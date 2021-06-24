Коктебельский останется единственным настоящим коньяком

Автор фото: Андрей АБРАМОВ

В результате на постсоветском пространстве останется практически один настоящий коньяк — коктебельский.

Отказ от слова «коньяк» предусмотрен Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС от 2017 года, которое вступило в силу в марте 2021-го. Этим же соглашением закреплен и отказ от наименования «шампанское». Хотя, строго говоря, продолжающиеся все последние 30 лет после распада СССР нападки на отечественные шампанские вина и коньяки абсолютно безосновательны, ведь созданы они были советскими специалистами по нашим же оригинальным технологиям.

Так, технология производства недорогих шампанских вин была разработана еще в 1927 году Антоном Фроловым-Багреевым, а на следующий год появилась первая экспериментальная партия «Советского Шампанского» в 36 тысяч бутылок. В середине 30-х годов руководство страны загорелось идеей сделать некогда «буржуазный напиток» доступным для широких слоев населения, и в 1936 году было запущено его массовое производство. В последние годы СССР общий тираж «Советского Шампанского», производимого во всех союзных республиках, уже превосходил 170 миллионов бутылок в год!

Автор фото: Андрей АБРАМОВ

Аналогичная история с коньяками: старейшие в России коньячные спирты (возраст некоторых перевалил за 60 лет) принадлежат производству, расположенному близ Коктебеля на Южном берегу Крыма. История виноделия в этих местах насчитывает несколько тысяч лет, и традиция эта не прерывалась никогда. Но именно в советское время сразу после освобождения полуострова от немецкой оккупации здесь было организовано единое крупное хозяйство, совхоз «Коктебель». Тщательная селекция лоз и уход за виноградниками, расположенными в климатической зоне, сродни средиземноморской Франции, позволили уже в 1959 году произвести первую партию коньячных спиртов, полученных, кстати, по классической «шарантской» технологии родом из Франции. Технологи коньячного производства родом из Коктебеля продолжают использовать ее и в XX веке, используя для купажей коньяков, попадающих в категорию «очень старый» (25 и 30 лет выдержки), дистилляты из 3500 дубовых бочек, многие из которых были заложены на хранение в 60-е годы прошлого века. Только такая преемственность традиций позволяет получать коньяки, не уступающие лучшим мировым образцам, что подтверждают многочисленные награды международных выставок коньяка «Коктебель». И отказываться от слова «коньяк» в названии тут точно не намерены, напротив, произносят его с гордостью.

Иная судьба у других знаменитых алкогольных брендов — напитка, вообще считающегося исконно русским, — водочных марок «Столичная» и «Московская». В сумбурные 90-е государство продало их за бесценок оборотистому бизнесмену по фамилии Шефлер, «раскрутившему» их продажи по всему миру. К счастью, в 2015 году ошибка была исправлена и права на товарные знаки вернулись к российскому государственному предприятию «Союзплодоимпорт». Так что в России и водка, и коньяк, и шампанское как были отечественными, так ими и останутся.