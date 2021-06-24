Лиам Нисон: Никогда не считал себя ровней Шварценеггеру

Лиам Нисон в фильме «Ледяной драйв». Фото: Кадр из фильма

Рабочие на отдаленной канадской шахте оказались в беде, но срочно доставить необходимое для их спасения оборудование могут рисковые шофера грузовиков, рискнувшие добраться до труднодоступной локации по тонкому льду. По сюжету Нисон весь фильм проводит за баранкой грузовика, отвлекаясь от своей миссии только для того, чтобы дать кому-нибудь в бубен или расправиться с оказывающим сопротивление соперником. Со всей возможной жестокостью, как и полагается герою боевиков.

Я был в юности боксером-любителем

- Правда ли, что в молодости вы работали водителем грузовика?

- Да, водителем грузоподъемника для компании «Гиннес». Я проработал полтора года, но эта машина не имела ничего общего с теми грузовиками-монстрами, которые стали героями этого фильма. Я находил их весьма угрожающими. Даже забраться в них было непросто. Было очень холодно и под одеждой на нас было надето по нескольку утепляющих слоев. Залезть во всем этом в кабину - само по себе уже трюк!

- А что касается остальных трюков, какие из них вы выполняли сами?

- Надо отделять трюки от драк. В экшн-фильмах я сам участвую в боевых сценах, у меня есть хореограф таких сцен, мы уже 25 фильмов вместе с ним сделали. А трюки - это когда нужно выпрыгивать из окна, это уже делает мой хореограф. Я выполняю менее серьезные вещи, но стараюсь делать их по максимуму. К тому же в юности я был боксером-любителем, и просто чувствую, что драться в фильмах я должен сам.

- Съемки были сопряжены с большими физическими неудобствами?

- Да. В некоторых сценах нам проходилось стоять на льду, а в некоторых - оказываться и подо льдом, когда во время драк он проламывался. Но главной проблемой был холод, доходивший до минус 35 градусов.

- Это даже холоднее чем в России!

- Я был в Москве и Санкт-Петербурге во время съемок фильма «К-19». Дело было в феврале, и я никогда в жизни до этого так не мерз! Мне даже страшно было!

- Сейчас у нас таких холодов уже нет, спасибо глобальному потеплению.

«Ледяной драйв» - для тех, кто устал от жары. Фото: Кадр из фильма

Во мне до сих пор живет маленький мальчик

- Вы были знаменитым драматическим актером, но с фильма «Заложница» началась ваша вторая карьера звезды боевиков.

- Я сам был этому очень удивлен! Я был с женой на Шанхайском кинофестивале, а председателем жюри там был Люк Бессон. Я прочитал его сценарий и попросил его рассматривать меня для главной роли, хотя был уверен, что моей фамилии в его списке не было. Но в конце концов он мне ее все-таки предложил. Мы снимали этот фильм 14 лет назад в Париже, и я был уверен, что он даже в прокат не попадет, но он оказался очень успешным - в нем были энергично сделаны боевые сцены, да и эмоционально он попал в зрителя. К моему большому удивлению - потому что я никогда не считал себя ровней Брюсу Уиллису или Арнольду Шварценеггеру.

- Но вы играли и в «Звездных войнах», а дебютировали в «Эскалибуре», где тоже были элементы экшна.

- Но все равно это фильмы другого жанра. Битвы на мечах - это совсем другое! Съемки в боевиках по душе маленькому мальчику, который, вероятно, до сих пор живет во мне. Мне нравится процесс подготовки к боевым сценам, когда со мной занимаются трюкачи и хореографы. Мне все это радостно делать. Я стараюсь делать своих персонажей максимально реалистичными, не какими-то суперсмельчаками. Я не Джеки Чан при всем моем к нему уважении - мои боевые сцены необходимы для эмоционального воздействия на зрителя.

- Когда я смотрю фильм, я вижу на экране водителя грузовика, которому верю.

- Спасибо! Эти парни регулярно рискуют жизнью. Если они разгоняются, то давление под колесами может поломать лед. Это очень опасная профессия, чего я никогда не понимал раньше. К сожалению, эти ребята часто гибнут.

На Марсе ничего нет

- Вы снялись в огромном количестве фильмов, но какой из них вы бы хотели обратить внимание ваших поклонников?

- «Майкл Коллинз» - мой любимый фильм. Он о герое ирландской революции, одном из основателей Ирландской республики. Для меня он настоящий герой, хотя для кого-то является противоречивой фигурой, кто-то считает его террористом.

- «Список Шиндлера» - еще один особый для вас фильм, в котором вы сыграли исторического персонажа. Это фильм, который будут смотреть через 100 лет, если, конечно, на Земле еще будет жизнь.

- Это хорошая оговорка. Вот сейчас Индия, Россия, США, Китай - все стремятся полететь на Марс. Прямо гонка какая-то между ними. На это тратятся миллиарды долларов. Для чего? Чтобы найти там красную пыль. Там же больше ничего нет! Россия первая фантастически запустила человека в открытый космос. Потом столь же фантастически Нил Армстронг ступил на Луну. Это захватывающие достижения. После них вполне уже можно сфокусироваться на Земле, попытаться решить ее многочисленные проблемы.

А «Список Шиндлера» - это по-настоящему мощный фильм, который по-новому заставил зазвучать тему Холокоста, ужасного периода истории, когда было убито 6 миллионов человек. Конечно, я горд причастностью к этой картине. Как артист, я не чувствовал, что владею своей ролью. Я полностью отдаю все лавры Спилбергу. Сейчас фильм смотрят в школах и университетах, он стал частью образовательной программы.

- По-моему, у вас особые отношения с возрастом. Лично я не вижу большой разницы между Лиамом Нисоном 20 лет назад и сейчас. Как вам это удается?

- Никаких секретов у меня нет. Я немного занимаюсь в спортзале: 30-40 минут, не больше. Держу себя в относительно хорошей форме, потому что иначе нельзя, если ты играешь главные роли в кино, неважно какого жанра. Кино вообще требует выдержки. Бывают довольно интенсивные периоды работы, и за собой надо следить. Спать по ночам, не заставлять группу себя ждать. Быть на вершине своего положения. Именно это я и стараюсь делать.

Лиам (справа) с сыном Майклом. Фото: Instagram.com

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Родился 7 июня 1952 года в Серверной Ирландии в простой семье. В 1976 году начал играть в театре Белфаста. Дебютировал в кино в 1980 году в фильме англичанина Джона Бурмена «Эскалибур». Снялся более чем в 130 фильмах у ведущих современных режиссеров - Вуди Аллена, Мартина Скорсезе, Джорджа Лукаса, Андрея Кончаловского, Ридли Скотта, Кристофера Нолана и др. В 1993 году сделал дебют на Бродвее. За роль Оскара Шиндлера в шедевре Стивена Спилберга номинировался на «Оскара». За заглавную роль в фильме Нила Джордана «Майкл Коллинз» удостоен приза за лучшую мужскую роль Венецианского фестиваля. Был женат на актрисе Наташе Ричардсон, трагически погибшей из-за травмы головы на лыжном курорте. От брака с ней имеет двух сыновей. За заслуги в драматическом искусстве в 1999 году получил титул Офицера ордена Британской империи. Гонорар Нисона за участие в экшн-фильмах составляет 20 миллионов долларов.

5 лучших фильмов Лиама Нисона:

«Список Шиндлера» (1993)

«Звездные войны: Эпизод 1» (1999)

«К-19: Оставляющая вдов» (2002)

«Банды Нью-Йорка» (2002)

«Реальная любовь» (2003)