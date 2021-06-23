Производство гелия, альтернативная энергетика и повышение качества жизни: НОЦ «Север» занимается научным сопровождением проектов в Арктике

Фото: Пресс-центр Республика Саха (Якутия)в Москве

Арктический регион сегодня прочно закрепился в российской и международной повестке, к нему приковано внимание властей, инвесторов и ученых со всего мира. Потенциал этих территорий огромен, но реализовать его в полной мере без разработки и внедрения технологий, учитывающих особенности Крайнего Севера, – невозможно. В этом убеждены эксперты научно-образовательного центра «Север: территория устойчивого развития».

Напомним, НОЦ «Север» создан в сентябре 2019 года по инициативе главы республики Саха (Якутия) Айсена Николаева для разработки и апробации технологий для повышения качества жизни в условиях Арктики. Появление такого центра именно в Якутии – закономерность, считает постоянный представитель республики при президенте России Андрей Федотов. По его словам, местные ученые уже не одно десятилетие занимаются изучением вечной мерзлоты и холода, влияния экстремальных температур на технические системы и живые организмы. В Якутии созданы все условия для прорывов не только в вопросах фундаментальной науки, но и прикладной, уверен управленец.

ПАРТНЕРЫ ПО НАУКЕ

За два года НОЦ «Север» значительно нарастил партнерскую сеть для создания уникального и масштабного по своей структуре проекта. Работа центра, по словам Андрея Федотова, строится на кластерном подходе, что позволяет обеспечить необходимую инфраструктуру для реализации самого широкого спектра научных исследований и реализации технических проектов.

«НОЦ «Север» создан сразу пятью регионами России. В него, помимо Якутии, входят Чукотка, Камчатский край, Магаданская и Сахалинская области, – отмечает Андрей Федотов. - Межрегиональность позволяет объединить научный потенциал, опыт и ресурсы для решения общих проблем, в том числе климатических и технологических. Для эффективного выполнения научно-технических задач проведена комплексная работа по привлечению в проект организаций из Санкт-Петербурга и Новосибирска».

Среди партнеров научно-образовательного центра – ведущие вузы и институты страны, в том числе МГУ им. М.В. Ломоносова, МГТУ им. Н.Э. Баумана и Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН. Свою заинтересованность в развитии центра также выразили РАН, Marubeni Corporation, Росатом, РусГидро, Роснефть, Колмар, АЛРОСА, Мечел и другие крупные промышленные и технологические компании.

Как раз с участием Бауманки и Сахалинского госуниверситета в рамках кластера «Комплексное энергообеспечение и новые энергоносители» идет проработка проектов по использованию потенциала водородных технологий полного цикла на территории Арктики и Крайнего Севера. Ученые также уделят внимание и развитию альтернативной энергетики – ветровой, солнечной и геотермальной.

Еще одно перспективное направление НОЦ «Север» связано с разработкой технологий добычи, транспортировки и хранения гелиевого концентрата в Восточной Сибири. При участии Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики уже был запущен инвестпроект по производству и хранению гелия в Западной Якутии. Его реализация позволит России занять лидирующие позиции на мировом гелиевом рынке и стабилизировать его на 50-100 лет вперед, а также создать в регионе до 2 000 новых рабочих мест.

Всего на реализацию мероприятий и проектов НОЦ до 2024 года планируется привлечь порядка 47 млрд рублей внебюджетных средств. Предполагается, что от реализации программы деятельности центра ВВП региона получит прирост не менее 1,2% и почти 500 новых высокотехнологичных рабочих мест, а доля новой научной и научно-технической продукции увеличится до 46,7% в 2024 году.

МАМОНТА КЛОНИРУЮТ

Одним из крупнейших проектов НОЦ «Север» станет создание первого в мире центра мамонта. Он будет работать как центр коллективного пользования, открытый не только для российских ученых, но и для специалистов из других стран.

«В последние годы мощное развитие получили комплексные исследования палеонтологических находок, - сообщил Андрей Федотов. - Наиболее ярким научным открытием 2020 года является доказательство того, что остров Котельный, расположенный между морем Лаптевых и Восточно-Сибирским морем, мог быть заселен древними людьми. Об этом свидетельствуют останки мамонта Павлова, обнаруженного здесь в 2019 году. В этом году планируется организовать еще одну экспедицию на место находки животного. Большая работа продолжается и по клонированию мамонта совместно с иностранными учеными. В целом создание специального центра в рамках НОЦ «Север» позволит нам существенно снизить количество проблем при изучении древних находок и добиться выведения добычи продуктов мамонтовой фауны в «белую» зону».

В состав Всемирного центра мамонта войдут научно-исследовательские лаборатории, криохранилище мамонтовой фауны, фонд выкупа уникальных палеонтологических находок и музейно-выставочный комплекс, а также действующий Плейстоценовый парк, где пытаются воссоздать экосистему мамонтовых степей, какие были на севере в эпоху плейстоцена. По мнению ученых, это поможет решению проблемы деградации вечной мерзлоты и замедлит ее таяние.

ХОЛОД ВО ИМЯ НАУКИ

Якутия действительно обладает рядом конкурентных естественных преимуществ – множественные находки останков мамонтовой фауны, многолетняя мерзлота, суровая зима и имеющийся научный потенциал. Поэтому здесь планируется создание, а если точнее, расширение действующего криохранилища семян сельскохозяйственных и полезных дикорастущих видов растений. Уникальные условия региона и многолетнемерзлые породы позволяют сделать его третьим в мире по объемам «хранилищем Судного дня», и максимально исключить для России риск потери биологического материала в результате любого рода катастроф. На базе хранилища планируется развернуть широкий комплекс научных исследований в области генетики, физиологии и биохимии растений. Развитие проекта будет осуществляться при поддержке Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова.

Еще один крупный проект, который будет запущен в рамках НОЦ «Север», – испытательный полигон для прикладного изучения арктических технологий. В том числе поиск новых решений в проектировании и строительстве, включая разработку национальных стандартов совместно с Росстандартом. Здесь также планируются исследования полезных и лечебных свойств дикорастущих трав и других растений. В рамках одного из кластеров НОЦа планируется создание Фармацевтического завода по производству биопрепаратов из уникального воспроизводимого биосырья.