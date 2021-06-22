«Репетиция свадьбы»: Жених-миллионер Анны Калашниковой потратил на банкет 1,5 миллиона рублей

Анна Калашникова с женихом Иваном Семеновым. Фото: Личный архив

Полтора года певица и звезда ток-шоу Анна Калашникова встречается с гольфистом и банкиром Иваном Семёновым. На день рождения жених-миллионер подарил артистке банкет в одном из самых дорогих ресторанов столицы The Toy.

На торжество банкир потратил около 1,5 миллиона рублей. Плюс ко всему Семёнов подарил для любимой розовое платье, усыпанное пайетками от звёздного дизайнера Аники Керимовой, которая шьет наряды для Филиппа Киркорова, Наташи Королевой, Азизы, Маши Распутиной и других знаменитостей.

Анна Калашникова. Фото: Личный архив

- Мечтаю о свадебном платье от Аники, может, один из нарядов на моей будущей свадьбе будет именно от этого дизайнера, - рассказала kp.ru Калашникова.

Гости в один голос говорили Калашниковой, мол, ее день рождения напоминает репетицию свадьбы.

На день рождения Иван Семенов подарил Анне Калашниковой банкет в одном из самых дорогих ресторанов Москвы. Фото: Личный архив

Постоянно кричали влюблённым «Горько!», намекали в тостах, посвящённых имениннице, что хотят погулять на свадьбе.

Напомним: свадьбу Анна Калашникова и ее жених планировали на конец лета, но в связи с ковидными ограничениями пока не назначили точную дату.

Праздничный торт для именинницы. Фото: Личный архив

Ведущим торжества влюблённые хотят видеть Андрея Малахова, а организацию праздника планируют доверить Анне Городжей, которая не так давно сделала шикарный день рождения для Ольги Бузовой.