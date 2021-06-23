Россиянин перепутал машину своей любовницы и разбил молотком чужой автомобиль

Машина Ольги была такого же цвета и модели, как Вольво его ненавистной бывшей возлюбленной. Поэтому мужчина направил всю свою злость на уничтожение автомобиля. О том, что он ошибся, он узнал лишь в отделе полиции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несколько дней назад на одной из парковок в подмосковном Лапине появился мужчина с молотком. К тому времени, как его заметили охранники, он успел сильно изуродовать одну из машин. Его выбор пал на Вольво ХС60, другие машины он не трогал. На место вызвали полицию, и вандала задержали. Хозяйка автомобиля узнает о произошедшем лишь через несколько часов, когда вернётся на стоянку. 60-летняя Ольга (имя изменено) была в ужасе, когда увидела, во что превратилась её машина.

— Был разбит капот, лобовое стекло, спойлер, фары, щётки дворников завязаны в узел, на машине не было живого места, — вспоминает женщина.

Охранники стоянки рассказали Ольге, что злоумышленника задержали, и она отправилась в отдел полиции, чтобы написать заявление и разобраться, что произошло с её машиной за время её отсутствия. Полицейские рассказали хозяйке авто, что ей очень не повезло, мужчина перепутал машины. Оказалось, что человек с молотком пришёл на стоянку, чтобы отомстить своей любовнице, с которой они недавно разошлись. Но увидев знакомый автомобиль, в пылу ярости он забыл проверить номер. Машина Ольги была такого же цвета и модели, как Вольво его ненавистной бывшей возлюбленной. Поэтому мужчина направил всю свою злость на уничтожение автомобиля. О том, что он ошибся, он узнал лишь в отделе полиции.

По данному факту началась проверка, а хозяйка автомобиля обратилась в страховую компанию. Автомобиль оказался застрахован по КАСКО, так что есть вероятность, что немаленький ущерб женщине возместят. В противном случае женщина собирается подавать на мстительного мужчину в суд.

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