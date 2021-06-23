Французскую семью подозревают в хищении более 11 миллионов евро

Мошенники раздобыли идентификационные данные более 3 тысяч предприятий и пытались получить от их имени финансовую помощь Фото: REUTERS

Молодой француз и его родственники присвоили более €11 миллионов государственных денег, предназначенных для помощи предприятиям во время кризиса, связанного с коронавирусной пандемией.

Мошенники раздобыли идентификационные данные более 3 тысяч предприятий и пытались получить от их имени финансовую помощь.

Бежать из Франции семейство решило ночью. Накануне один из участников схемы обнаружил, что все его банковские счета заморожены. Поняв в чем дело, после полуночи 30-летний мужчина франко-израильского происхождения разбудил жену и двоих детей. В спешке они собрали вещи и поехали в Швейцарию, чтобы утром сесть там на самолет до Тель-Авива. Но они не догадывались, что за ними уже следят.

Теперь мужчине, его жене и отцу предъявили обвинения в мошенничестве со стороны организованной банды, отмывании денег, преступном сговоре и сокрытии собственности в рамках судебного расследования, начатого в январе Национальным судом.

Во время обыска в коробке из-под обуви следователи изъяли €1,7 млн. наличными, роскошные часы на сумму €230 тыс., а также золотые и бриллиантовые украшения, €630 тысяч были заблокированы на банковском счете. Всего, по мнению следствия, было незаконно получено более €11 миллионов.

Мошенническая афера началась в 2020 году, когда французское правительство решило бороться с безработицей в период COVID-19. Именно тогда одна небольшая компания подала около тысячи подозрительных запросов на открытие рабочих мест. Во главе фирмы стоял вышеупомянутый молодой человек. На ее счета поступала финансовая помощь, никакой работы компания не выполняла, равно как и не открывала новые рабочие места. Позже эта схема использовалась мошенниками с использованием данных других малых бизнесов.