Поговорить с детьми и не выглядеть кринжово: Разбираемся в подростковом сленге

Проблема поиска общего языка с детьми не нова, но сегодня, кажется, их понять особенно сложно. Фото: Shutterstock

Наступила пора отпусков, многие родители проводят больше времени с детьми. Но как понять современных подростков, если их речь в основном состоит из американских сленгизмов?

Проблема поиска общего языка с детьми не нова, но сегодня, кажется, их понять особенно сложно. Западная, особенно американская культура как нож в масло вошла в образ жизни и поведение нашей молодежи. Недавно услышала такую фразу 15-летней дочери свой подруги: «Ма, я с френдом иду на биеннале, потом – чилить и флексить на афтепати». Попросила перевести, оказалось, что на привычном нам русском это звучит так: «Мама, иду с парнем на выставку, а после отдохнем и потусим там на вечеринке».

«Чилить» значит отдыхать очень расслабленно, «флексить» – красоваться, тусоваться.

- Эти глаголы очень часто используют наши подростки, - рассказывает Карина Лаврова, магистрантант РГСУ, исследователь молодежного сленга. - Только подумайте: видео с хэштегом «флекс» в молодежной сети TikTok набирает более 600 миллионов просмотров! А, если, например, посмотреть количество просмотров видео по хештегу «музей», то их будет только 104 миллиона. Ясно, что этот вид досуга молодым глянется гораздо меньше.

Есть еще одно очень популярное словечко – «читер». Это тоже американский сленгизм, полюбившийся российской молодежи. Изначально так называли человека, жульничающего в компьютерных играх. Сейчас слово часто используется, когда речь идет о любовной измене или просто о каком-то обмане.

- Если сравнить количество просмотров видео по хештегам «читер» и «честный» в TikTok, результаты получаются примерно такие: более 200 миллионов в первом случае и всего лишь 60 миллионов – во втором, – отмечает Лаврова.

Слава Богу, иностранного аналога на замену русскому слову «честный» еще не подыскали. В английском языке есть слово «тру», но оно уже «занято» - на нашем сленге означает «реальный, классный».

Что же получается - жаргон, изрядно замешанный на иностранщине, теснит классический русский с его миллионом оттенков? Родная речь отступает?

- Безусловно, проблема есть, но я бы не стала сгущать краски, – говорит Дарья Зарубина, писатель, член Союза литераторов России. - Сленг проходит, как юношеские прыщи, иногда оставляя следы в речи. Им обязательно должно «переболеть» каждое молодое поколение. И цель родителей – не лупить по рукам с воплем «Не ковыряй!», а показать, как пользоваться лосьоном. Сленг – просто примета того, что молодой человек адаптируется в мире и социуме, перестраивается, учится устанавливать границы. А мы, родители, вечно торопимся вывести свое чадо в литературный язык насильно.

Так что же - заходить в комнату ребенка со словами: «Ну чо, пофлексим, сына, камон. Почекай в чатиках, какой движ на районе»?

- Попытка перейти на молодежный сленг не эффективна, – считает Зарубина. - Родители потеряют себя. Важно показать, что понимаешь ребенка, но свой стиль общения выбираешь сам, ценишь свою индивидуальность. И диалог может быть примерно таким:

- Пап, это реально зашквар!

- На первый взгляд, не вижу ничего позорного, или даже постыдного. Расскажешь подробнее?

Сленг – активно развивающаяся часть языка и с этим ничего не поделать. Например, на сайте постоянно обновляемого онлайн-словаря сленгизмов Urban Dictionary каждый день появляется почти 10 новых слов! Другое дело, что через интернет к нам, как тараканы, «поползли» американские сленгизмы. И, увы, они пользуются большей популярностью у современной молодежи, чем русские аналоги. Но жизнь показывает, что со временем это увлечение проходит. Люди взрослеют, сталкиваются с непростыми проблемами, несут ответственность за собственные серьезные решения. И рассуждать, выражать свои мысли начинают по другому. Словечки, раньше казавшиеся крутыми и прикольными, уже воспринимаются как «школярский выпендреж», пережитки беззаботной юности. И постепенно вновь свое берет «великий и могучий».

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