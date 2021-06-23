Куда пропал Валерий Леонтьев

Артист давно не появляется на публике. Оказалось, у Валерия Яковлевича проблемы со здоровьем. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На красной дорожке недавней премии Муз-ТВ балом правили эксцентричные блогеры. Однако многих поклонников российской эстрады удивило, что на вручении наград не было Валерия Леонтьева. Эксцентричный Казанова еще за десятилетия до появления юных тиктокеров шокировал общественность эпатажными образами.

Как оказалось, Валерий Яковлевич пропустил премию из-за проблем со здоровьем. 72-летний артист сейчас восстанавливает силы после двух сложнейших операций.

- В марте Леонтьеву оперировали глаза, поэтому он пока воздерживается от выходов в свет, - рассказали «КП» близкие знакомые артиста. - А до этого, минувшей зимой, у него была тяжелая операция на ногах. Больные колени его беспокоят с начала «нулевых». Тогда во время концерта, исполняя сложные танцевальные па, он повредил мениск на одной ноге, а вскоре и на второй. Видимо, старые травмы дали о себе знать.

Кстати, проблемы с глазами у Валерия Яковлевича тоже давние. Говорили, что из-за неудачной пластики, сделанной много лет назад за океаном, веки певца не закрывались полностью. Из-за этого возникли проблемы со сном, восстанавливать силы после тяжелых гастролей было непросто.

- Да, проблемы с глазами у Леонтьева были давно, - говорит звездный промоутер Сергей Лавров. - У него был всегда очень скромный райдер на гастролях: теплая машина, уютный номер, мясные стейки на обед и, пожалуй, все.

Единственное требование артиста - окна в его номере и в гримерке должны быть заклеены черными мусорными пакетами, чтобы в помещение не проникал дневной свет. А так Леонтьев всегда был скромным человеком. Помню, официантка принесла ему стейк, а он жесткий, как подошва. Я хотел закатить скандал ресторану, но Валерий Яковлевич осадил меня: «Сережа, при мне не ругайся, я не хочу, чтобы люди считали меня скандалистом!» И он такой во всем, исключение из правил. Многие артисты возят на гастроли алкоголь, а Леонтьев берет собой два чемодана книг.