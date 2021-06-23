Кремль не комментирует предложения об отставке Черчесова

Дмитрий Песков
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
И жаждут крови главного тренера сборной Станислава Черчесова, который возглавляет национальную команду уже почти 5 лет (с августа 2016 года).
А что думают о смене тренера национальной команды на самом верху? С этим вопросом мы обратились к пресс-секретарю Президента РФ Дмитрию Пескову.
- «Комсомольская правда», можно?
- Да, пожалуйста.
- После вылета нашей сборной с чемпионата Европы, в соцсетях и в некоторых СМИ раздаются настойчивые призывы к Черчесову совершить «благородный поступок и подать в отставку» с поста главного тренера. Как относятся к этому в Кремле? Нужна ли нам в футболе такая вот тренерская чехарда? И что думает на этот счет президент, который, как мы знаем, очень искренне болеет за наш футбол. Спасибо.
- Понятно. Я воздержусь от ответа на этот вопрос.
- А что думаете лично вы?
- Это неважно.
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