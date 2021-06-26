Аномальные зоны России: Гора мертвецов, логово инопланетян и чудище озера Лабынкыр

Еще одна странность Медведицкой гряды - гигантский каменный диск. Ученые не могут понять, почему он такой правильной формы. А уфологи считают, что это окаменевшая за миллионы лет летающая тарелка. Фото: Дмитрий САВВА

ГРОМ И МОЛНИИ

Медведицкая гряда в Волгоградской области считается местом, где чаще, чем где-либо еще появляются НЛО.

- И еще она занимает вторую строчку в мире по числу образования шаровых молний в год, - подчеркивает охотник за непознанным Савва.

Здесь есть странная Синяя гора (или «Склон бешеных молний»), которую так назвали из-за целебных синих глин. Местные дубы растут на железистом песчанике, а древесина такая, что гвозди в нее не забиваются. Каждое третье дерево на Склоне хранит выжженный след и выглядит так, будто его скрутила неведомая сила. Завораживает вид Пьяной рощи, где деревца переплетаются, как лианы, под немыслимыми углами.

Пьяная роща в Волгоградской области завораживает скрученными стволами деревьев. Фото: Дмитрий САВВА

Говорят, шаровые молнии на гряде медленно парят между деревьями, обжигая стволы. Чаще всего «огни» появляются над двумя подземными тоннелями. Откуда те взялись, никто не знает, но происхождение ходов не похоже на природное - стены слишком ровные. По одной из версий, эти тоннели – дело рук инопланетян. Входы в них взорвали во время Сталинградской битвы. И с тех пор никому не удавалось проникнуть внутрь дальше, чем на несколько метров: на человека нападает беспричинный ужас, одолевают звуковые галлюцинации.

Рядом есть еще одно аномальное место - Чертово логово, где сбоит аппаратура и сходят с ума часы.

- Как-то мы остановились лагерем у Чертова Логова, - рассказывает Дмитрий Савва. - Ночью началась гроза. Мы заметили, как из ущелья вылетают светящиеся огни. А ночью видели яркий горящий шар, летающий между палатками.

Местные жители рассказывают: между стволами часто летают шаровые молнии. Фото: Дмитрий САВВА

В Жирновском краеведческом музее подтверждают: на Медведицкой гряде даже в ясную погоду можно увидеть молнии и черные грозовые тучи. Плюс борозда ровной не получается, как ни старайся. А в прогалине странной формы ничего не растет и глохнут трактора.

У ГОРОДА, У МУРОМА

Здесь часто зашкаливают и ломаются приборы. Фото: Дмитрий САВВА

«В заповедных и дремучих страшных Муромских лесах всяка нечисть бродит тучей и в проезжих сеет страх». Для людей, увлеченных мистикой, шуточная песня Владимира Высоцкого про леших и ведьм - не потеха, а намек. Дескать, не случайно Владимир Семенович выбрал Муромские пущи…

Путешественники, изучающие аномальные зоны России, называют окрестности города Мурома Владимирской области, одним из главных «проклятых» мест на карте страны. Несколько лет назад главный уфолог страны Вадим Чернобров называл Муромский треугольник (захватывает части Владимирской, Нижегородской и Рязанской областей) «белым пятном» в исследованиях. При том, что когда-то ими очень интересовалась одна из самых мощных оккультных организаций 20 века -фашистская Аненербе.

- Во время Второй мировой войны, когда немцы стояли под Москвой, Гитлер приказал не бомбить территорию от Рязани до Мурома вдоль Оки и обеспечить прикрытие поисковой спецгруппе Аненербе, которая будет заброшена в эти места, - рассказывает исследователь аномальных явлений, путешественник Дмитрий Савва. - И это в такое важное для Рейха время! Немыслимое дело!

Говорят, что Гитлеру в ту пору лег на стол доклад о самых интересных местах СССР с точки зрения оккультизма. Муромский Треугольник был третьим в списке после Кольского полуострова и Латвии. Что именно заинтересовало фюрера в страшных муромских лесах остается загадкой, хотя версии имеются: по одной - сверхоружие Библейского агрикова меча (меч Ильи Муромца), по другой - практики управления погодой, которыми, якобы, владеют местные жители.

Муромский треугольник - древнее мистическое место. Муром считался одним из трех колдовских городов Руси - наряду с Киевом и Коломной. Фото: Дмитрий САВВА

- Сегодня говорят, что в Муромском треугольнике пропадают люди, живут колдуны и ведьмы, - продолжает рассказ Дмитрий. - Еще в древности Муром считался одним из трех ведьминых городов Руси, вместе с Киевом и Коломной. Со мной в этой местности случай приключился. Так получилось, что нам с друзьями пришлось заночевать на Черном болоте. Нас было трое, остальные решили уехать. Но это оказалось непросто. Они шли в сторону дороги, но возвращались обратно в лагерь, только с другой стороны. Местные называют это место блудным.

Похожая чертовщина может приключиться и с теми, кого нелегкая занесет на Вильскую поляну в Выксунском районе Нижегородской области. Деревушку рядом издревле называют «деревней колдунов». Во времена Ивана Грозного она была населена воинами, то и дело вступавшими в схватки с врагами, и деревня нуждалась во врачевателях. Тогда-то и начали здесь привечать знахарей. Уже много столетий на Вильской поляне творится черти что: здесь пропадают и сходят с ума люди, ломаются приборы, а в небе жители наблюдают странные круги. В 90-е годы разобраться в аномалиях этого места пыталась группа уфологов.

- Говорят, они провели здесь одну ночь, - вспоминают местные жители. - А наутро часть из них проснулись с обожженными лицами, а часть - взахлеб рассказывали о белых шарах в небе. Вскоре четверо уфологов погибли один за другим.

ПРИШЕЛЬЦАМ КАК МЕДОМ НАМАЗАНО

Деревню Молебка Пермского рая называют «космической базой инопланетян». Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

«Космической базой инопланетян» часто называют деревню Молебка Пермской области. Впервые ей заинтересовался местный геолог Эмиль Бачурин в 80-х годах прошлого века. Он услышал, как бригада шабашников сбежала из деревни, поминая нечистую силу. Сам Бачурин рассказывал, что видел светящиеся шары, огромные фосфоресцирующие фигуры и «лучи света, идущие из земли в небо».

- Светящиеся шары я сам впервые увидел в детстве. Желтые, оранжевые, красные…- вспоминает уроженец деревни Валерий Якимов. - В некоторых местах сбивается электроника. У фотоаппаратов может моментально сесть аккумулятор. Уходишь - он снова полный.

Еще более впечатляющие - встречи с огромными черными существами. Вот как местные жители в разные времена описывали их: «Я увидел, что в двух шагах передо мной стоит человек трехметрового роста, черного цвета, непрозрачный, пропорциональный», «Видела странных людей без лиц, огромного роста, в черном обтягивающем одеянии». Может быть это пришельцы?

- Черные фигуры я тоже видел. В последний раз в 1989 году, - рассказывает Якимов. - Слышал, что в 1990-м еще их встречали. Потом не было. Может, пришельцы проанализировали реакцию людей, и встречи, если и были, то не такие пугающие?

К слову, в 80-90-ых в список мест, «облюбованных пришельцами», попал поселок Шаля Свердловской области. Народ рассказывает, как здесь то и дело зависают в небе неопознанные объекты, а какие-то темные предметы проносятся в небе со свистом.

- По рассказам, с неба упал объект. Такой горячий, что пруд кипел. Что упало, неизвестно, - говорит создатель Русской уфологической исследовательской станции RUFORS Николай Субботин. - Потом неопознанные объекты наблюдали здесь в 1999-ом, в 2001-ом. В этих местах множество геологических разломов, откуда выходят определенные виды энергии. Некоторые исследователи предполагают, что разломы и привлекают НЛО.

В ГЛУБИНЕ УРАЛЬСКИХ ГОР

У подножия Горы мертвецов в 1959 году при загадочных обстоятельствах погибла группа туристов во главе с Игорем Дятловым. Фото: Дмитрий САВВА

В той же Свердловской области множеством легенд овеяна гора Холатчахль или Гора мертвецов. Так ее назвали коренные жители - манси. Именно здесь, у подножия в 1959 году при загадочных обстоятельствах погибла группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова. Их обмороженные изувеченные тела с застывшим на лицах ужасом были найдены спустя месяц после трагедии. Аборигены считают, что дятловцы сами подписали себе смертный приговор, выбрав этот роковой маршрут.

- Гора мертвецов для манси священна, - рассказывает Алексей Слепухин, руководитель комиссии по этнографии, исторической географии Свердловского областного отделения Русского географического общества. - По легенде, тысячи лет назад на этой горе погибли девять манси. Это были охотники, на которых сошел ледник. С тех давних пор коренной народ обходит это место стороной.

Кое-кто из них считает, что сюда захаживают представители самого свирепого вида «снежного человека», обитающего у подножия горы Чистоп, тоже на Северном Урале.

- Мне удалось пообщаться с одним манси, - добавляет путешественник Дмитрий Савва. - Он рассказал про страшных «снежных людей». Манси их называют менквы. У горы Чистоп пропал дядя моего собеседника, бывалый охотник, следов которого не нашли.

ЯКУТСКАЯ НЕССИИ

По легенде, в нем обитает страшное зубастое чудовище, пожирающее детей и собак. Вот примерно такое. Фото: Shutterstock

Аномальные зоны в страшилках часто населяют невиданными обитателями. Так, в якутском озере Лабынкыр, якобы, обитает чудище - огромное, метров восемь в длину, серое, голова большая с вытянутым клювом и острыми зубами. А расстояние между глазами не меньше метра. И короткие мощные лапы-ласты. Так описывают Ланбынкырского черта.

Рассказывают, что однажды чудище утащило маленького ребенка и проглотило охотничьего пса, плывшего за подстреленной уткой. В другой раз вышло на берег, чтобы схватить жучку, охранявшую вещи рыбаков. Съеденным же чертом оленям, пришедшим на водопой, никто счет и не ведет.

Лабынкыр - озеро в Оймяконском улусе на востоке Якутии.

Научные экспедиции обнаружили на озере немало интересностей, которые косвенно могут подтвердить обитание некоего существа. Например, приборами улавливали многометровый плывущий объект под водой, который не мог быть косяком рыбы. Рыбаки же находили порванными гигантские сети, повредить которые под силу только мощному существу.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Все мистическое имеет природное происхождение»

Евгений Вдовиченко, спелеолог Ассоциации Спелеологов Севастополя, исследователь аномальных зон:

«В науке «проклятые» места называют геопатогенными, то есть негативно влияющими на живые организмы. Зачастую все мистическое имеет природное происхождение, чаще геологическое. Например, в одном из таинственных мест Камчатки - Долине смерти, гибнет все живое. Она расположена на территории Кроноцкого заповедника и занимает небольшую территорию - 2 километра в длину и от 100 до 500 метров в ширину. Но вся эта площадь буквально усыпана трупами зверей и птиц. В год в среднем здесь погибает около 25 животных. Причина массовой гибели проста - большая концентрация ядовитых газов: сероводорода, углекислого газа, сероуглерода и др.

Что же касается легенд, то наши предки передавали в них знания, чтобы обезопасить последующие поколения. Страшилки служили своего рода маяками опасности. Некоторые гиблые места уже могут быть неактивны и не опасны.

ГРОМ И МОЛНИИ

Медведицкая гряда в Волгоградской области считается местом, где чаще, чем где-либо еще появляются НЛО.

- И еще она занимает вторую строчку в мире по числу образования шаровых молний в год, - подчеркивает охотник за непознанным Савва.

Здесь есть странная Синяя гора (или «Склон бешеных молний»), которую так назвали из-за целебных синих глин. Местные дубы растут на железистом песчанике, а древесина такая, что гвозди в нее не забиваются. Каждое третье дерево на Склоне хранит выжженный след и выглядит так, будто его скрутила неведомая сила. Завораживает вид Пьяной рощи, где деревца переплетаются, как лианы, под немыслимыми углами.

Говорят, шаровые молнии на гряде медленно парят между деревьями, обжигая стволы. Чаще всего «огни» появляются над двумя подземными тоннелями. Откуда те взялись, никто не знает, но происхождение ходов не похоже на природное - стены слишком ровные. По одной из версий, эти тоннели – дело рук инопланетян. Входы в них взорвали во время Сталинградской битвы. И с тех пор никому не удавалось проникнуть внутрь дальше, чем на несколько метров: на человека нападает беспричинный ужас, одолевают звуковые галлюцинации.

Рядом есть еще одно аномальное место - Чертово логово, где сбоит аппаратура и сходят с ума часы.

- Как-то мы остановились лагерем у Чертова Логова, - рассказывает Дмитрий Савва. - Ночью началась гроза. Мы заметили, как из ущелья вылетают светящиеся огни. А ночью видели яркий горящий шар, летающий между палатками.

В Жирновском краеведческом музее подтверждают: на Медведицкой гряде даже в ясную погоду можно увидеть молнии и черные грозовые тучи. Плюс борозда ровной не получается, как ни старайся. А в прогалине странной формы ничего не растет и глохнут трактора.