаты по делам организаций Великобритании.

Таким образом, если размотать клубок связей от упомянутой выше «Лаборатории социальных наук» в сторону ее британских спонсоров – то выясняются прелюбопытные вещи. По сути, имеется головной пул НКО, во главе с так называемым «Российский Оксфордским фондом», которые напрямую кадрово копируют «Фонд Ходорковского» в Великобритании. Обе эти структуры, а также «Фонд будущее России» теснейше связаны финансово, имея огромный совокупный «эндаумент», позволяющий им выделять на финансирование политических проектов внутри России суммы вплоть до миллиарда рублей в год. За годы своей работы, эти организации «прокачали» не одну тысячу активных студентов-гуманитариев в десятках прежде всего региональных ВУЗов. Памятуя об этом уже не так удивительно видеть всплеск разного рода деструктивной псевдо-либеральной активности в молодежной среде. Опыт и объективный анализ опять говорят нам о том, что если звезды загораются на небе – значит это кому-нибудь нужно. Никаких спонтанных прозападных процессов в молодежной и студенческой среде не существует – за ними всегда стояли и стоят крупные фигуры и НКО, выделяющие гигантские средства на продвижение разрушительной внутриполитической повестки в угоду иностранным акторам и заказчикам процесса.

И нашему государству пора наконец решить, насколько и дальше мы готовы мириться с этим осиным гнездом «птенцов Ходорковского», занимающихся открытым развращением и индоктринацией российской молодежи.

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