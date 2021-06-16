Пандемия — это страшно. Но она показала важность искусства

Александр Владимирович Кибовский, глава департамента культуры Москвы Фото: Андрей Минаев

Беседа проходила в открытой студии «Комсомольской правды» на Петербургском международном экономическом форуме.

- Александр Владимирович, как учреждения культуры в столице пережили пандемию?

- В марте прошлого года мы были вынуждены начать закрывать наши театры, и это было серьезное испытание. Ведь к этому никто не готовился. В этом году мы отмечаем 80-летие битвы за Москву. Но даже когда враг в 1941 году стоял на подступах к городу, театры и концертные залы продолжали работать.

Нас спасла система грантового финансирования, которую мы ввели в театрах. Именно она позволила маневрировать средствами и удержать ситуацию. Затем появилась система, корректирующая возврат билетов. А потом по решению мэра Москвы каждому учреждению культуры оказали дополнительную поддержку. Это были серьезные средства для бюджета Москвы. Эти деньги позволили удержать коллективы, сохранить творческие планы и даже завершить год с ростом средней зарплаты. Она составила 83 тысячи рублей.

Когда верстался бюджет-2021 года, и финансирование определенных статей сокращалось, по предложению мэра Москвы Сергея Собянина ставший уже к тому времени притчей во языцех миллиард рублей на ремонт учреждений культуры был сохранен.

Напомню, в Москве впервые реализуется комплексная программа, в рамках которой мы привели в порядок уже две трети театров. Театр – это сложнейший объект. Если мы претендуем на звание мировой культурной столицы, то должны иметь такой уровень залов, чтобы к нам могли приехать мировые звезды. Как сейчас Пласидо Доминго, который вместе с другими звездами мировой оперы проводит у нас серию выступлений. Нам очень приятно, что статья «Культура» в бюджете Москвы на 2021 год — защищена.

Понятно, что если до пандемии учреждения культуры в среднем зарабатывали около18 млрд рублей, сейчас, при 50% заполняемости и при невозможности проводить массовые мероприятия на открытых пространствах, эти средства существенно ниже, но, тем не менее, весьма значительны — 9 млрд.

Есть и другие серьезные цифры. В прошлом году городские театры — у нас их 82 — посетили 3 миллиона человек. Состоялось 15100 спектаклей, концертов, выступлений. Прошло 173 премьеры.

Я благодарен своим коллегам. Это было важное испытание и для них: не потерять рабочую форму, не остановиться в творческих замыслах. Они — смогли. И как только позволили обстоятельства, сразу же возобновились репертуарные спектакли. И сегодня уже у зрителя нет ощущения, что чего-то не хватает. Разве что билетов. Но их и раньше было, мягко говоря, было не достать, особенно в лучшие наши театры и на культовые постановки.

- Сложно было онлайн форматы вводить? И останутся ли они в арсенале — точнее, в репертуаре — столичных учреждений?

- Мы к работе онлайн подходили и до пандемии. Она просто заставила нас ускорить принятие решений. Мы исходили из того, что Москва — крупнейший театральный мегаполис. А жителям регионов попасть в столичные театры проблематично. Значит, онлайн-форматы — единственный выход из ситуации. Поэтому, когда началась пандемия, мы были готовы. Наши музеи провели 7183 онлайн-мероприятия с общим охватом аудитории более 8 млн. человек. Театры организовали 4200 мероприятий, общее количество просмотров – 41 млн. Понятно, что сначала мы многое делали на ходу. Но теперь, когда можно принимать системные решения, по решению мэра Москвы мы начали поставлять в учреждения профессиональное оборудование для работы онлайн. Оно дорогое, однако мы решили построить все так, чтобы быть готовыми ответить на любой вызов. Важно отметить, что, помимо покупки и наладки оборудования, необходимо решать еще и вопросы с авторскими правами. Когда мы говорим об экономике культуры, то надо понимать, что это не только прямые бюджетные инвестиции. Не только рабочие места для очень многих людей, которые заняты творчеством. Это еще и очень важный драйвер развития, запускающий массу других эффектов. С недавних пор эта тема стала обсуждаться с точки зрения экономики. И есть темы, которые нужно обсуждать именно в рамках экономического форума. Те же изменения в закон о конкурентных процедурах.

- А как это, кстати, поможет учреждениям культуры? И чем был плох закон о защите конкуренции в его предыдущем виде?

- Многие посетители даже не догадываются, что буфет не имеет к театру никакого отношения. Театр сдает помещение в аренду. И директор театра никак не может повлиять на результат конкурса. К сожалению, часто арендаторы-победители оказывают услуги низкого качества. А посетители думают, что виноват сам театр. Или музей. И начинают писать жалобы. С принятием нового закона о конкуренции у руководителей учреждений культуры открывается возможность договариваться с теми, кто действительно надежен и может поддержать высокий уровень того театра или музея, в который «заходит». С другой стороны, теперь и руководство театров будет нести ответственность за уровень обслуживания в буфете. В любом случае, эти изменения долгожданные, и здорово, что они приняты именно к экономическому форуму.

- На предыдущем форуме вы рассказали о старте программы модернизации столичных детских школ искусств. На каком она сейчас этапе?

- Мы ее завершаем, все получилось. В прошлом году президент в своем послании сказал, что такую программу необходимо реализовать и на федеральном уровне. Нам приятно, что мы послужили прототипом этих серьезных решений.

У нас 150 учебных заведений, в которых учится 95 тысяч мальчишек и девчонок. Если посчитать еще и мам, пап, бабушек и дедушек, то эта программа напрямую затрагивает интересы полумиллиона жителей Москвы. У нас работают 5 тысяч профессиональных педагогов. К сегодняшнему дню отремонтировано 120 музыкальных, хореографических и художественных школ. Приобретено 10 тысяч новых музыкальных инструментов, в том числе концертных роялей, которых вообще никогда не покупали. Закуплено 30 тысяч комплектов специальной мебели, 5 тысяч единиц специального творческого оборудования – свет, звук, все по высшему разряду.

В 38 школах работы продолжается, но в этом сезоне мы должны их завершить. Останется порядка двух десятков очень тяжелых и серьезных объектов. У нас некоторые школы даже собственных помещений не имели, сидели на аренде. Многие получили собственное место прописки впервые за много лет .

К вопросу об экономике культуры. Владимира Спивакова много раз спрашивали: «Вы вкладываете в школы миллиарды рублей, но далеко не все учащиеся станут музыкантами!» На что Владимир Теодорович неизменно отвечает: «Каждый губернатор решает, на что ему строить — две музыкальные школы или одну колонию для несовершеннолетних». Вот так это и работает! Мы готовим не только тех, кто через 8-10 лет будет собирать полные залы — мы еще и формируем комфортную и благополучную среду в нашем городе.

Пандемия — это страшно. Но она показала важность искусства

Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский — об экономике культуры, онлайн-форматах, театральных буфетах и эффективности вложения средств в модернизацию детских школ искусств

Беседа проходила в открытой студии «Комсомольской правды» на Петербургском международном экономическом форуме.

- Александр Владимирович, как учреждения культуры в столице пережили пандемию?

- В марте прошлого года мы были вынуждены начать закрывать наши театры, и это было серьезное испытание. Ведь к этому никто не готовился. В этом году мы отмечаем 80-летие битвы за Москву. Но даже когда враг в 1941 году стоял на подступах к городу, театры и концертные залы продолжали работать.

Нас спасла система грантового финансирования, которую мы ввели в театрах. Именно она позволила маневрировать средствами и удержать ситуацию. Затем появилась система, корректирующая возврат билетов. А потом по решению мэра Москвы каждому учреждению культуры оказали дополнительную поддержку. Это были серьезные средства для бюджета Москвы. Эти деньги позволили удержать коллективы, сохранить творческие планы и даже завершить год с ростом средней зарплаты. Она составила 83 тысячи рублей.

Когда верстался бюджет-2021 года, и финансирование определенных статей сокращалось, по предложению мэра Москвы Сергея Собянина ставший уже к тому времени притчей во языцех миллиард рублей на ремонт учреждений культуры был сохранен.

Напомню, в Москве впервые реализуется комплексная программа, в рамках которой мы привели в порядок уже две трети театров. Театр – это сложнейший объект. Если мы претендуем на звание мировой культурной столицы, то должны иметь такой уровень залов, чтобы к нам могли приехать мировые звезды. Как сейчас Пласидо Доминго, который вместе с другими звездами мировой оперы проводит у нас серию выступлений. Нам очень приятно, что статья «Культура» в бюджете Москвы на 2021 год — защищена.

Понятно, что если до пандемии учреждения культуры в среднем зарабатывали около18 млрд рублей, сейчас, при 50% заполняемости и при невозможности проводить массовые мероприятия на открытых пространствах, эти средства существенно ниже, но, тем не менее, весьма значительны — 9 млрд.

Есть и другие серьезные цифры. В прошлом году городские театры — у нас их 82 — посетили 3 миллиона человек. Состоялось 15100 спектаклей, концертов, выступлений. Прошло 173 премьеры.

Я благодарен своим коллегам. Это было важное испытание и для них: не потерять рабочую форму, не остановиться в творческих замыслах. Они — смогли. И как только позволили обстоятельства, сразу же возобновились репертуарные спектакли. И сегодня уже у зрителя нет ощущения, что чего-то не хватает. Разве что билетов. Но их и раньше было, мягко говоря, было не достать, особенно в лучшие наши театры и на культовые постановки.

- Сложно было онлайн форматы вводить? И останутся ли они в арсенале — точнее, в репертуаре — столичных учреждений?

- Мы к работе онлайн подходили и до пандемии. Она просто заставила нас ускорить принятие решений. Мы исходили из того, что Москва — крупнейший театральный мегаполис. А жителям регионов попасть в столичные театры проблематично. Значит, онлайн-форматы — единственный выход из ситуации. Поэтому, когда началась пандемия, мы были готовы. Наши музеи провели 7183 онлайн-мероприятия с общим охватом аудитории более 8 млн. человек. Театры организовали 4200 мероприятий, общее количество просмотров – 41 млн. Понятно, что сначала мы многое делали на ходу. Но теперь, когда можно принимать системные решения, по решению мэра Москвы мы начали поставлять в учреждения профессиональное оборудование для работы онлайн. Оно дорогое, однако мы решили построить все так, чтобы быть готовыми ответить на любой вызов. Важно отметить, что, помимо покупки и наладки оборудования, необходимо решать еще и вопросы с авторскими правами. Когда мы говорим об экономике культуры, то надо понимать, что это не только прямые бюджетные инвестиции. Не только рабочие места для очень многих людей, которые заняты творчеством. Это еще и очень важный драйвер развития, запускающий массу других эффектов. С недавних пор эта тема стала обсуждаться с точки зрения экономики. И есть темы, которые нужно обсуждать именно в рамках экономического форума. Те же изменения в закон о конкурентных процедурах.

- А как это, кстати, поможет учреждениям культуры? И чем был плох закон о защите конкуренции в его предыдущем виде?

- Многие посетители даже не догадываются, что буфет не имеет к театру никакого отношения. Театр сдает помещение в аренду. И директор театра никак не может повлиять на результат конкурса. К сожалению, часто арендаторы-победители оказывают услуги низкого качества. А посетители думают, что виноват сам театр. Или музей. И начинают писать жалобы. С принятием нового закона о конкуренции у руководителей учреждений культуры открывается возможность договариваться с теми, кто действительно надежен и может поддержать высокий уровень того театра или музея, в который «заходит». С другой стороны, теперь и руководство театров будет нести ответственность за уровень обслуживания в буфете. В любом случае, эти изменения долгожданные, и здорово, что они приняты именно к экономическому форуму.

- На предыдущем форуме вы рассказали о старте программы модернизации столичных детских школ искусств. На каком она сейчас этапе?

- Мы ее завершаем, все получилось. В прошлом году президент в своем послании сказал, что такую программу необходимо реализовать и на федеральном уровне. Нам приятно, что мы послужили прототипом этих серьезных решений.

У нас 150 учебных заведений, в которых учится 95 тысяч мальчишек и девчонок. Если посчитать еще и мам, пап, бабушек и дедушек, то эта программа напрямую затрагивает интересы полумиллиона жителей Москвы. У нас работают 5 тысяч профессиональных педагогов. К сегодняшнему дню отремонтировано 120 музыкальных, хореографических и художественных школ. Приобретено 10 тысяч новых музыкальных инструментов, в том числе концертных роялей, которых вообще никогда не покупали. Закуплено 30 тысяч комплектов специальной мебели, 5 тысяч единиц специального творческого оборудования – свет, звук, все по высшему разряду.

В 38 школах работы продолжается, но в этом сезоне мы должны их завершить. Останется порядка двух десятков очень тяжелых и серьезных объектов. У нас некоторые школы даже собственных помещений не имели, сидели на аренде. Многие получили собственное место прописки впервые за много лет .

К вопросу об экономике культуры. Владимира Спивакова много раз спрашивали: «Вы вкладываете в школы миллиарды рублей, но далеко не все учащиеся станут музыкантами!» На что Владимир Теодорович неизменно отвечает: «Каждый губернатор решает, на что ему строить — две музыкальные школы или одну колонию для несовершеннолетних». Вот так это и работает! Мы готовим не только тех, кто через 8-10 лет будет собирать полные залы — мы еще и формируем комфортную и благополучную среду в нашем городе.