Мать Наташи Королёвой невзлюбила зятя-стриптизера: «Пошла на понижение»

Людмила Порывай рассказала, что поначалу ей совсем не понравился зять – стриптизер Тарзан. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мама певицы Наташи Королевой далеко не сразу приняла ее второго мужа Сергея Глушко. В шоу «Звёзды сошлись» Людмила Порывай рассказала ведущей программы Лере Кудрявцевой, что поначалу ей совсем не понравился зять – стриптизер Тарзан. Раньше мама певицы часто выражала свое недовольство выбором дочери, но потом смирилась.

Звездную маму легко понять: первым мужем Наташи Королевой был знаменитый на всю страну музыкант Игорь Николаев. Поэтому второго мужа дочки она поначалу восприняла в штыки. По мнению Порывай, Глушко на фоне Николаева смотрелся убого.

- Раньше ты была тёщей маэстро, а теперь – стриптизёра. Пошла на понижение. Для тебя это был удар, - пошутила в адрес мамы Наташа Королева.

Раньше мама певицы часто выражала свое недовольство выбором дочери, но потом смирилась. Фото: Инстаграм.

Мало того, что второй муж дочери оказался стриптизером, так еще и выяснилось, что у Сергея очень вспыльчивый характер. Людмила Порывай призналась, что замечания ему лучше делать осторожно - не в тот момент, когда он себя неадекватно ведет. Тем не менее, знаменитая теща пристально следит за поведением зятя и время от времени нашептывает дочке критические слова в адрес Тарзана. Людмила Порывай говорит наследнице, когда культурист «не так смотрит» на неё. Иногда теща ссорится с зятем, но семейные стычки всегда заканчиваются перемирием.

- Бывает, что я им недовольна. Если вдруг замечаю какой-то не такой взгляд на Наташу. Что-то не понравилось, не так, к примеру, посмотрел. Я все запоминаю. В этот момент сказать ему об этом нельзя — будет что-то нехорошее. Бывает, что он совершает резкие движения. Мне это тоже не нравится. Хотя я могу все сказать, - рассказала мама певицы.

Наташа счастлива в браке с Сергеем уже 18 лет, их сыну Архипу в этом году исполнилось 19. Фото: Инстаграм.

Людмила Порывай изменила свое отношение к зятю, когда узнала, что он – художник. Однажды Тарзан написал портрет тёщи, и этим покорил ее.

Наташа вышла замуж за композитора Игоря Николаева, когда ей было 18 лет. Брак Королевой и Николаева продлился почти десять лет. За это время между ними было много ссор и обид, но годы, проведенные с Николаевым, Наталья до сих пор считает самыми плодотворными в творческом плане, ведь он написал для нее главные хиты.

После развода с Игорем артистка вышла замуж за стриптизера Сергея Глушко. Пара счастлива в браке уже 18 лет, их сыну Архипу в этом году исполнилось 19 лет.