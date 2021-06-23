Пять лет назад Британия проголосовала за выход из Евросоюза. Это решение спасло десятки тысяч жизней

Пять лет назад британцы на референдуме высказались за уход из общего "европейского дома". Фото: EAST NEWS

Пять лет назад, 23 июня 2016 года, в Британии произошло чудо. Состоялся референдум по вопросу о членстве страны в Европейском союзе. Впервые за многие годы британцы получили возможность защитить свою независимость от диктатуры ЕС.

Идея слияния с Европой на острове всегда подвергалась сомнению. Ее противников можно было найти и в лейбористской, и в консервативной партиях. Жесткую антиевропейскую позицию занимал видный лейборист Тони Бенн, который считался леваком даже в своей партии, поскольку проповедовал демократический христианский социализм. Среди консерваторов лидером антиевропейцев был Энох Пауэлл, произнесший в 1968 году историческую речь «Реки крови» об угрозе иммиграции.

Британский политик Энох Пауэлл. Фото: EAST NEWS

Либеральная пропаганда всегда представляла противников интеграции с Европой как необразованных придурков, которые просто не в состоянии воспринять гуманистические идеалы. Эта карикатура весьма далека от действительности. Тони Бенн учился в престижной частной школе Вестминстер, а потом в Оксфорде.

Энох Пауэлл окончил Кембриджский университет, где изучал историю Древней Греции и Рима. Блестяще владел латынью и древнегреческим. По окончании Кембриджа он остался там преподавать, а затем его пригласили в Австралию, в университет Сиднея. Пауэлл стал профессором в 25 лет. Сильно расстраивался, что не смог побить рекорд своего кумира — Фридриха Ницше, получившего профессорскую должность в 24 года.

В 1970 году консервативная партия во главе с Тедом Хитом победила на парламентских выборах. Став премьер-министром, Хит начал переговоры о вступлении в Европейское экономическое сообщество. В 1973 году Британия стала членом ЕЭС. В то время в эту организацию входило всего девять западноевропейских стран, объединившихся в общее экономическое пространство.

В 1992 году премьер-министр Джон Мейджор подписал Маастрихтский договор, в соответствии с которым был образован Европейский союз. Правительства 12 государств официально провозгласили курс на создание европейского супергосударства с единой валютой и конституцией. Это был сознательный отказ от национального суверенитета.

Британия покинула ЕС, несмотря на массовые протесты несогласных с итогами референдума. Фото: EAST NEWS

Его утрата ощущалась в Британии постоянно из-за потока мигрантов, который правительство не могло остановить, поскольку подчинялось законам Евросоюза. Более того, «новые лейбористы» во главе с Тони Блэром, пришедшие к власти в 1997 году, и не хотели его останавливать. Они взяли курс на создание «мультикультурного сообщества». Мнение британцев по этому вопросу их особо не волновало. Тех, кто пытался протестовать, либеральная пропаганда смешивала с грязью, называла фашистами, расистами и ксенофобами.

В 2010 году на выборах победили консерваторы во главе с Дэвидом Кэмероном. Под давлением так называемых евроскептиков Кэмерон согласился на проведение референдума о членстве Британии в Евросоюзе. Сам он был сторонником ЕС и не сомневался в победе, но хотел использовать угрозу референдума для того, чтобы добиться уступок от руководства Евросоюза. Однако лидеры ЕС тоже были уверены в том, что большинство британцев не станут отказываться от «гуманистических европейских идеалов», и на уступки не пошли.

За независимость Британии проголосовали почти 52 процента участников референдума. Дэвид Кэмерон, невольный освободитель страны, ушел в отставку. Премьер-министром стала Тереза Мэй, также сторонница ЕС. Сложилась интересная ситуация. В правительстве и в парламенте большинство принадлежало либеральным политикам, которые хотели остаться в Европейском союзе.

Руководство ЕС делало все возможное, чтобы затруднить Брексит. Это вызвало рост антиевропейских настроений в Британии. В то же время народ сильно сомневался, что Тереза Мэй хочет уходить из Евросоюза. Под давлением общественного мнения и евроскептиков в консервативной партии она уступила кресло премьер-министра Борису Джонсону. С новым лидером консерваторы одержали убедительную победу на парламентских выборах в декабре 2019 года. Эта победа подтвердила, что большинство британцев по-прежнему поддерживают Брексит, и позволила Джонсону быстро вывести страну из Европейского союза.

Конечно, Брексит создал целый ряд политических и экономических проблем для Британии. Но важно то, что их решением теперь занимаются не бюрократы в Брюсселе, а британские политики, избранные британским народом. Это преимущество проявилось в ходе борьбы с коронавирусом. Программа вакцинации в Британии была развернута гораздо быстрее, чем в других европейских странах. А значит, тысячи, а то и десятки тысяч англичан выжили, избежав заражения или перенеся коронавирус в легкой форме.

А что касается экономики, то сейчас правительство занято заключением торговых соглашений со многими государствами, не входящими в Евросоюз. Лондон не обязан теперь спрашивать разрешения у Брюсселя.