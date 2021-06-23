Наше государство заботится о сиротах так, что многие домашние дети позавидуют, потому что их родители таких возможностей не имеют. Фото: Shutterstock

Вы не знаете, как обеспечить будущее своих детей? Где раздобыть денег на жильё для них? Тогда вам - в детдом. Желательно - московский.

Удивлены? Наше государство заботится о сиротах так, что многие домашние дети позавидуют, потому что их родители таких возможностей не имеют. И, вроде бы, такая забота о сиротах - это же очень хорошо. Заботиться о сиротах - нужно и важно. Но! Не в коня корм. Чрезмерное "умасливание" сирот наносит им вред.

VIP-БЕЗРАБОТНЫЕ

Знаете, сколько выплачивает государство выпускнику детского дома, пока он не устроится на работу? Сядьте поудобнее, чтобы не упасть: если в Санкт-Петербурге - это более 60 000 рублей в месяц, а в Москве - более 100 000 рублей!

И всё - по закону: государство обязано выплачивать сироте пособие в размере средней зарплаты по региону.

Ну и зачем им работать?

Но и это - еще не все деньги. Ведь государство обязуется обеспечить всех сирот бесплатными квартирами, и это выполняется. Так возникают

СИРОТСКИЕ ГЕТТО

Каждый выпускник сиротского учреждения получает жильё в новостройках - в социальный найм - на пять лет. Если через пять лет комиссия признает такого выпускника "социализировавшимся", то жильё становится его собственностью. Если нет - социальный найм пролонгируется еще на пять лет.

Все это время совершеннолетний уже сирота может не работать - сироты сбиваются в "стаи", живут в одной квартире вдесятером, а остальные сдают. Формально сдавать такие квартиры они не имеют права, но по факту - сдают. Полученные деньги тратятся на алкоголь, наркотики и загулы. Конечно, все это - не застолья при свечах под музыку Вивальди, а пьяные дебоши с драками, поножовщинами и даже убийствами.

СИРОТЫ ТЕРРОРИЗИРУЮТ

Мы бы всей этой закулисной жизни выпускников детских домов и не знали бы, если бы не тот факт, что во многих субъектах федерации чиновники не придумали ничего лучше, как выдавать сиротам квартиры массово в одних и тех же новостройках. Возникает ситуация, когда десять, 20, 100 квартир в многоквартирном доме достаются бывшим воспитанникам детских домов и интернатов. Такой дом превращается в жуткую клоаку, с ежедневными пьяными дебошами, драками, грабежами и т.д. Естественно, другие жильцы, которые купили, либо получили от государства квартиру в таком доме, живут как на вулкане, и вынуждены постоянно вызывать полицию. Полиция, естественно, реагирует, но существенно повлиять на ситуацию при таком масштабировании правонарушений не может.

Причина такой ситуации - это дефективный способ решения социальных проблем, широко распространенный в нашем государстве:

ЗАЛИТЬ ПРОБЛЕМУ ДЕНЬГАМИ

Совершенно очевидно, что раздача бесплатных квартир сиротам и выплата огромных пособий не только не способствует социализации выпускников сиротских учреждений, но, наоборот, делает из них иждивенцев, алкоголиков, тунеядцев, наркоманов и преступников. Беда в том, что сиротским учреждениям, в которых "воспитываются" дети сироты, на самом деле воспитанием не занимаются. Никто не оценивает качество работы такого учреждения по уровню социальной адаптации его воспитанников и выпускников. Детский дом или интернат считается "хорошим", если сделан ремонт, дети обуты, одеты и накормлены. А то, что при этом сразу после выпуска большинство мальчиков станут преступниками, а девушки - жрицами любви, никого не волнует - до выпуска довели - а там хоть трава не расти.

А государство - то есть мы с вами - будет содержать "сиротку" до 23 лет, неважно, наркоман он, бандит, или проститутка.

Напомню: 95% воспитанников сиротских учреждений - сироты при живых родителях. То есть их родители - алкоголики и наркоманы, лишенные родительских прав по причине неисполнения своих родительских обязанностей. То есть у этих детей уже отягощенная наследственность и жизненный опыт. Требуются колоссальные усилия, чтобы переломить уже заложенную тенденцию к повторению судьбы их родителей. Но, вместо этих усилий чиновники заливают проблему деньгами - за наш счет.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Никакой передачи квартир в собственность быть не должно. Колоссальные деньги, которые тратятся на подобный "аттракцион неслыханной щедрости" нужно тратить на социальное сопровождение сирот. А жить они могут хоть в общежитии - там их проще контролировать. Также не должно быть таких безумных пособий. За что такие выплаты? "Потому что сирота"?

Но то, что ребенок - сын или дочь алкоголиков или наркоманов - не является ни заслугой, ни достижением. Это беда, от которой нельзя избавиться с помощью бесплатной квартиры или пособия. Тут нужны годы работы по социальной, психологической и трудовой адаптации. Вот на нее и нужно тратить государственные деньги, а результат работы оценивать по проценту успешных выпускников детского дома или интерната.

Почему сироте нельзя давать деньги? Потому что деньги для сироты -

ЭТО СТРАШНОЕ СЛОВО - "ХАЛЯВА"

"Халявные", т.е. не заработанные честным трудом деньги для выпускников детских домов и интернатов - это как наркотик для наркомана! Кроме вреда, они ничего не принесут. Потому что, имея "халявную" квартиру от государства и халявные пособия, бывший детдомовец полностью лишается мотивации работать и зарабатывать. Естественно, и стимула учиться, чтобы повысить квалификацию и увеличить свою стоимость на рынке труда, тоже нет. Поэтому все материальные блага, которыми государство осыпает сирот, на пользу, в 99% случаев, не идут, ибо делают из них социальных паразитов.

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