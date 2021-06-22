Лидер немецкой партии возложил венок к могиле Неизвестного солдата в Москве

Глава партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла у Могилы Неизвестного солдата.

К 80-летней годовщине нападения третьего рейха на СССР, делегация крупнейшей оппозиционной партии Бундестага «Альтернатива для Германии» посетила Москву. Главной миссией немецких политиков стало возложение траурного венка к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Это сделал лично глава партии — Тино Крупалла.

— Напав на Советский Союз, национал-социалистическая Германия принесла неизмеримые страдания Европе и миру. Вряд ли другая страна почувствовала это сильнее России. В тогдашнем СССР погибло от 25 до 27 миллионов человек, а масштабы разрушения нельзя выразить ни словами, ни цифрами, — так господин Крупалла пояснил мотивы своего жеста, выступая ранее в Бундестаге.

— 80 лет спустя, к сожалению, российско-германские дела вновь ухудшаются. И федеральное правительство [канцлера Ангелы Меркель] должно задаться вопросом: почему наши отношения с Россией стали хуже, чем во времена холодной войны? Теперь, когда мы снова на перепутье, нам надо двигаться дальше только через непрерывный и открытый диалог, а не через «мегафонную дипломатию», — подчеркнул Крупалла.

При этом, как сообщили собеседники «Комсомолки» в партии АдГ, в самом Берлине подобные примирительные инициативы разделяют не все. По словам наших источников, представители германского МИДа в неформальных беседах с партийцами резко критиковали восточный вояж Крупаллы: мол, «генеральная линия» сейчас другая.

Действительно, никто из высшего руководства ФРГ или депутатов от пяти других партий Бундестага, включая правящие, не присоединился к поездке членов АдГ, ограничившись формальными «изъявлениями скорби» в связи с 22 июня.