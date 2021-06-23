Тайный смысл подарков, которыми обменялись Путин с Байденом в Женеве

В июне на историческом саммите в Женеве президенты двух стран вручили друг другу презенты. Что стоит за этим? Фото: REUTERS

Американский бизон против русского медведя

Президент США вручил российскому коллеге хрустальную статуэтку бизона на подставке из вишневого дерева. Бизон, по словам чиновника Белого дома, один из наиболее величественных животных США, символизирующий силу, единство и стойкость. В 2016 году администрация Обамы - Байдена выпустила специальный закон о признании бизона национальным американским животным. Аналог медведя в России.

Этим бизоном Байден хотел напугать Президента РФ. Фото: Steuben.com

На вишневую подставку бизона поставили неспроста, объяснили в пресс-службе Белого дома. Вишня символизирует первого президента США Джорджа Вашингтона.

В Америке популярна легенда, как родитель будущего главы Штатов с пеленок воспитывал в нем любовь к истине. Тяжелый экзамен на честность мальчику пришлось выдержать в шесть лет, когда ему подарили настоящий топорик. Он радостно помчался в сад, размахивая им направо-налево. И случайно срубил любимую вишню отца.

«Скажи, Джордж, - обратился наутро опечаленный отец к сыну, - ты случайно не знаешь, кто погубил мою любимую вишню?» «He спрашивай, па! - зарыдал тот. - Ты же знаешь, я не могу врать!»

«Подойди ко мне, мое дорогое дитя! Дай я обниму тебя! - воскликнул растроганный отец. - Я счастлив, Джордж, что ты погубил мое деревце, но заплатил мне за него в тысячу крат. Столь отважный поступок моего сына дороже мне тысячи деревьев, цветущих серебром и приносящих золотые плоды!»

В памяти народной первый президент Вашингтон навсегда остался человеком непреклонной честности. И эта честность, намекает подарок, перешла

к 46-му президенту США. Смысл подарка: искренний Байден, сильный, как бизон, прибыл на переговоры с русским медведем стойко представлять единую, мощную Америку.

Президент, снимите очки-авиаторы!

Правда, вопросы возникают ко второму подарку честного Джо российскому президенту. Эксклюзивные солнцезащитные очки марки «Авиатор», сделанные по спецзаказу компанией Randolph. Их называют «легенда с небес». Фирму основал в 1972 году в городке Рэндольф, штат Массачусетс, поляк Ян Вацкевич. Во время Второй мировой он служил штурманом бомбардировщика королевских ВВС Англии. Поэтому решил сделать ставку на военных пилотов. И не прогадал. В 1982 году Randolph стала поставщиком солнцезащитных очков военного типа HGU-4/P aviator для Пентагона. В первую очередь для летчиков-истребителей. Теперь их носят и в армиях стран НАТО.

Давно обожает «авиаторы» и Джо Байден. До такой степени, что накануне встречи с Путиным не снял их даже на приеме у английской королевы Елизаветы II в Виндзорском замке. Что строго осуждается королевским протоколом. «К Ее Величеству прибыли президент США и его темные очки», - иронизировали британские СМИ.

Джо Байден в своих любимых очках.

Влиятельный американский журнал Time в преддверии саммита в Женеве вышел с символичной обложкой: Джо Байден в своих «авиаторах», в которых отражается Путин.

Судя по второму подарку, который пресс-служба Белого дома не прокомментировала, главной целью Байдена на саммите было убедить (либо принудить) коллегу Путина смотреть на мир, и прежде всего на соседний Китай, через его любимые «авиаторы».

Ну, ну! Полагаю, не на того напал бизон....

Кстати, я изучил сайты. В России Randolph HGU-4/P aviator можно купить примерно за 20 тысяч рублей. Разумеется, не эксклюзивные, сделанные на заказ, а обычные.

Перезагрузка 2.0

Российский президент вручил американскому коллеге письменный набор «Москва» с росписью под хохлому. Хотя тоже мог бы припугнуть скульптурой либо чучелом разъяренного хозяина наших лесов мишки.

Полагаю, этим презентом Владимир Путин посылает Джо Байдену сигнал - начать писать историю наших взаимоотношений, упавших ниже некуда, с чистого листа. Объявить «перезагрузку 2.0». И не повторять ошибок первой «перезагрузки».

Напомню, в марте 2009 года, аккурат при администрации Обамы - Байдена, госсекретарь США Хиллари Клинтон вручила на переговорах в Женеве российскому коллеге Сергею Лаврову кнопку. Которая должна была символизировать перезагрузку отношений между двумя державами. Но случился конфуз, как с Байденом в солнцезащитных очках на приеме у британской королевы.

По-английски на кнопке написано reset («обнуление», «перезагрузка»). Как и было задумано. Однако по-латыни сотрудники Госдепа написали вместо «perezagruzka» - «peregruzka». Вроде бы переводчики ошиблись! В Госдепе! Перегрузка, как известно, приводит к резкому скачку напряжения в электросетях. Предохранители сгорают, пробки выбивает, может вспыхнуть большой пожар.

Когда Хиллари Клинтон указали на ошибку, она ловко вышла из положения. Мол, мы с Лавровым так трудились над «перезагрузкой», что «перегрузили» себя работой.

Но как вы лодку, пардон, кнопку, назовете… «Ошибка» оказалась символичной. Вскоре наметившееся потепление закончилось. Между Москвой и Вашингтоном началась реальная «перегрузка», продолжающаяся до сих пор.

И вот теперь в Женеве появился шанс улучшить наши отношения. Это декларировали оба президента. Через полгода Путин и Байден обещали «сверить часы». Посмотрим, что у них получится.

Хочется верить в здравый смысл. Лучше все-таки письменный стол, чем арена с бизоном и медведем.