Тайный смысл подарков, которыми обменялись Путин с Байденом в Женеве

В июне на историческом саммите в Женеве президенты двух стран вручили друг другу презенты. Что стоит за этим?
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Президент США вручил российскому коллеге хрустальную статуэтку бизона на подставке из вишневого дерева. Бизон, по словам чиновника Белого дома, один из наиболее величественных животных США, символизирующий силу, единство и стойкость. В 2016 году администрация Обамы - Байдена выпустила специальный закон о признании бизона национальным американским животным. Аналог медведя в России.
Этим бизоном Байден хотел напугать Президента РФ. Фото: Steuben.com
На вишневую подставку бизона поставили неспроста, объяснили в пресс-службе Белого дома. Вишня символизирует первого президента США Джорджа Вашингтона.
В Америке популярна легенда, как родитель будущего главы Штатов с пеленок воспитывал в нем любовь к истине. Тяжелый экзамен на честность мальчику пришлось выдержать в шесть лет, когда ему подарили настоящий топорик. Он радостно помчался в сад, размахивая им направо-налево. И случайно срубил любимую вишню отца.
«Скажи, Джордж, - обратился наутро опечаленный отец к сыну, - ты случайно не знаешь, кто погубил мою любимую вишню?» «He спрашивай, па! - зарыдал тот. - Ты же знаешь, я не могу врать!»
«Подойди ко мне, мое дорогое дитя! Дай я обниму тебя! - воскликнул растроганный отец. - Я счастлив, Джордж, что ты погубил мое деревце, но заплатил мне за него в тысячу крат. Столь отважный поступок моего сына дороже мне тысячи деревьев, цветущих серебром и приносящих золотые плоды!»
В памяти народной первый президент Вашингтон навсегда остался человеком непреклонной честности. И эта честность, намекает подарок, перешла
к 46-му президенту США. Смысл подарка: искренний Байден, сильный, как бизон, прибыл на переговоры с русским медведем стойко представлять единую, мощную Америку.
Правда, вопросы возникают ко второму подарку честного Джо российскому президенту. Эксклюзивные солнцезащитные очки марки «Авиатор», сделанные по спецзаказу компанией Randolph. Их называют «легенда с небес». Фирму основал в 1972 году в городке Рэндольф, штат Массачусетс, поляк Ян Вацкевич. Во время Второй мировой он служил штурманом бомбардировщика королевских ВВС Англии. Поэтому решил сделать ставку на военных пилотов. И не прогадал. В 1982 году Randolph стала поставщиком солнцезащитных очков военного типа HGU-4/P aviator для Пентагона. В первую очередь для летчиков-истребителей. Теперь их носят и в армиях стран НАТО.
Давно обожает «авиаторы» и Джо Байден. До такой степени, что накануне встречи с Путиным не снял их даже на приеме у английской королевы Елизаветы II в Виндзорском замке. Что строго осуждается королевским протоколом. «К Ее Величеству прибыли президент США и его темные очки», - иронизировали британские СМИ.
Джо Байден в своих любимых очках.
Влиятельный американский журнал Time в преддверии саммита в Женеве вышел с символичной обложкой: Джо Байден в своих «авиаторах», в которых отражается Путин.
Судя по второму подарку, который пресс-служба Белого дома не прокомментировала, главной целью Байдена на саммите было убедить (либо принудить) коллегу Путина смотреть на мир, и прежде всего на соседний Китай, через его любимые «авиаторы».
Ну, ну! Полагаю, не на того напал бизон....
Кстати, я изучил сайты. В России Randolph HGU-4/P aviator можно купить примерно за 20 тысяч рублей. Разумеется, не эксклюзивные, сделанные на заказ, а обычные.
Российский президент вручил американскому коллеге письменный набор «Москва» с росписью под хохлому. Хотя тоже мог бы припугнуть скульптурой либо чучелом разъяренного хозяина наших лесов мишки.
Полагаю, этим презентом Владимир Путин посылает Джо Байдену сигнал - начать писать историю наших взаимоотношений, упавших ниже некуда, с чистого листа. Объявить «перезагрузку 2.0». И не повторять ошибок первой «перезагрузки».
Напомню, в марте 2009 года, аккурат при администрации Обамы - Байдена, госсекретарь США Хиллари Клинтон вручила на переговорах в Женеве российскому коллеге Сергею Лаврову кнопку. Которая должна была символизировать перезагрузку отношений между двумя державами. Но случился конфуз, как с Байденом в солнцезащитных очках на приеме у британской королевы.
По-английски на кнопке написано reset («обнуление», «перезагрузка»). Как и было задумано. Однако по-латыни сотрудники Госдепа написали вместо «perezagruzka» - «peregruzka». Вроде бы переводчики ошиблись! В Госдепе! Перегрузка, как известно, приводит к резкому скачку напряжения в электросетях. Предохранители сгорают, пробки выбивает, может вспыхнуть большой пожар.
Когда Хиллари Клинтон указали на ошибку, она ловко вышла из положения. Мол, мы с Лавровым так трудились над «перезагрузкой», что «перегрузили» себя работой.
Но как вы лодку, пардон, кнопку, назовете… «Ошибка» оказалась символичной. Вскоре наметившееся потепление закончилось. Между Москвой и Вашингтоном началась реальная «перегрузка», продолжающаяся до сих пор.
И вот теперь в Женеве появился шанс улучшить наши отношения. Это декларировали оба президента. Через полгода Путин и Байден обещали «сверить часы». Посмотрим, что у них получится.
Хочется верить в здравый смысл. Лучше все-таки письменный стол, чем арена с бизоном и медведем.