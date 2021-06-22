Надия Черкасова, банк «Открытие»: «Говорить только об историях успеха недостаточно»

Надия Черкасова, заместитель президента-председателя правления банка «Открытие». Фото: Андрей Минаев

Один из государственных приоритетов – развитие предпринимательства, а один из национальных проектов посвящен поддержке малого и среднего бизнеса. Его долю в ВВП хотят увеличить вдвое. При этом помогают предпринимателям власти, институты развития и банки. Как малый и средний бизнес пережил пандемию? Какие отрасли чувствуют себя лучше всего? И на какую поддержку могут рассчитывать предприимчивые россияне? Об этом в студии «Комсомольской правды» на ПМЭФ-2021 рассказала Надия Черкасова, заместитель президента-председателя правления банка «Открытие».

- Надия, вы постоянно общаетесь с представителями малого и среднего бизнеса. Каковы итоги прошедшего коронавирусного года? Много ли компаний закрылось?

- Конечно, 2020 год был сложным для предпринимателей. Он для всех был непростым, но именно для этого сегмента малого и среднего бизнеса - самым сложным. Многие компании не имели финансовой подушки, многие компании инвестировали в свое развитие и еще не достигли точки безубыточности, многие оказались не готовы к быстрым изменениям организационно и перестраивать сложившуюся бизнес-модель. Тем не менее, рынок демонстрирует разнонаправленные тенденции, как это часто бывает в жизни. Мы провели опрос среди клиентов. И на вопрос, вернулись ли вы к той выручке, которая была до пандемии, 38% ответили, что «да». 12% отметили, что не только вернулись, но и стали больше зарабатывать. Пережили период локдауна, перестроили бизнес-модели, нашли новые ниши, и их выручка выросла. 33% отметили, что показатели бизнеса не вернулись к прежним цифрам.

- А остальные обанкротились?

- По данным Росстата в 2020 году закрылись 11% компаний. То есть каждый девятый бизнес. Но появились и новые компании. На 7,5% выросло количество компаний по направлению онлайн-торговли, то есть появились небольшие онлайн-площадки. Многие предприниматели, не имея ресурса для развития собственных дистанционны продаж, начали использовать крупные маркетплейсы для продаж на внутреннем рынке. В том числе эксперты отмечают рост продаж через мерктплейсы и для продвижения на внешние рынки. Еще одна тенденция - взрывной рост дистанционных образовательных услуг. Если мы говорим о дополнительном образовании, в этом направлении появилось много интересных проектов. А те проекты, которые раньше развивались только офлайн, стали переходить в онлайн. Многие предприниматели нашли уникальные бизнес-модели, о которых даже не предполагали.

- Приведите, пожалуйста, пример.

- Например, в нашем телеграмм-канале «Неприниматели» мы рассказывали о предпринимательнице, которая занималась ландшафтным дизайном. В период пандемии , когда не было возможности выезжать к клиентам, ее компания создала программное обеспечение, позволяющее дистанционно накладывать картинку и создавать ландшафтный дизайн виртуально. А далее использовать виртуальный дизайн для реального формирования сада. Другой пример. Два кафе на улице Мясницкая в Москве. Понимая, что возникла сложная ситуация, конкуренты объединились, чтобы выжить, и сделали совместный бизнес, используя сильные стороны каждого. Как и любой кризис, пандемия стала хорошим стресс-тестом для бизнеса и стала возможностью для тех, кто способен находить новые решения и их быстро внедрять.

- Как вы оцениваете меры поддержки, которые в прошлом году объявило государство?

- В 2020 году меры поддержки были беспрецедентными. Почти два триллиона рублей было выделено для экономики через меры поддержки малого и среднего бизнеса. Поддержка была адресной, направленной на восстановление наиболее пострадавших отраслей, таких как кафе, рестораны, туристический бизнес, отели и другие. А также для стабилизации численности компании, например, программа кредитования на на заработную плату сотрудникам компаний. Наш банк также активно участвовал в программах поддержки предпринимателей. Мы предоставили кредиты в объеме более 160 миллиардов рублей клиентам - малому и среднему бизнесу для стабилизации бизнеса и восстановления денежного потока. Значительный объем, около 38% выдач, пришлись на меры господдержки. Спустя год, мы отмечаем, что уровень просрочки именно по этим кредитам низкий. Это означает, что поддержка была целевая и ею воспользовались те предприниматели, которые понимали свою ответственность и рассчитывали на то, что смогут восстановить бизнес и вернуть кредиты.

- Какие меры поддержки реализовывал банк?

- В начале апреля мы одними из первых запустили собственные меры поддержки. Это были не только кредитные продукты, о которых мы говорили выше. Бизнесу крайне важно продвижение и развитие продаж. Нам хорошо понятны потребности клиентов, поэтому мы запустили сразу несколько программ. Одна из них, социальный проект НЕМАЛОВАЖНЫЙ - совместная программа Банка Открытия с «Национальной Медиа Групп». Мы предоставили предпринимателям рекламное время на шести федеральных каналах, где они продвигали свои товары и услуги. Ежедневно в эфир выходили 3-х секундные ролики с рекламными сообщениями бизнеса. От наших клиентов мы получили хорошую обратную связь за маркетинговую поддержку. Кроме того, мы объединили предпринимателей в сообщество непринимателей, в рамках которого у них появилась возможность делиться своим опытом друг с другом.

- Непринимателей чего?

- Значение слова «предприниматель» - тот, кто предпринимает. А «неприниматель» - это тот, кто не принимает ограничения и обстоятельства, тот кто движется вперед. Мы создали площадку для объединения непринимателей в нашем телеграмм-канале, и каждый день рассказываем историю конкретного бизнесмена, который прошел через ограничения, не сдался и продолжает развиваться. В сообществе неприниматели рассказывают не только об историях успеха, показывают как справиться с трудностями, преодолеть последствия ошибочных действий. Предпринимателю важно быть в среде таких же людей, которые преодолевают ограничения, чтобы понимать, как действовать в сложных ситуациях. А задача банка – создавать удобную среду предпринимателям для обмена опытом и предлагать варианты банковских сервисов и нефинансовых решений, включая образовательные программы.

- Одно из ваших направлений – это образовательные программы. Сколько людей обучили и чему?

- Наши курсы на образовательном портале «Open Academy» прослушали более 300 тысяч предпринимателей. Это бесплатный ресурс. На портале можно выбрать интересующую тему, она создана для прокачивания цифровых навыков предпринимателей и эффективного развития бизнеса. Одной из ключевых особенностей платформы является принципиально другой подход в образовании – предприниматели учат предпринимателей. Мы отказались от форматов лекций, вебинаров в пользу обсуждения реальных практик и обмена опытом. Благодаря подходу микро-курсов такое обучение легко встроить в загруженный день предпринимателя.

- Что сейчас особенно интересует бизнес?

- Мы наблюдаем повышенный интерес по двум направлениям: цифровизация и выход на международные рынки, то есть экспорт. Несмотря на то, что локдаун привел к физическому закрытию границ, для ряда компаний открылось окно в мир. У наших клиентов в 2020 году активно развивались продажи в 118 стран. Свою продукцию на экспорт поставляли более сорока тысяч предпринимателей.

- Можете привести примеры?

- Компания из Нижнего Новгорода делает чехлы для разного оборудования и продает за границу. Другой клиент из Ижевска продает оборудование для точения ножей в 83 страны мира. Когда мы говорим – меры поддержки, снижение ставок – это воспринимается как общий фон. А когда рассказываем о конкретных кейсах предпринимателей, то это звучит убедительно. Еще один пример, бренд «Русский чайный дом» из Улан-Уде, успешно продает чай на китайском рынке, в стране традиционного чайного бизнеса. Банк вместе с центром экспортной поддержки региона помогает предпринимателю финансовыми инструментами, логистикой и консалтингом. Вот такие примеры, действительно вдохновляют тысячи предпринимателей на создание собственного бизнеса и, в том числе, пробовать и успешно продвигать свою продукцию на внешние рынки. Мы видим и свою роль в популяризации таких примеров.

- Что дают банку бесплатные образовательные проекты?

- Это наша социальная ответственность и, безусловно, возможность показать, как банк формирует удобную экосистему сервисов для текущих и потенциальных клиентов. Очень высока вероятность, что предприниматель, который пройдет образовательную программу Банка Открытия, станет нашим клиентом. При этом мы никому не навязываем дополнительные сервисы. Мы предлагаем: «попробуй», и, если тебе понравится, то приходи.

- Правильно ли я понимаю, что часть из малых предпринимателей не ушли с рынка, а превратились в самозанятых? И как банк работает с новой категорией предпринимателей?

- Совершенно верно. Часть не закрылась, а перешла в категорию самозанятых. Это очень важное направление. Банки предлагают услуги в том числе и самозанятым: открыть счет, воспользоваться услугой выплаты налогов через банк, воспользоваться удобными инструментами учета доходов и расходов. Банки помогают предпринимателям сориентироваться в предлагаемых государством мерах поддержки. Мы для себя видим четыре направления в поддержке предпринимательства и самозанятых: доступ к информации; доступ к образованию, к знаниям и кейсам; безусловно, доступ к финансированию, в том числе, к стартовому капиталу. И четвертое направление –доступ к рынкам сбыта как внутренним, так и внешним.